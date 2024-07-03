Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга

Лучший способ отдохнуть от городской суеты — пойти в поход с палатками! В этот раз мы отправимся на берег Ладожского озера, в залив Лехмалахти.

Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с
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галечными пляжами, отвесными скалами и покатыми «бараньими лбами» (дословный перевод слова «шхера» означает «скала в море»).Пойдем пешком вдоль залива, будем ночевать в палатках на берегу великого озера, любоваться закатами, просыпаться с рассветами и целый день наслаждаться прекрасными видами Ладоги.

Этот поход — замечательная возможность отвлечься от повседневности, сблизиться с друзьями и завести новых товарищей, а также познакомиться с Ладогой и насладиться её красотами.

5
3 отзыва
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Ладожский берег. Пеший поход с палатками из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Электричка в Кузнечное и первая ночевка

Встречаемся на Финляндском вокзале в центре зала в 17:00 (походы на майские и июньские праздники стартуют утром, в 09:00), знакомимся с инструктором и группой, покупаем билеты до Кузнечного, не опаздываем на электричку и отправляемся в путь.

По прибытию в пункт назначения, выходим из поселка в сторону Ладоги, сегодня мы пройдем пешком примерно 5-6 км и разобьем палаточный лагерь на берегу живописного озера.

Электричка в Кузнечное и первая ночевкаЭлектричка в Кузнечное и первая ночевкаЭлектричка в Кузнечное и первая ночевкаЭлектричка в Кузнечное и первая ночевка
2 день

Пеший поход вдоль берега Ладоги

Завтрак, зарядка и в путь: идем в сторону Ладоги.

Нас ждут изумительные виды Ладожских шхер, островов, сосновый лес, отвесные скальные массивы. К обеду выходим на хорошую стоянку, готовим еду и отдыхаем.

Можно покидать мяч, фрисби, устроить фотосессию или просто расслабиться, подумать о вечном. После обеда продолжим путь вдоль побережья Ладоги.

В 19:00 разбиваем лагерь, ставим палатки.

Сегодня нас ждут вкусный ужин, компот и душевные разговоры у костра в компании близких по духу людей. Что может быть прекраснее?

Пеший поход вдоль берега ЛадогиПеший поход вдоль берега ЛадогиПеший поход вдоль берега ЛадогиПеший поход вдоль берега Ладоги
3 день

Возвращение домой

Как приятно просыпаться под шум волн!

Завтракаем, делаем зарядку и отправляемся в путь, к станции Капеасалми (148 км), по дороге обедаем.

Садимся на электричку, обсуждаем пережитое и уже вечером приезжаем на Финляндский вокзал.

Отправляемся от станции Капеасалми в Санкт-Петербург в 16:29, прибытие на Финляндский вокзал в 19:33.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Проживание

Стоимость тура за 1 человека в руб: 5 900 руб.

Детям от 7 до 14 лет: стоимость 4 100 руб.

Проживание в палатках.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Проживание в палатках.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вкусное трёхразовое питание
  • Всё необходимое групповое снаряжение (палатки, котлы, топоры, костровое оборудование, аптечка)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные вещи по списку
  • Личная бутылка питьевой воды
  • Билет на электричку до Кузнечного и обратно
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак для похода выходного дня (70 л – мужчины, 50 л – женщины);
  • Накидка на рюкзак;
  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Перчатки;
  • Шапочка лёгкая;
  • Треккинговые ботинки;
  • Сменные треккинговые ботинки.

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • Одежда для сна;
  • Шерстяные носки;
  • Пуховик (теплая куртка);
  • Сменные треккинговые ботинки;
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Треккинговые палки;
  • Термос (1л.);
  • Очки солнцезащитные;
  • Средство от комаров;
  • Палатка.
Требования к участникам

В этот поход сциальной подготовки не требуется, но так ходить будем под рюкзаком, участники должны быть в хорошей физической форме и готовы к заявленной нагрузке как по состоянию здоровья, так и морально.

Детей брать можно и нужно, если родители уверены прежде всего в СВОИХ силах и готовы поделиться этими силами с ребенком, поддержать и подбодрить, разгрузить в нелегкий момент.

Что будем есть?

Подготовку еды к походу полностью берет на себя турклуб. Мы закупаем и расфасовываем еду по дням и приемам пищи.

Все продукты натуральные, высшего качества. В походе будет организовано 3-разовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед). В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

ЕСЛИ ТЫ ВЕГЕТАРИАНЕЦ, прекрасно! Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.

Вся еда рассчитывается по нормам, с учетом физических нагрузок. Поэтому не бойтесь остаться голодными.

Дополнительно можете взять с собой какие-то ништячки в электричку, ну или просто перекусить. ВАЖНО чтобы вес и количество дополнительных продуктов был минимальный.

Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)

Какое снаряжение выдают?

Котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь - всё, что пригодится в этом походе) предоставляет турклуб.

Вам остается взять только личный набор посуды: кружка, ложка, миска.

Лучше выбирайте пластиковую или металлическую посуду. Не берите стекло и керамику, они тяжелые и могут разбиться.

Одноразовую посуду тоже не берите, она ненадежна.

Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).

Всю еду и снаряжение несём на себе в рюкзаках весь поход. Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них, литров на 30 (примерно как полный пакет из пятерочки)

Снаряжение будет выдано перед отправлением электрички прямо на вокзале.

Можно ли в этот поход с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.

Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы несете ее сами или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете, или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Я приезжаю на Финляндский вокзал, что дальше?

Встречаемся на Финляндском вокзале в центре зала в 17:00 (ПОХОДЫ НА МАЙСКИЕ И ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ СТАРТУЮТ УТРОМ, В 09:00).

Место встречи обычно на Финляндском вокзале у табло возле первой кассы. Контакты инструкторов мы пришлем вам на почту накануне похода.

На вокзале необходимо:
1) Отметиться у инструктора;
2) Самостоятельно купить билет до КУЗНЕЧНОГО или КАПЕАСАЛМИ (зависит от точки начала похода, смотрите письмо на почте);
3) Получить у инструктора свою долю модулей с едой/общественного снаряжения и уложить к себе в рюкзак. Можно донести до электрички, а потом там все уложить.

Вы также можете подсесть в электричку в Девяткино, Кушелевке или добраться до Кузнечного на машине. Если едете на машине, обратите внимание, что поход начинается на одной станции, а заканчивается на другой, т. е. для возвращения к машине вам надо будет проехать одну станцию на электричке.

Чтобы мы никого не потеряли, перед походом вам на почту придет анкета, в которой вы напишете, откуда стартуете - мы будем ориентироваться на эту информацию и держать с вами связь.

Сколько денег с собой брать?

Деньги нужны только на проезд в электричке. Стоимость проезда в одну сторону 459 рублей (можно оплатить картой). Еще до или после электрички бывает очень приятно заскочить в магазин, чтобы купить пирожок/газировку/мороженое - тут ориентируйтесь на свои личные предпочтения и суммы.

Будет ли связь на маршруте?

Хорошая новость: нас ждет цифровой детокс, связи почти не будет. Рекомендуем перевести телефон в режим "самолетик" сразу после встречи с инструктором и отдохнуть от гаджетов. Организм скажет вам спасибо, вот увидите.

Информация о билетах

Туда едем от Финляндского вокзала на электричке до станции Кузнечное. Отправление (в зависимости от даты) в 09:34 либо в 17:35, стоимость билета 459 руб.

Обратно от станции Капеасалми в Санкт-Петербург в 16:29, прибытие на Финляндский вокзал в 19:33. Стоимость билета 438 руб.

Билеты покупаем на месте, их цена НЕ входит в стоимость.
Если на машине, то удобно оставить ее в Приозерске и подсесть в электричку в 12-23.

А обратно с группой одну остановку от Капеасалми до машины.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Е
3 июл 2024
Добрый день! спасибо вам за поход по Ладожскому берегу с 28 по 30 июня. Все прошло здорово и весело! Маршрут интересный и не сложный, подойдет для новичков и детей. Классный
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инструктор Мария и приятный помощник Никита. Рассказывали нам много интересного про походы и места для походов. У нас собралась классная компания, много смеялись, общались, провожали закат, пели песни, сидели у костра… эххх душевно!

Будем рады отправиться еще в пеший поход с вами, если вы разработаете новые маршруты!

Н
2 июл 2024
Очень понравилось! И организованность, и «вожатые», Маша и Никита, которые взяли заботу о туристах на себя)
К
5 авг 2024
Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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