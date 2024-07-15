Мои главные задачи — увлечь вас красотой процесса и показать, что яхтинг может быть доступным, а не исключительно элитарным видом спорта. Вы узнаете, как связать свою жизнь с морем, как научиться включать и выключать ветер.
Услышите о старейшем яхт-клубе России и, конечно, о яхте «Орион» 1975 года, на которой мы и отправимся в атмосферное путешествие по Невской губе.
Услышите о старейшем яхт-клубе России и, конечно, о яхте «Орион» 1975 года, на которой мы и отправимся в атмосферное путешествие по Невской губе.
Описание водной прогулки
Мы выйдем из территории Речного яхт-клуба на Петровской косе. Направимся в акваторию дельты Невы и восточную часть Финского залива. Пройдём под Вантовым мостом и увидим панораму города с небоскрёбом «Лахта-центр» и стадионом «Газпром Арена». В акватории (у створных знаков) можно искупаться или устроить небольшой пикник на палубе или в кают-компании.
Я расскажу:
- о старейшем из сохранившихся яхт-клубов страны и его миссии
- истории крейсерской яхты «Орион»
- как сохраняются и живут сейчас крейсерско-парусные яхты разных годов постройки
- о мире парусного спорта и о том, как начать заниматься крейсерским яхтингом в Петербурге
План программы
- инструктаж
- выход в акваторию Невской губы (30–40 мин)
- маневрирование под парусами (лавировка, полные курсы)
- обратная дорога (30–40 мин)
- швартовка
Организационные детали
- Прошу приходить за 10–15 минут
- Машины можно оставить за шлагбаумом бесплатно, но выбрать место, чтобы не эвакуировали. Самое удобное — приехать на такси
- О подготовке к поездке (что надеть, что можно взять с собой, а что нет) вы прочитаете в билете после бронирования экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровском острове
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Капитан крейсерской яхты «Орион», мастер спорта по парусному спорту. Член президиума Санкт-Петербургского парусного союза, президент Ассоциации яхт класса «Л-6». Сфера деятельности: сохранение традиций парусно-спортивного мореходства, сохранение и реставрация деревянных крейсерских яхт, развитие традиций общественно доступного яхтинга Речного яхт-клуба в Санкт-Петербурге.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
15 июл 2024
Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.
Гид Михаил профессионал своего дцела, у которого горят глаза и слушать его - одно удовольствие. Шикарный яхтсмен, и не менее классный
Гид Михаил профессионал своего дцела, у которого горят глаза и слушать его - одно удовольствие. Шикарный яхтсмен, и не менее классный
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