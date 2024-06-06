1 чел.
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скидка
10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
«В сопровождении гида вы пройдёте по водам Финского залива, чтобы обзорно познакомиться с фортами Кронштадта: это «Пётр I», «Александр I», «Павел I» (руины) и «Кроншлот»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
«Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, Лахта-центр и вантовый мост Западного скоростного диаметра»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
«Из Петербурга мы отправимся в один из его красивейших пригородов — искрящийся Петергоф на берегу Финского залива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт на скоростном судне
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
Начало: На Дворцовой площади
«Покачаться на качелях с видом на Финский залив или забраться на смотровую площадку и даже посетить новый музей, где выставлена подводная лодка»
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
«С теми, кому больше по душе природа, мы отправимся на берег Балтийского моря, к Финскому заливу»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
«Вам предстоит полюбоваться видами города, которые стали доступны недавно, и опробовать незнакомые выходы к Неве и Финскому заливу»
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
«Погуляем по пляжам, покормим чаек и полюбуемся панорамами Финского залива»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
«Финский залив и Шепелёвский маяк»
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
2 140₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
«На скоростном судне по Финскому заливу По водной глади Финского залива вы отправитесь в путь на скоростном судне (метеор или соврменный катамаран), которое может развивать скорость до 65 км»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
«По водной глади Финского залива вы летите на метеоре, который может развивать скорость до 75 км»
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Круиз
1 час
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«Центр города и Финский залив, закат или ночная прогулка с разводом мостов — выбирайте время и длительность и отправляйтесь с нами на водную прогулку»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«При благоприятной погоде теплоход дойдет до Финского залива для обзора Лахта центра, Газпром арены, Яхтенного моста»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
«По дороге полюбуемся побережьем Финского залива, и я расскажу о Карельском перешейке, о русско-финской войне и о Курортном районе Петербурга»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Мы прокатимся по центру Петербурга, после чего выйдем в Финский залив»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
«Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Лахта-Центр, пассажирский порт… Приятным бонусом в путешествии станут панорамные виды на Финский залив»
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«В первой, полуторачасовой, половине маршрута теплоход направляется в Финский залив, в современный ночной мегаполис — Морской фасад с грандиозными архитектурными гигантами нашего времени: «Газпром-Ареной» и небоскребом «Лахта-центр»»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
«Западная часть острова Котлин с панорамой Финского залива, судами торгового флота и первым морским маяком России»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«После небольшой остановки пересечем Финский залив и попадем на остров Котлин, где и расположен Кронштадт»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
«Вы насладитесь потрясающими видами на Финский залив, раскроете секрет названия острова и узнаете, как с ним связана сестра Петра I»
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
«Что вас ожидает: Обычно мы идём вот таким маршрутом: выходим под Яхтенным мостом, проходим под ЗСД и выходим на акваторию финского залива»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
«Важная информация: «Метеор» является метеозависимым судном (туман, сильный ветер, волна могут препятствовать выходу в Финский Залив)»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 10:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Мой рассказ будет насыщен яркими фактами, которые позволят не только правильно понять историю и суть парка, но и открыть для себя массу новых достопримечательностей южного берега Финского Залива»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час 27 минут
Северные острова с выходом в Финский залив на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
«За 1,5 часа у вас есть возможность увидеть классический парадный Петербург, современную часть города и полюбоваться видами на Финский залив»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе-ресторане «Чайка» по Неве и Финскому заливу
«Или рассмотрите «фирменные» петербургские облака и волны Финского залива и сделайте умопомрачительные фото с открытой прогулочной»
Завтра в 13:55
9 июня в 13:55
1 700₽ за человека
Групповая
7 часов
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Завтра в 09:35
9 июня в 09:35
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
«Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Мы пройдемся под парусом вдоль набережных Крестовского острова, пройдем под сводами ЗСД и полюбуемся на бескрайний горизонт Финского залива»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга - к заброшенным и действующим маякам
Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами
Начало: У м. Василеостровская
«А еще вас ждет атмосферный пикник на берегу Финского залива»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4 500₽ за человека
Круиз
2 часа
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«Во время прогулки на борту катера только Вы и Ваша компания, что позволит учесть Ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания Финском заливе в хорошую погоду»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-кластеры Питера: Севкабель-порт, Артмуза и Брусницын
Пройтись по знаковым местам креативной жизни Северной столицы
«Halske у берегов Финского залива»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
7 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
«Перед вами солнце погрузится в воды Финского залива и озарит стадион «Зенит Арена» и Лахта-центр»
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«В завершение вас ждут захватывающие вечерние виды на Финский залив, Вантовый мост, стадион «Зенит» и высочайшее здание Европы, башню Лахта-центра»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
«Финальной остановкой в нашем путешествии станет парк на берегу Финского залива, откуда открывается прекрасный вид»
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
«Затем в акватории Финского залива вам откроются знаменитые футуристические достопримечательности города»
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
«Путешествие вдоль берегов Финского залива»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Групповая
3 часа
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
«И, конечно, ощутим курортный шарм Зеленогорска на берегу Финского залива»
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
Начало: У ж/д платформы Комарово
«Выйдете на берег моря и насладитесь песчаным пляжем Финского залива с невысокими дюнами и соснами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
11 июня в 11:45
14 июня в 11:45
950₽ за человека
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«А чтобы вы почувствовали близость к «большой воде», теплоход выйдет в Финский залив»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Аудиогид
1 час
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
«Индивидуальная экскурсия по Неве и Финскому заливу на персональном катере с капитаном — главный летний аттракцион Петербурга»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
7 990₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Начало: в городе Сестрорецк
«Об этом поговорим, гуляя вдоль берега Финского залива и любуясь соснами»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
13 июня в 12:00
950₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: В поселке Репино
«В разные периоды истории место на берегу Финского залива любили художники, поэты, музыканты и участники революционных движений»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
«Мы отправимся на остров среди Финского залива, исследуем его территорию и погрузимся в прошлое славного морского города»
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Во время теплоходной прогулки вы полюбуетесь парадными достопримечательностями Северной Венеции, а затем выйдете в акваторию Финского залива, встретите закат и посмотрите на знаменитый Лахта-центр»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ААнна5 июня 2024Я не первый раз была в Комарово. Прекрасный приморский уголок Курортного района. Захотелось симпатиями об этом месте поделиться с друзьями
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ННата4 июня 2024вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
- ВВера4 июня 2024Прогулка после дневных "забегов" путешественников, после вашего насыщенного дня станет прекрасным завершением вечера. Под саксофон каменные грозные виды Питера становятся
- ССергей3 июня 2024Красивая экскурсия, хороший кораблик, прохладно в пути
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Финский Залив»
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