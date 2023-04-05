Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом

Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Кронштадт — это не только героическая морская крепость, но и город авиационной славы.

Памятным событиям, происходившим здесь как в небе, так и на земле, и посвящена эта экскурсия! Взглянув на Кронштадт с борта самолёта, вы удивитесь его интересному (и неслучайному!) сходству с Санкт-Петербургом. А затем продолжите изучать морской город на пешеходной прогулке.
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город, стремящийся ввысь

На острове Котлин, недалеко от форта Александр, есть небольшой аэродром. Некогда — военного предназначения. В 20 веке он служил базой для «краснозвёздных соколов», защищавших Ленинград в годы войны. В наши дни здесь проходят полёты любительской авиации. За 15-20 минут в сопровождении опытного пилота вы на скорости 200 км/ч облетите остров, изучите геометрию фортов и узнаете о различных событиях, подвигах и загадках истории:

  • почему Кронштадт — это Петербург в миниатюре;
  • за что это место любил царь Пётр;
  • как очертания острова Котлин связаны с тайной его древнего имени;
  • кому сказал спасибо за Кронштадт А. С. Пушкин;
  • как появилась на свет тельняшка;
  • и многое другое!

О чём ещё расскажет крепость

После полёта мы дополним внеземные впечатления прогулкой по городу длительностью 1,5 часа. Вернёмся на центральную городскую площадь, вдохнём балтийский ветер у главной морской базы страны. Осмотрим места, где, по воспоминаниям старожилов, «поверхность суши почти ровна с поверхностью моря». А затем последуем неизменной заповеди кронштадцев: «Море любит сильных, а сильные любят хорошо поесть!» и познакомимся с главными гастроизысками островитян.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Кронштадте, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Аэродром расположен в 5 км от исторического центра Кронштадта. Доехать туда и обратно в город можно на личном транспорте или такси
  • С вами будет работать опытная команда — гид и пилот со стажем в военной авиации более 20 лет

Как проходит полёт

  • Подняться в воздух можно только в лётную погоду, в противном случае экскурсия переносится на другой день
  • Длительность полёта составит 15-20 минут. Изменить маршрут и увеличить его продолжительность возможно по предварительному согласованию с гидом за дополнительную плату
  • На борт судна допускаются пассажиры весом не более 80 кг. Можно взять с собой ребёнка старше 6 лет
  • В воздушном судне экскурсия проводится через гарнитуру, которая осуществляет радиообмен с диспетчером и транслирует команды пилота

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Якорной площади Кронштадта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Необычные
Летние
Выездные
Кронштадт
Водные развлечения
Полеты на самолетах
Панорамы
Финский Залив
Популярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
94 отзыва
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Исследовать локации острова Котлин и услышать истории города с выходом в море
где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
10 400 за всё до 4 чел.
Финские истории Зеленогорска
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
24 отзыва
Финские истории Зеленогорска
Познакомиться с курортным центром Петербурга и на пару часов перенестись в довоенную Финляндию
у ж/д вокзала Зеленогорска
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
950 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
229 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Невский проспект, 87 / 2, офис «Ленинград-тур»
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
от 1 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ