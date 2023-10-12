Приглашаю вместе исследовать одну из самых живописных и романтичных локаций Петербурга, о которой порой не знают даже местные жители. Вы насладитесь панорамой Петровской косы с парусными лодками, понаблюдаете за проходящими кораблями, оцените здание яхт-клуба в стиле модернизм — и конечно, попробуете себя в яхтинге во время морской прогулки.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Романтика моря и парусов

В первую очередь я покажу вам действующие верфи и эллинги яхт-клуба, познакомлю с малоизвестными объектами архитектурного наследия на территории Петровской косы и расскажу об истории локации и яхтинга. Затем навстречу ветру! Мы совершим морскую прогулку на комфортной 10-метровой парусной яхте с видами на Лахта-центр, Зенит Арену и морской фасад Петербурга. Вы сможете поучаствовать в управлении лодкой под руководством опытного капитана.

Истории о Петровской косе, яхтах и яхтсменах

Вы узнаете, каким образом когда-то дикая территория Петровской косы превратилась в центр яхтинга в России и как яхтсмены помогали защищать город во время Великой Отечественной войны. Я расскажу о выдающихся людях, связанных с Петровской косой, и расшифрую устройство парусной яхты. Поясню, как в Петербурге организована навигация и как стать настоящим яхтсменом всего за несколько месяцев. С этими знаниями, во второй части экскурсии вы сможете на практике прикоснуться к парусному делу.

Организационные детали