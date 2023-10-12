Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена

Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Приглашаю вместе исследовать одну из самых живописных и романтичных локаций Петербурга, о которой порой не знают даже местные жители.

Вы насладитесь панорамой Петровской косы с парусными лодками, понаблюдаете за проходящими кораблями, оцените здание яхт-клуба в стиле модернизм — и конечно, попробуете себя в яхтинге во время морской прогулки.
5
6 отзывов
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Романтика моря и парусов

В первую очередь я покажу вам действующие верфи и эллинги яхт-клуба, познакомлю с малоизвестными объектами архитектурного наследия на территории Петровской косы и расскажу об истории локации и яхтинга. Затем навстречу ветру! Мы совершим морскую прогулку на комфортной 10-метровой парусной яхте с видами на Лахта-центр, Зенит Арену и морской фасад Петербурга. Вы сможете поучаствовать в управлении лодкой под руководством опытного капитана.

Истории о Петровской косе, яхтах и яхтсменах

Вы узнаете, каким образом когда-то дикая территория Петровской косы превратилась в центр яхтинга в России и как яхтсмены помогали защищать город во время Великой Отечественной войны. Я расскажу о выдающихся людях, связанных с Петровской косой, и расшифрую устройство парусной яхты. Поясню, как в Петербурге организована навигация и как стать настоящим яхтсменом всего за несколько месяцев. С этими знаниями, во второй части экскурсии вы сможете на практике прикоснуться к парусному делу.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит путешественникам старше 10 лет
  • Водная часть экскурсии может быть отменена за день или прямо перед началом экскурсии при прогнозе на ветер 10 или более метров в секунду или ливне. В этом случае проводится только пешая часть (экскурсии по яхт-клубу), стоимость будет пересчитана.
  • На яхте есть чай, кофе, пледы и дождевики
  • Вы можете взять с собой еду и напитки (за исключением крепкого алкоголя)
  • Животные не приветствуются на яхте

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петровской косе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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А
12 окт 2023
Здравствуйте! Мы праздновали с женой 19 лет совместной жизни) и решили провести романтично время вместе. Искали много вариантов, но предложенная вами экскурсия сразу нас покорила, т. к. вы быстро отреагировали и все организовали в течении часа! Сама экскурсия по яхт клубу была превосходная! Узнали множество интересного! Прогулка на яхте также оставила незабываемые впечатления! Спасибо вам, обязательно вернёмся!
Н
6 авг 2023
Очень довольны экскурсией!
Всей семьёй приняли участие в интересном путешествии под название «знакомство с миром яхт и самим яхтенным спортом».
Владимир рассказывал настолько интересно, что даже младшей дочери (7 лет) и нашей
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бабушке было чем увлечься!
Нам очень повезло с погодой и мы с удовольствием насладились пейзажами набережных и выходом в открытую акваторию Невы под парусами!
Незабываемые ощущения!!!
Рекомендую Владимира как опытного гида-яхтсмена и саму экскурсию!

Ольга
10 окт 2022
Необычно. Это - другой удивительный мир. Узнали много интересного, полюбовались красивыми видами.
Лодки в эллинге, лодки на воде, на одну нас даже пустили.)
Незабываемые впечатления!
Владимир хороший рассказчик, мы даже начали немного разбираться в лодках.
Спасибо за такую необычную экскурсию.
М
17 авг 2022
Живем в СПб и бывали на Петровской косе ранее. Захотелось небанально провести вечер, погулять и узнать что-то новое из жизни города. Гид Владимир на 1,5 часа погрузил нас в мир
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яхтинга. Поведал об истории яхт-клуба и о том, как он развивается сегодня, поразил рассказами о морских регатах. Мы задавали много вопросов, услышали много ответов — было любопытно. А ещё увидели разные виды лодок и стильных яхт, и кажется, научились немного в них разбираться:)
Рекомендуем экскурсию, хороший вариант неординарно встретить конец рабочей недели и закат! Вероятно, в пасмурную погоду эффект был бы иным. Кстати, советуем взять с собой плед + перекус для продолжения вечера в красивой локации у воды, вдали от шума и суеты.

Живем в СПб и бывали на Петровской косе ранее. Захотелось небанально провести вечер, погулять и узнать
Мария
31 июля 2022
Очень рада, что поездка в Санкт-Петербург завершилась именно этой экскурсией! Получила массу впечатлений! Яхтинг и парусный спорт являются частью истории, культуры и жизни города. Экскурсия помогла прикоснуться к этой неповторимой
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атмосфере и открыла мир яхтинга "изнутри".
Владимир рассказал про историю яхтинга и яхт-клуба, про виды яхт, наглядно показал их устройство и отличительные особенности, где и как они хранятся. А также из кого состоит команда по управлению парусником, у кого какая роль, с чего следует начать "новичку" в яхтинге, а также поведал множество занимательных историй из морских регат. Владимир очень интересный собеседник, знаток своего дела и открыт к любым вопросам.
Для тех, кто интересуется яхтингом, а также для всех, кто любит новые впечатления и хочет открыть новые грани Санкт-Петербурга - искренне рекомендую!
Отдельно стоит отметить завораживающие виды на финский залив, который на закате с белеющими на горизонте парусниками, выглядит особенно впечатлящим!
Обязательно вернусь в это место вновь!

Т
25 апр 2022
Формат экскурсии необычный, как и само место. Как турист я туда бы вряд ли забрела, но и многим жителям СПб оно не знакомо. Мне как человеку далёкому от парусного спорта
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и яхт, но любящему все новое и необычное это путешествие понравилось!!! Владимир - интересный рассказчик, видно, что человек увлечен своим делом и стремится "заразить" этим других😁. Побывала внутри яхты, увидела различные виды суден, посмотрела где их создают и реставрируют. Ну и конечно прекрасные виды на финский залив, арену Газпром и Лахта центр, хоть и саму башню, как и заходящего солнца, в этот вечер видно не было. Зато я теперь знаю куда прийти с бокалом чего то вкусного встречать закат!

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