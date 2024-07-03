Именно здесь начинаются знаменитые Ладожские шхеры с
Программа тура по дням
Электричка в Кузнечное и первая ночевка
Встречаемся на Финляндском вокзале в центре зала в 17:00 (походы на майские и июньские праздники стартуют утром, в 09:00), знакомимся с инструктором и группой, покупаем билеты до Кузнечного, не опаздываем на электричку и отправляемся в путь.
По прибытию в пункт назначения, выходим из поселка в сторону Ладоги, сегодня мы пройдем пешком примерно 5-6 км и разобьем палаточный лагерь на берегу живописного озера.
Пеший поход вдоль берега Ладоги
Завтрак, зарядка и в путь: идем в сторону Ладоги.
Нас ждут изумительные виды Ладожских шхер, островов, сосновый лес, отвесные скальные массивы. К обеду выходим на хорошую стоянку, готовим еду и отдыхаем.
Можно покидать мяч, фрисби, устроить фотосессию или просто расслабиться, подумать о вечном. После обеда продолжим путь вдоль побережья Ладоги.
В 19:00 разбиваем лагерь, ставим палатки.
Сегодня нас ждут вкусный ужин, компот и душевные разговоры у костра в компании близких по духу людей. Что может быть прекраснее?
Возвращение домой
Как приятно просыпаться под шум волн!
Завтракаем, делаем зарядку и отправляемся в путь, к станции Капеасалми (148 км), по дороге обедаем.
Садимся на электричку, обсуждаем пережитое и уже вечером приезжаем на Финляндский вокзал.
Отправляемся от станции Капеасалми в Санкт-Петербург в 16:29, прибытие на Финляндский вокзал в 19:33.
Проживание
Стоимость тура за 1 человека в руб: 5 900 руб.
Детям от 7 до 14 лет: стоимость 4 100 руб.
Проживание в палатках.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в палатках.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вкусное трёхразовое питание
- Всё необходимое групповое снаряжение (палатки, котлы, топоры, костровое оборудование, аптечка)
- Регистрация группы в МЧС
- Групповая аптечка
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Личные вещи по списку
- Личная бутылка питьевой воды
- Билет на электричку до Кузнечного и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Рюкзак для похода выходного дня (70 л – мужчины, 50 л – женщины);
- Накидка на рюкзак;
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- Шорты;
- Носки или термоноски;
- Футболка;
- Рубашка с длинным рукавом;
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- Перчатки;
- Шапочка лёгкая;
- Треккинговые ботинки;
- Сменные треккинговые ботинки.
Личные вещи:
- Паспорт;
- Деньги;
- Набор посуды (КЛМН);
- Пластиковая бутылка;
- Туалетная бумага;
- Индивидуальная аптечка;
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Предметы личной гигиены;
- Лёгкое полотенце;
- Средство от клещей.
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- Одежда для сна;
- Шерстяные носки;
- Пуховик (теплая куртка);
- Сменные треккинговые ботинки;
- Шлёпки/кроксы/сандалии;
- Треккинговые палки;
- Термос (1л.);
- Очки солнцезащитные;
- Средство от комаров;
- Палатка.
Требования к участникам
В этот поход сциальной подготовки не требуется, но так ходить будем под рюкзаком, участники должны быть в хорошей физической форме и готовы к заявленной нагрузке как по состоянию здоровья, так и морально.
Детей брать можно и нужно, если родители уверены прежде всего в СВОИХ силах и готовы поделиться этими силами с ребенком, поддержать и подбодрить, разгрузить в нелегкий момент.
Что будем есть?
Подготовку еды к походу полностью берет на себя турклуб. Мы закупаем и расфасовываем еду по дням и приемам пищи.
Все продукты натуральные, высшего качества. В походе будет организовано 3-разовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед). В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
ЕСЛИ ТЫ ВЕГЕТАРИАНЕЦ, прекрасно! Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Вся еда рассчитывается по нормам, с учетом физических нагрузок. Поэтому не бойтесь остаться голодными.
Дополнительно можете взять с собой какие-то ништячки в электричку, ну или просто перекусить. ВАЖНО чтобы вес и количество дополнительных продуктов был минимальный.
Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)
Какое снаряжение выдают?
Котелки и всё оборудование для приготовления пищи (пила, топор, горелка, газ, кухонная утварь - всё, что пригодится в этом походе) предоставляет турклуб.
Вам остается взять только личный набор посуды: кружка, ложка, миска.
Лучше выбирайте пластиковую или металлическую посуду. Не берите стекло и керамику, они тяжелые и могут разбиться.
Одноразовую посуду тоже не берите, она ненадежна.
Общественное снаряжение и еда распределяются по участникам похода в равных частях (на то оно и общественное).
Всю еду и снаряжение несём на себе в рюкзаках весь поход. Поэтому в ваших рюкзаках должно быть свободное место для них, литров на 30 (примерно как полный пакет из пятерочки)
Снаряжение будет выдано перед отправлением электрички прямо на вокзале.
Можно ли в этот поход с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.
Для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться, т. е. рассчитывайте, что вы несете ее сами или со своими друзьями-товарищами, с которыми заранее договоритесь жить вместе.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете, или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Я приезжаю на Финляндский вокзал, что дальше?
Встречаемся на Финляндском вокзале в центре зала в 17:00 (ПОХОДЫ НА МАЙСКИЕ И ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ СТАРТУЮТ УТРОМ, В 09:00).
Место встречи обычно на Финляндском вокзале у табло возле первой кассы. Контакты инструкторов мы пришлем вам на почту накануне похода.
На вокзале необходимо:
1) Отметиться у инструктора;
2) Самостоятельно купить билет до КУЗНЕЧНОГО или КАПЕАСАЛМИ (зависит от точки начала похода, смотрите письмо на почте);
3) Получить у инструктора свою долю модулей с едой/общественного снаряжения и уложить к себе в рюкзак. Можно донести до электрички, а потом там все уложить.
Вы также можете подсесть в электричку в Девяткино, Кушелевке или добраться до Кузнечного на машине. Если едете на машине, обратите внимание, что поход начинается на одной станции, а заканчивается на другой, т. е. для возвращения к машине вам надо будет проехать одну станцию на электричке.
Чтобы мы никого не потеряли, перед походом вам на почту придет анкета, в которой вы напишете, откуда стартуете - мы будем ориентироваться на эту информацию и держать с вами связь.
Сколько денег с собой брать?
Деньги нужны только на проезд в электричке. Стоимость проезда в одну сторону 459 рублей (можно оплатить картой). Еще до или после электрички бывает очень приятно заскочить в магазин, чтобы купить пирожок/газировку/мороженое - тут ориентируйтесь на свои личные предпочтения и суммы.
Будет ли связь на маршруте?
Хорошая новость: нас ждет цифровой детокс, связи почти не будет. Рекомендуем перевести телефон в режим "самолетик" сразу после встречи с инструктором и отдохнуть от гаджетов. Организм скажет вам спасибо, вот увидите.
Информация о билетах
Туда едем от Финляндского вокзала на электричке до станции Кузнечное. Отправление (в зависимости от даты) в 09:34 либо в 17:35, стоимость билета 459 руб.
Обратно от станции Капеасалми в Санкт-Петербург в 16:29, прибытие на Финляндский вокзал в 19:33. Стоимость билета 438 руб.
Билеты покупаем на месте, их цена НЕ входит в стоимость.
Если на машине, то удобно оставить ее в Приозерске и подсесть в электричку в 12-23.
А обратно с группой одну остановку от Капеасалми до машины.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.