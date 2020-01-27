137 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петергоф и Кронштадт: два города за один день

Путешествие из Петербурга к двум символам петровской эпохи — царской резиденции и городу-крепости

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
Эта поездка объединила культовые пригороды Санкт-Петербурга — резиденцию русских императоров Петергоф и город-порт Кронштадт.

За один день вы насладитесь архитектурными шедеврами и фонтанами русского Версаля, прогуляетесь по морской набережной с военными кораблями и посетите старинный форт «Константин».
2600 ₽
1820 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади искусств
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У этой экскурсии137 отзывов
4.64
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день

Что вас ожидает

Блеск и роскошь русского Версаля
Из Петербурга мы отправимся в один из его красивейших пригородов — искрящийся Петергоф на берегу Финского залива. Здесь вас встретят морской бриз и брызги почти двух сотен фонтанов, тенистые аллеи и архитектурные шедевры Растрелли, Леблона и Микетти. Мы прогуляемся к малым дворцам Петергофа, поговорим о знаменитых фонтанах и четырех мощных каскадах — их эстетических и инженерных особенностях, истории и символике. Во время променада по регулярному парку, любуясь идеальными газонами, садовыми фигурами, лабиринтами и павильонами, вы поймете, почему Петергоф снискал славу русского Версаля. После знакомства и сокровищами Нижнего парка у вас будет свободное время, чтобы перекусить, отдохнуть в тени вековых дубов или прогуляться до Финского залива.

Город-форт Кронштадт: морское сердце Петербурга
Из блистательной царской резиденции мы отправимся к еще одному детищу петровской эпохи. Неприступная крепость на острове Котлин, феноменальные для своего времени фортификационные сооружения и дамбы, душа Балтийского флота, порт для ледоколов и подводных лодок — все это Кронштадт! Вы обойдете знаковые места города: посетите Морской собор, увидите Гостиный двор и Итальянский дворец, пройдетесь по Петровскому парку, оцените высокую архитектуру именитых зодчих Трезини, Чевакинского и Баженова, а после выйдете к морской пристани с военными кораблями, деревянным маяком и футштоком. А под занавес нашего путешествия вы побываете в настоящем сохранившемся форте «Великий князь Константин» начала 19 века.

Подробная программа:
9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4);
10:30 — экскурсия по Нижнему парку Петергофа или посещение Большого петергофского дворца;
12:30 — свободное время в Петергофе;
14:00 — отправление в Кронштадт;
14:30 — экскурсия по Кронштадту и форту «Константин»;
18:00 — отправление в Санкт-Петербург;
19:00 — прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на комфортабельном автобусе, обзорные экскурсии по Верхнему саду и Нижнему парку Петергофа, Кронштадту и форту Константин
  • Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Нижний парк Петергофа (до 15 октября) — 450 руб. для взрослых граждан РФ и стран СНГ; 250 руб. — пенсионеры РФ, учащиеся старше 16 лет, студенты; дети до 16 лет — бесплатно; 900 руб. — иностранные граждане старше 16 лет
  • По желанию оплачиваются: входные билеты в Большой петергофский дворец — 450 руб. для взрослых граждан РФ и стран СНГ: 250 руб. — пенсионеры РФ, учащиеся старше 16 лет, студенты; дети до 16 лет — бесплатно; 900 руб. — иностранные граждане старше 16 лет; входные билеты в форт Константин — 150 руб. взрослые, дети до 7 лет бесплатно

Форт Константин — частный музейный объект, и его посещение не гарантируется. Если возможности посетить форт не будет, мы заменим его на другой музейный объект.

Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
Петергоф и Кронштадт: два города за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Площади искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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137 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Экскурсия прошла на высшем уровне, Эксскурсовод просто молодчина, получили удовольствие, узнали много нового и интересного, молодцы!! Спасибо за хороший, интересный и познавательный день.
10 января 2020
Все было отлично спасибо!!!!!
6 января 2020
Интересная экскурсия, рекомендую.
4 января 2020
экскурсия великолепная, экскурсоводу Оксане браво!!
1 декабря 2019
В экскурсии понравилось всё, при возможности приеду в Петегоф снова, чтобы не СПЕША рассмотреть ВСЁ
25 ноября 2019
Отличная экскурсия! Гид Анна не останавливалась ни на минуту, весь рассказ увлекал и был хорошо структурирован. Слушать было очень приятно и интересно) Маршрут проложен удобно, не успеваешь устать, но при этом многое увидеть. Спасибо вам большое!
21 ноября 2019
Отличная экскурсия! Понравилось абсолютно все: гид Анна-обаятелная девушка, прятная, грамотная речь, интересная информация об исторических событиях, уместные подсказки об остановках и отдыхе, замечательный Водитель Валерий, просто асс своего дела, пуктуальный, аккуратный на дороге! Маршрут шикарный-за один день увидели современную достопримечательность-дамбу,и исторические места - форты, памятники, дворец в Петергофе.Такая экскурсия подойдёт всем однозначно и молодым и пожилым людям,только одеваться надо потеплее, не смотря на прогнозы. Обязательно выберу ещё экскурсию в свой следующий приезд в СПБ, благодарю организаторов за впечатления за очень приемлимую цену!
11 ноября 2019
Всем доброго времени суток!!! Я даже не знаю, с чего начать писать отзыв об этой совершенно потрясающей экскурсии. Экскурсия - это маршрут и гид. Так вот маршрут - достаточно стандартная вещь для данной экскурсии. Петергоф и Кронштадт два абсолютно разных, необычайно интересных города, обязательных для посещения, начиная с возраста начальной школы. Но насколько они вам покажутся интересными безусловно зависит от представляющего их экскурсовода. Нам несказанно повезло (ни в коем случае не хочу обидеть остальных членов вашей команды) с гидом по имени Анастасия. Буквально с первых минут нашего путешествия, а оно 10-ти часовое, она окружила каждого из группы, а это порядка 20 человек, невероятной заботой,вниманием и теплом в очень холодный и ветреный день. Проговорив с самого начала все организационные моменты ( маршрут, туалеты, где платно, где бесплатно, перекус и т.д.), Анастасия практически все время, кроме Дворца в Петергофе ( там свой экскурсовод), очень грамотным, чистым, доступным даже детям ( а они были в группе) языком, рассказывала обо всем и даже большем. Её знания и любовь к тому, о чем она рассказывает, просто поражают! А в сочетании с чисто человеческими качествами, мне кажется, делают Анастасию просто незаменимой в вашей команде!!! Огромное СПАСИБО этой большущей умнице, хрупкой и в то же время сильной, молодой женщине - экскурсоводу от Бога по имени Анастасия!!!
P.S. Может быть кому-то покажется странным мой призыв к посещению достопримечательностей Питера в невысокий сезон. Но, 1) меньшее количество экскурсантов, в результате групповая экс-я может быть почти индивидуальной; 2) Дворец в Петергофе точно нужно посещать, когда не работают фонтаны-не отвлекаетесь (Анастасия абсолютно права); 3) возможные скидки и акции делают экскурсии более доступными. Так что, одевайтесь потеплее и ВПЕРЁД к Прекрасному!!!
3 ноября 2019
Все очень, очень хорошо.
31 октября 2019
Отличная экскурсия особенно для тех, кто ненадолго в Санкт-Петербурге.Гид Анна- большая умница! Все содержательно и интересно! Спасибо!!!
Ещё 127 отзывов

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