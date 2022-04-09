Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.

Что вас ожидает

Под парусом — к сокровищам Финского залива

На старте мы зададим команде точку координат в акватории Финского залива, где и будет прятаться затерянное сокровище. Вам предстоит самостоятельно научиться управлять яхтой и ходить под парусом, а сопровождать вас на борту будут капитан и помощник, которые проследят за процессом и безопасностью всего экипажа.

Часть команды, часть корабля

С помощью жеребьевки мы распределим роли среди участников, а затем вы получите конверты с заданиями. Капитану предстоит управлять яхтой, штурман будет читать карту и прокладывать маршрут, матросы научатся вязать морские узлы, а кок, конечно, займется готовкой на камбузе. А после того, как мы достигнем цели и бросим якорь, всю команду ждет обед «по-походному» на борту.

Кому подойдет квест

Активным путешественникам с 18 лет. Квест рассчитан на команду от 3 до 5 человек.

Организационные детали

Как проходит прогулка на яхте

На яхте с вами будут капитан и помощник, которые следят за соблюдением мер безопасности

Всем участникам выдаются спасательные жилеты. Обувь лучше выбрать на светлой подошве, без каблука.

Редко кого укачивает за 3 часа, но если вы в себе не уверены, можете принять средство от укачивания

На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем

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