Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу

Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером

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Приглашаем вас встать за штурвал небольшого катера «Шустрый» и почувствовать себя настоящим капитаном! Специальные права не нужны — всё в рамках закона и правил.

До посадки вы пройдёте инструктаж, где вам расскажут о правилах поведения на воде и научат управлять катером. А также чётко проинструктируют по маршруту: доброжелательно и доступным языком.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Ближайшие даты:
24
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На катере вы обогнёте Каменный, Елагин и Крестовский острова. Пройдёте вдоль Петровского острова и выйдете в Финский залив, где насладитесь бескрайними видами морской глади. Этот маршрут хорош тем, что отражает современный Петербург. Вы увидите с воды частные особняки, дорогие яхт-клубы и элитные жилые комплексы. Также на прогулке вам встретятся:

  • Каменноостровский дворец
  • Восточная и Западная стрелки Елагина острова
  • Вантовый мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост
  • Лахта Центр — самый высокий небоскрёб в Европе
  • Стадион Газпром Арена
  • Флагшток высотой 105 метров

Организационные детали

  • Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
  • На борт допускаются дети от 3 лет. Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
  • С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
  • Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
  • В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Лопухинского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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