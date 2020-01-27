137 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Блеск и роскошь русского Версаля

Из Петербурга мы отправимся в один из его красивейших пригородов — искрящийся Петергоф на берегу Финского залива. Здесь вас встретят морской бриз и брызги почти двух сотен фонтанов, тенистые аллеи и архитектурные шедевры Растрелли, Леблона и Микетти. Мы прогуляемся к малым дворцам Петергофа, поговорим о знаменитых фонтанах и четырех мощных каскадах — их эстетических и инженерных особенностях, истории и символике. Во время променада по регулярному парку, любуясь идеальными газонами, садовыми фигурами, лабиринтами и павильонами, вы поймете, почему Петергоф снискал славу русского Версаля. После знакомства и сокровищами Нижнего парка у вас будет свободное время, чтобы перекусить, отдохнуть в тени вековых дубов или прогуляться до Финского залива.

Город-форт Кронштадт: морское сердце Петербурга

Из блистательной царской резиденции мы отправимся к еще одному детищу петровской эпохи. Неприступная крепость на острове Котлин, феноменальные для своего времени фортификационные сооружения и дамбы, душа Балтийского флота, порт для ледоколов и подводных лодок — все это Кронштадт! Вы обойдете знаковые места города: посетите Морской собор, увидите Гостиный двор и Итальянский дворец, пройдетесь по Петровскому парку, оцените высокую архитектуру именитых зодчих Трезини, Чевакинского и Баженова, а после выйдете к морской пристани с военными кораблями, деревянным маяком и футштоком. А под занавес нашего путешествия вы побываете в настоящем сохранившемся форте «Великий князь Константин» начала 19 века.

Подробная программа:

9:00 — выезд из Санкт—Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4);

10:30 — экскурсия по Нижнему парку Петергофа или посещение Большого петергофского дворца;

12:30 — свободное время в Петергофе;

14:00 — отправление в Кронштадт;

14:30 — экскурсия по Кронштадту и форту «Константин»;

18:00 — отправление в Санкт-Петербург;

19:00 — прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).