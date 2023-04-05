Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории
Памятным событиям, происходившим здесь как в небе, так и на земле, и посвящена эта экскурсия! Взглянув на Кронштадт с борта самолёта, вы удивитесь его интересному (и неслучайному!) сходству с Санкт-Петербургом. А затем продолжите изучать морской город на пешеходной прогулке.
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Описание
Что вас ожидает
Город, стремящийся ввысь
На острове Котлин, недалеко от форта Александр, есть небольшой аэродром. Некогда — военного предназначения. В 20 веке он служил базой для «краснозвёздных соколов», защищавших Ленинград в годы войны. В наши дни здесь проходят полёты любительской авиации. За 15-20 минут в сопровождении опытного пилота вы на скорости 200 км/ч облетите остров, изучите геометрию фортов и узнаете о различных событиях, подвигах и загадках истории:
- почему Кронштадт — это Петербург в миниатюре;
- за что это место любил царь Пётр;
- как очертания острова Котлин связаны с тайной его древнего имени;
- кому сказал спасибо за Кронштадт А. С. Пушкин;
- как появилась на свет тельняшка;
- и многое другое!
О чём ещё расскажет крепость
После полёта мы дополним внеземные впечатления прогулкой по городу длительностью 1,5 часа. Вернёмся на центральную городскую площадь, вдохнём балтийский ветер у главной морской базы страны. Осмотрим места, где, по воспоминаниям старожилов, «поверхность суши почти ровна с поверхностью моря». А затем последуем неизменной заповеди кронштадцев: «Море любит сильных, а сильные любят хорошо поесть!» и познакомимся с главными гастроизысками островитян.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Кронштадте, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Аэродром расположен в 5 км от исторического центра Кронштадта. Доехать туда и обратно в город можно на личном транспорте или такси
- С вами будет работать опытная команда — гид и пилот со стажем в военной авиации более 20 лет
Как проходит полёт
- Подняться в воздух можно только в лётную погоду, в противном случае экскурсия переносится на другой день
- Длительность полёта составит 15-20 минут. Изменить маршрут и увеличить его продолжительность возможно по предварительному согласованию с гидом за дополнительную плату
- На борт судна допускаются пассажиры весом не более 80 кг. Можно взять с собой ребёнка старше 6 лет
- В воздушном судне экскурсия проводится через гарнитуру, которая осуществляет радиообмен с диспетчером и транслирует команды пилота
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Якорной площади Кронштадта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.