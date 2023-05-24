Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Приглашаем вас встать за штурвал небольшого катера «Шустрый» и почувствовать себя настоящим капитаном! Специальные права не нужны — всё в рамках закона и правил.
До посадки вы пройдёте инструктаж, где вам расскажут о правилах поведения на воде и научат управлять катером. А также чётко проинструктируют по маршруту: доброжелательно и доступным языком.
До посадки вы пройдёте инструктаж, где вам расскажут о правилах поведения на воде и научат управлять катером. А также чётко проинструктируют по маршруту: доброжелательно и доступным языком.
Ближайшие даты:
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На катере вы обогнёте Каменный, Елагин и Крестовский острова. Пройдёте вдоль Петровского острова и выйдете в Финский залив, где насладитесь бескрайними видами морской глади. Этот маршрут хорош тем, что отражает современный Петербург. Вы увидите с воды частные особняки, дорогие яхт-клубы и элитные жилые комплексы. Также на прогулке вам встретятся:
- Каменноостровский дворец
- Восточная и Западная стрелки Елагина острова
- Вантовый мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост
- Лахта Центр — самый высокий небоскрёб в Европе
- Стадион Газпром Арена
- Флагшток высотой 105 метров
Организационные детали
- Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
- На борт допускаются дети от 3 лет. Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
- С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
- Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Лопухинского сада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!
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