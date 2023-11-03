Приглашаю вас исследовать «архипелаг городов» на берегах Финского залива. Вы изучите их русско-шведское прошлое, насладитесь пейзажами и разберётесь в архитектурных особенностях. Рассмотрите дворцы, форты, доки, причалы и корабли. А ещё узнаете, где находится абсолютный ноль в России и почему в Кронштадте был установлен памятник рыбке-колюшке.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Петергофской дороге

Вас ждет захватывающее путешествие в прошлое Ингерманландии, земли с богатой историей. Я расскажу о формировании рельефа и населении сквозь века. Вы узнаете о возникновении и исчезновении Литоринового моря и о том, почему оно получило такое название. Кроме того, я раскрою, где начиналась и где заканчивалась Петергофская дорога и как Петру I пришла в голову идея её создания.

Великолепный Петергоф.

На территории прибрежного императорского дворца мы изучим скульптурные композиции и обсудим их аллегорические значения. Вы узнаете, каким образом удалось обеспечить работу фонтанов без использования насосов. Гуляя по парку, вы насладитесь видом садовых фигур, лабиринтов, павильонов и идеально ухоженных газонов, и поймёте, почему гости со всего мира любят посещать Петергоф.

Богатая история Ораниенбаума

Здесь вы окунётесь в историю, охватывающую несколько столетий. Мы рассмотрим ансамбль, восстановленный по проектам 1854 года, и узнаем, почему на Меншиковском дворце установлена корона, а в парке сочетаются регулярные (французские) и пейзажные (английские) стили. А ещё вы с удивлением узнаете, что именно здесь впервые появились американские горки.

Кронштадт с новой стороны.

От прогрессивного и военного порта до некогда запустелого города, крепость не просто пережила ряд перемен, но и сохранила множество достопримечательностей. Начнём осмотр с современного парка «Остров фортов» и прогулки вдоль Финского залива. А после прогулки по старинным улицам и площадям вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости.

Организационные детали