Специальная подготовка не требуется. Однако, чем в лучшей форме находится участник, тем ему будет комфортнее.

Тур на байдарках и каяках по Хейнйокскому проливу подразумевает продолжительную физическую активность (гребля), приготовление питания на костре и ночёвку в полевых условиях в палатке.

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.