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рассказик



Михаил абсолютно полностью перевернул мои представления о том, что, вообще, такое парусный спорт и парусная культура. Объяснил всю физику процесса(хотя я был абсолютно не в теме), отвечал на каждый вопрос, в том числе и на дурацкие, рассказал множество историй, связанных с этой сферой



Также повезло с погодой и удалось искупаться в Невской Губе, и бонусом на протяжении всего пути был отличный вид на город

Очень интересно было наблюдать за тем, как команда управляет такой парусной махиной



Рекомендую ли я к посещению ее?

Однозначно!