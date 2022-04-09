Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.
На старте мы зададим команде точку координат в акватории Финского залива, где и будет прятаться затерянное сокровище. Вам предстоит самостоятельно научиться управлять яхтой и ходить под парусом, а сопровождать вас на борту будут капитан и помощник, которые проследят за процессом и безопасностью всего экипажа.
С помощью жеребьевки мы распределим роли среди участников, а затем вы получите конверты с заданиями. Капитану предстоит управлять яхтой, штурман будет читать карту и прокладывать маршрут, матросы научатся вязать морские узлы, а кок, конечно, займется готовкой на камбузе. А после того, как мы достигнем цели и бросим якорь, всю команду ждет обед «по-походному» на борту.
Активным путешественникам с 18 лет. Квест рассчитан на команду от 3 до 5 человек.