Поднять паруса! Прогулка на деревянной яхте по Финскому заливу

Выйти в море и проникнуться миром парусного крейсерского спорта
Мои главные задачи — увлечь вас красотой процесса и показать, что яхтинг может быть доступным, а не исключительно элитарным видом спорта. Вы узнаете, как связать свою жизнь с морем, как научиться включать и выключать ветер.

Услышите о старейшем яхт-клубе России и, конечно, о яхте «Орион» 1975 года, на которой мы и отправимся в атмосферное путешествие по Невской губе.
5
1 отзыв
Поднять паруса! Прогулка на деревянной яхте по Финскому заливу
Поднять паруса! Прогулка на деревянной яхте по Финскому заливу
Поднять паруса! Прогулка на деревянной яхте по Финскому заливу

Описание водной прогулки

Мы выйдем из территории Речного яхт-клуба на Петровской косе. Направимся в акваторию дельты Невы и восточную часть Финского залива. Пройдём под Вантовым мостом и увидим панораму города с небоскрёбом «Лахта-центр» и стадионом «Газпром Арена». В акватории (у створных знаков) можно искупаться или устроить небольшой пикник на палубе или в кают-компании.

Я расскажу:

  • о старейшем из сохранившихся яхт-клубов страны и его миссии
  • истории крейсерской яхты «Орион»
  • как сохраняются и живут сейчас крейсерско-парусные яхты разных годов постройки
  • о мире парусного спорта и о том, как начать заниматься крейсерским яхтингом в Петербурге

План программы

  • инструктаж
  • выход в акваторию Невской губы (30–40 мин)
  • маневрирование под парусами (лавировка, полные курсы)
  • обратная дорога (30–40 мин)
  • швартовка

Организационные детали

  • Прошу приходить за 10–15 минут
  • Машины можно оставить за шлагбаумом бесплатно, но выбрать место, чтобы не эвакуировали. Самое удобное — приехать на такси
  • О подготовке к поездке (что надеть, что можно взять с собой, а что нет) вы прочитаете в билете после бронирования экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петровском острове
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антон
15 июл 2024
Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.

Гид Михаил профессионал своего дцела, у которого горят глаза и слушать его - одно удовольствие. Шикарный яхтсмен, и не менее классный
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рассказик

Михаил абсолютно полностью перевернул мои представления о том, что, вообще, такое парусный спорт и парусная культура. Объяснил всю физику процесса(хотя я был абсолютно не в теме), отвечал на каждый вопрос, в том числе и на дурацкие, рассказал множество историй, связанных с этой сферой

Также повезло с погодой и удалось искупаться в Невской Губе, и бонусом на протяжении всего пути был отличный вид на город
Очень интересно было наблюдать за тем, как команда управляет такой парусной махиной

Рекомендую ли я к посещению ее?
Однозначно!

Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.Крайне интересный опыт. Сказать, что понравилось - ничего не сказать.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеРомантическиеРечные прогулкиНа яхтеФинский ЗаливПопулярные местаНескучные экскурсииУникальный опытКруизы однодневные

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