Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт

Изучить хроники трёх прибрежных городов и прочувствовать их неповторимый характер

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Приглашаю вас исследовать «архипелаг городов» на берегах Финского залива.

Вы изучите их русско-шведское прошлое, насладитесь пейзажами и разберётесь в архитектурных особенностях. Рассмотрите дворцы, форты, доки, причалы и корабли.

А ещё узнаете, где находится абсолютный ноль в России и почему в Кронштадте был установлен памятник рыбке-колюшке.
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Петергофской дороге

Вас ждет захватывающее путешествие в прошлое Ингерманландии, земли с богатой историей. Я расскажу о формировании рельефа и населении сквозь века. Вы узнаете о возникновении и исчезновении Литоринового моря и о том, почему оно получило такое название. Кроме того, я раскрою, где начиналась и где заканчивалась Петергофская дорога и как Петру I пришла в голову идея её создания.

Великолепный Петергоф.
На территории прибрежного императорского дворца мы изучим скульптурные композиции и обсудим их аллегорические значения. Вы узнаете, каким образом удалось обеспечить работу фонтанов без использования насосов. Гуляя по парку, вы насладитесь видом садовых фигур, лабиринтов, павильонов и идеально ухоженных газонов, и поймёте, почему гости со всего мира любят посещать Петергоф.

Богатая история Ораниенбаума

Здесь вы окунётесь в историю, охватывающую несколько столетий. Мы рассмотрим ансамбль, восстановленный по проектам 1854 года, и узнаем, почему на Меншиковском дворце установлена корона, а в парке сочетаются регулярные (французские) и пейзажные (английские) стили. А ещё вы с удивлением узнаете, что именно здесь впервые появились американские горки.

Кронштадт с новой стороны.
От прогрессивного и военного порта до некогда запустелого города, крепость не просто пережила ряд перемен, но и сохранила множество достопримечательностей. Начнём осмотр с современного парка «Остров фортов» и прогулки вдоль Финского залива. А после прогулки по старинным улицам и площадям вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте в авто-пешеходном формате
  • Возможные дополнительные расходы:
    — с конца апреля по середину октября билеты в ГМЗ Петергоф (от 450 руб. /чел.)
    — вход в парк Ораниенбаум (от 400 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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