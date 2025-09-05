Ладожские шхеры - жемчужина Карелии. Байдарочный поход с трансфером из Петербурга
Незабываемое приключение на байдарках по Карелии в районе живописного острова Койонасаари
«Поход проходит среди шхер, небольших скалистых островков, закрывающих нас от ветров открытой Ладоги»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 17 900 ₽ за человека
Выходные в сердце Санкт-Петербурга с походами в Исаакиевский собор и Эрмитаж
Объехать все главные достопримечательности, полюбоваться фресками и иконами, погрузиться в искусство
Начало: Гостиница «Октябрьская» (пл. Восстания, Лиговский ...
13 окт в 14:00
20 окт в 14:00
9250 ₽ за человека
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«Лучший способ отдохнуть от городской суеты — пойти в поход с палатками»
12 сен в 10:00
от 7200 ₽ за человека
