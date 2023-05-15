Поход на байдарках по Хейниокскому проливу

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
В лесах Карельского перешейка некогда находился центр земель племени Корела, а по узким протокам между озёр издревле плавали маленькие суда из Ладожского озера в Балтийское море.

Прошли сотни лет и протоки, соединявшие озеро и море, исчезли, оставив систему озёр, по которым мы пройдём байдарочным походом через бывший Хейниоксий пролив.
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Ближайшие даты:
29
апр
9
мая

Что вас ожидает:

Выходные вдали от цивилизации
Выходные вдали от цивилизации
Будете жить в палатках среди живописных мест и незабываемых пейзажей
Активности на воде
Активности на воде
Пройдете пороги, пару приятных стремнин-сливов, плёсы со сказочными пейзажами Карельского перешейка
Походная романтика
Походная романтика
Приготовите вкусную еду на костре и вечером обсудите прожитый день

Программа тура по дням

1 день

Озеро Ламское - урочище Градуево

07:45-08:00 Сбор группы у Финляндского вокзала (Санкт-Петербург), знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.

Около 3 часов дороги до места старта - озера Ламское, в Выборгском районе Ленинградской области.

12:30-15:00 Подготовка к выходу на маршрут:

  • получение снаряжения, сборка и подготовка байдарок к походу;
  • знакомство с правилами поведения на воде;
  • вводный инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности.

15:00-00:00 Сплав по озерам Ламское - Кривуша - Верхнее и Среднее Градуевские - реке Градуевка до урочища Градуево.

Ночёвка в палатках в районе урочища Градуево.

По настроению группы и при наличии возможности - организация бани (мобильная баня).

Озеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище Градуево
2 день

От озера Большое Градуевское к озеру Губановское

09:00 Сытный завтрак по традиционным рецептам Ахтилахти, сбор лагеря и погрузка в байдарки.

Переход по озеру Большое Градуевское к озеру Губановское.

Один обнос, пара приятных стремнин-сливов, плёсы со сказочными пейзажами Карельского перешейка.

Поставим лагерь на уютной поляне, сделаем вкусный ужин, заночуем в палатках.

От озера Большое Градуевское к озеру ГубановскоеОт озера Большое Градуевское к озеру ГубановскоеОт озера Большое Градуевское к озеру Губановское
3 день

От озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-Петербург

09:00-15:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и прохождение маршрута от озера Соколиное до посёлка Пальцево.

По пути встретиться 1-2 порога, где, возможно, потребуется обнести байдарки.

15:00-20:00 Финиш у ж/д станции Пальцево, сборка снаряжения, посадка в микроавтобус и отправление в Санкт-Петербург.

Окончание тура около 20:00 на ул. Боткинская дом 4 близ Финляндского вокзала.

От озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-ПетербургОт озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-ПетербургОт озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура: 15800 рублей.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Проживание в двух- и трехместных палатках.

Полевая кухня (завтрак, ходовой перекус и ужин).

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе из Санкт-Петербурга до места старта тура и обратно
  • Автомобильное сопровождение (переброска вещей между точками лагерей)
  • Работа гидов-инструкторов и водителей
  • Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак и перекус и ужин третий день - завтрак и перекус (все участники в равной степени принимают участие в приготовлении пищи)
  • Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
  • Прокат байдарок, вёсел, гермоупаковок объёмом 30Л и спасательных жилетов
  • Прокат палаток (2-х или 3-х-местных)
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Аренда спальника и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за 700 рублей на весь тур на этапе покупки билетов)
  • Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
г. Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
  • теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
  • куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
  • обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
  • пенка (туристический коврик) для сна;
  • спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

Как добраться?

Мы собираем группу в 07:45 Санкт-Петербурге на ул. Боткинская дом 4 (это рядом с Финляндским вокзалом). Окончание тура там же.

Какие есть ограничения в туре?

Возраст участников от 14 до 17 - в сопровождении родителей или законных опекунов, от 18 - свободно, от 60 - по согласованию с организатором тура.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организована безопасноссть?

Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.

Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.

Спасательные жилеты и спасательные концы.

В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.

Какие есть особенности тура?

Специальная подготовка не требуется. Однако, чем в лучшей форме находится участник, тем ему будет комфортнее.

Тур на байдарках и каяках по Хейнйокскому проливу подразумевает продолжительную физическую активность (гребля), приготовление питания на костре и ночёвку в полевых условиях в палатке.

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

Какое техническое описание тура?

Тип тура: сплав с автомобильным сопровождением на заброске-выброске и точках ночёвок.

Длительность: 3 дня и 2 ночи.

Протяженность: до 35 км, по 10-15 км в день.

Ночёвки: в палатках.

Логистика: встреча участников в Санкт-Петербурге (ул. Боткинская 4 близ Финляндского вокзала), заброска/выброска на микроавтобусе организатора, окончание в Санкт-Петербурге.

Группа: до 20 человек.

Безопасность: стаж старшего гида – 12 лет, курсы первой помощи у гидов – ежегодно последние 6 лет, расширенная аптечка, автосопровождение. В некоторых точках маршрута есть сотовая связь вплоть до 4G.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
О
15 мая 2023
Маршрут красивый, для выносливых людей, есть время на насладиться красотой и накачать плечи 😂
Г
11 янв 2024
Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если бы о нем дали полную информацию по дороге, сроках открытия сразу, можно было обменять билеты нормально, а не сидеть на иголках.
Гиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но еслиГиды конечно знают свое дело, но есть чему поучится. Накладка с выездом нанесла отпечаток, но если
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей Федорович!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 дек 2023
Организовано все качественно. Дополнительно присылали туристический ваучер в котором было написано, что необходимо брать с собой в тур.

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