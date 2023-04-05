Кронштадт — это не только героическая морская крепость, но и город авиационной славы. Памятным событиям, происходившим здесь как в небе, так и на земле, и посвящена эта экскурсия! Взглянув на Кронштадт с борта самолёта, вы удивитесь его интересному (и неслучайному!) сходству с Санкт-Петербургом. А затем продолжите изучать морской город на пешеходной прогулке.

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Описание

Что вас ожидает

Город, стремящийся ввысь

На острове Котлин, недалеко от форта Александр, есть небольшой аэродром. Некогда — военного предназначения. В 20 веке он служил базой для «краснозвёздных соколов», защищавших Ленинград в годы войны. В наши дни здесь проходят полёты любительской авиации. За 15-20 минут в сопровождении опытного пилота вы на скорости 200 км/ч облетите остров, изучите геометрию фортов и узнаете о различных событиях, подвигах и загадках истории:

почему Кронштадт — это Петербург в миниатюре;

за что это место любил царь Пётр;

как очертания острова Котлин связаны с тайной его древнего имени;

кому сказал спасибо за Кронштадт А. С. Пушкин;

как появилась на свет тельняшка;

и многое другое!

О чём ещё расскажет крепость

После полёта мы дополним внеземные впечатления прогулкой по городу длительностью 1,5 часа. Вернёмся на центральную городскую площадь, вдохнём балтийский ветер у главной морской базы страны. Осмотрим места, где, по воспоминаниям старожилов, «поверхность суши почти ровна с поверхностью моря». А затем последуем неизменной заповеди кронштадцев: «Море любит сильных, а сильные любят хорошо поесть!» и познакомимся с главными гастроизысками островитян.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Кронштадте, куда вам нужно добраться самостоятельно

Аэродром расположен в 5 км от исторического центра Кронштадта. Доехать туда и обратно в город можно на личном транспорте или такси

С вами будет работать опытная команда — гид и пилот со стажем в военной авиации более 20 лет

Как проходит полёт