Точка координат: командный квест на парусной яхте

Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу

Квест
Поднять паруса! Отправляемся в приключение по акватории Финского залива.

Вам предстоит на пару часов стать морскими волками: вы перевоплотитесь в капитана, штурмана, матроса или кока, научитесь управлять парусной яхтой, вязать узлы и читать карту.

А в финале доберетесь до нужной точки координат и устроите походный обед на борту.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.

Что вас ожидает

Под парусом — к сокровищам Финского залива

На старте мы зададим команде точку координат в акватории Финского залива, где и будет прятаться затерянное сокровище. Вам предстоит самостоятельно научиться управлять яхтой и ходить под парусом, а сопровождать вас на борту будут капитан и помощник, которые проследят за процессом и безопасностью всего экипажа.

Часть команды, часть корабля

С помощью жеребьевки мы распределим роли среди участников, а затем вы получите конверты с заданиями. Капитану предстоит управлять яхтой, штурман будет читать карту и прокладывать маршрут, матросы научатся вязать морские узлы, а кок, конечно, займется готовкой на камбузе. А после того, как мы достигнем цели и бросим якорь, всю команду ждет обед «по-походному» на борту.

Кому подойдет квест

Активным путешественникам с 18 лет. Квест рассчитан на команду от 3 до 5 человек.

Организационные детали

Как проходит прогулка на яхте

  • На яхте с вами будут капитан и помощник, которые следят за соблюдением мер безопасности
  • Всем участникам выдаются спасательные жилеты. Обувь лучше выбрать на светлой подошве, без каблука.
  • Редко кого укачивает за 3 часа, но если вы в себе не уверены, можете принять средство от укачивания
  • На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем

Дополнительные опции

  • Возможна профессиональная фото- и видеосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности)
  • Если будет желание, в хорошую погоду можно искупаться — захватите купальные костюмы и полотенца

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Крестовский остров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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