Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Приглашаю вместе исследовать одну из самых живописных и романтичных локаций Петербурга, о которой порой не знают даже местные жители.
Вы насладитесь панорамой Петровской косы с парусными лодками, понаблюдаете за проходящими кораблями, оцените здание яхт-клуба в стиле модернизм — и конечно, попробуете себя в яхтинге во время морской прогулки.
В первую очередь я покажу вам действующие верфи и эллинги яхт-клуба, познакомлю с малоизвестными объектами архитектурного наследия на территории Петровской косы и расскажу об истории локации и яхтинга. Затем навстречу ветру! Мы совершим морскую прогулку на комфортной 10-метровой парусной яхте с видами на Лахта-центр, Зенит Арену и морской фасад Петербурга. Вы сможете поучаствовать в управлении лодкой под руководством опытного капитана.
Истории о Петровской косе, яхтах и яхтсменах
Вы узнаете, каким образом когда-то дикая территория Петровской косы превратилась в центр яхтинга в России и как яхтсмены помогали защищать город во время Великой Отечественной войны. Я расскажу о выдающихся людях, связанных с Петровской косой, и расшифрую устройство парусной яхты. Поясню, как в Петербурге организована навигация и как стать настоящим яхтсменом всего за несколько месяцев. С этими знаниями, во второй части экскурсии вы сможете на практике прикоснуться к парусному делу.
Организационные детали
Экскурсия подходит путешественникам старше 10 лет
Водная часть экскурсии может быть отменена за день или прямо перед началом экскурсии при прогнозе на ветер 10 или более метров в секунду или ливне. В этом случае проводится только пешая часть (экскурсии по яхт-клубу), стоимость будет пересчитана.
На яхте есть чай, кофе, пледы и дождевики
Вы можете взять с собой еду и напитки (за исключением крепкого алкоголя)
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Владимир, я яхтсмен и путешественник. Изучаю Санкт-Петербург и очень его люблю. Всегда смотрю на окружающее пространство с вниманием к деталям, умею чувствовать и передавать атмосферу. Во всем приветствую нестандартный подход. Жду вас на авторских экскурсиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
12 окт 2023
Здравствуйте! Мы праздновали с женой 19 лет совместной жизни) и решили провести романтично время вместе. Искали много вариантов, но предложенная вами экскурсия сразу нас покорила, т. к. вы быстро отреагировали и все организовали в течении часа! Сама экскурсия по яхт клубу была превосходная! Узнали множество интересного! Прогулка на яхте также оставила незабываемые впечатления! Спасибо вам, обязательно вернёмся!
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Наталья
6 авг 2023
Очень довольны экскурсией! Всей семьёй приняли участие в интересном путешествии под название «знакомство с миром яхт и самим яхтенным спортом». Владимир рассказывал настолько интересно, что даже младшей дочери (7 лет) и нашей читать дальше
бабушке было чем увлечься! Нам очень повезло с погодой и мы с удовольствием насладились пейзажами набережных и выходом в открытую акваторию Невы под парусами! Незабываемые ощущения!!! Рекомендую Владимира как опытного гида-яхтсмена и саму экскурсию!
Ольга
10 окт 2022
Необычно. Это - другой удивительный мир. Узнали много интересного, полюбовались красивыми видами. Лодки в эллинге, лодки на воде, на одну нас даже пустили.) Незабываемые впечатления! Владимир хороший рассказчик, мы даже начали немного разбираться в лодках. Спасибо за такую необычную экскурсию.
М
Маргарита
17 авг 2022
Живем в СПб и бывали на Петровской косе ранее. Захотелось небанально провести вечер, погулять и узнать что-то новое из жизни города. Гид Владимир на 1,5 часа погрузил нас в мир читать дальше
яхтинга. Поведал об истории яхт-клуба и о том, как он развивается сегодня, поразил рассказами о морских регатах. Мы задавали много вопросов, услышали много ответов — было любопытно. А ещё увидели разные виды лодок и стильных яхт, и кажется, научились немного в них разбираться:) Рекомендуем экскурсию, хороший вариант неординарно встретить конец рабочей недели и закат! Вероятно, в пасмурную погоду эффект был бы иным. Кстати, советуем взять с собой плед + перекус для продолжения вечера в красивой локации у воды, вдали от шума и суеты.
Мария
31 июля 2022
Очень рада, что поездка в Санкт-Петербург завершилась именно этой экскурсией! Получила массу впечатлений! Яхтинг и парусный спорт являются частью истории, культуры и жизни города. Экскурсия помогла прикоснуться к этой неповторимой читать дальше
атмосфере и открыла мир яхтинга "изнутри". Владимир рассказал про историю яхтинга и яхт-клуба, про виды яхт, наглядно показал их устройство и отличительные особенности, где и как они хранятся. А также из кого состоит команда по управлению парусником, у кого какая роль, с чего следует начать "новичку" в яхтинге, а также поведал множество занимательных историй из морских регат. Владимир очень интересный собеседник, знаток своего дела и открыт к любым вопросам. Для тех, кто интересуется яхтингом, а также для всех, кто любит новые впечатления и хочет открыть новые грани Санкт-Петербурга - искренне рекомендую! Отдельно стоит отметить завораживающие виды на финский залив, который на закате с белеющими на горизонте парусниками, выглядит особенно впечатлящим! Обязательно вернусь в это место вновь!
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Татьяна
25 апр 2022
Формат экскурсии необычный, как и само место. Как турист я туда бы вряд ли забрела, но и многим жителям СПб оно не знакомо. Мне как человеку далёкому от парусного спорта читать дальше
и яхт, но любящему все новое и необычное это путешествие понравилось!!! Владимир - интересный рассказчик, видно, что человек увлечен своим делом и стремится "заразить" этим других😁. Побывала внутри яхты, увидела различные виды суден, посмотрела где их создают и реставрируют. Ну и конечно прекрасные виды на финский залив, арену Газпром и Лахта центр, хоть и саму башню, как и заходящего солнца, в этот вечер видно не было. Зато я теперь знаю куда прийти с бокалом чего то вкусного встречать закат!
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