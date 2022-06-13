Перед тем, как отправиться в захватывающее путешествие, квалифицированный опытный пилот расскажет вам о технике безопасности на борту и особенностях нашего воздушного судна. Вы осмотрите самолёт снаружи и изнутри и узнаете, из какого окна открывается лучший вид, что делать, если вас укачает, и какие памятники нужно успеть рассмотреть. Вы сможете не только наблюдать за управлением «железной птицей», но даже занять место второго пилота и пролететь за штурвалом.
Мне сверху видно все, ты так и знай!
Наш маршрут — не полеты над лесополосой. Из окна иллюминатора вы насладитесь видом на акваторию Финского залива и рассмотрите великолепный садово-парковый ансамбль Петергофа. Большой дворец покажется не таким уж и большим с высоты, но останется по-прежнему роскошным. Получив заряд адреналина и сделав невероятные фотографии, напоследок попробуйте отыскать Собор Петра и Павла и уютный Монплезир — с этой задачкой справляется не каждый турист!
Организационные детали
ВАЖНО: полёт длится 30 минут
Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
Полетать над Петергофом могут путешественники любого возраста, включая детей от 7 лет
25% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до начала — через платежную систему или переводом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэродром Сельцо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 394 туристов
Добро пожаловать в мир малой авиации! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем экскурсионные полеты, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам, и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск с новой стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Спасибо огромное за прекрасную возможность увидеть Финский залив и окрестности совсем с другого ракурса! Впечатления самые незабываемые! Организация Экскурсии на высшем уровне, до самого полёта менеджер была всегда на связи, читать дальшеуменьшить
отвечала быстро на все возникающие вопросы и давала самы подробные инструкции. Пилот Олег на наш непрофессиональный взгляд был опытен и компетентен, провёл небольшую экскурсию во время полёта. Желаем компании дальнейшего развития и процветания:)
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И
Иван
Всё понравилось на 100 %! Очень динамично и интересно. Я пригласил супругу на "экскурсию по Кронштадту" и она была настроена на музеи и выставки. Было приятно видеть её неподдельный шок, читать дальшеуменьшить
когда приехали в аэропорт Бычье поле, где нас ждал пилот Василий и его самолет.) Пилот предложил несколько вариантов маршрута и даже готов был рассмотреть наши предложения. В итоге - Петергоф. Посмотрели дворцы и парки с высоты птичьего полета, пролетели над г. Ломоносов, заливом. Единственное, что смущало, когда заказывал экскурсию, не маловато будет 30 минут, но в итоге смело могу сказать - это именно столько, сколько нужно для первого полета. Конечно, самое главное - позитивные эмоции, которые мы получили с избытком! Спасибо ребятам за маленькое приключение и хорошее настроение)
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П
Павел
Понравилось всё. Очень немаловажно крайне бережное сопровождение организаторов на этапе подготовки к экскурсии: погода была спорная, и Георгий был всё время на связи до окончательной отмашки. Вылет перенесли в Кронштадт, но это нам понравилось ещё больше, заодно посетили достопримечательности. Сам полёт произвёл огромное впечатление: совсем не так, как в большой авиации. Очень красиво, необычно! Сильные эмоции. . Спасибо организаторам и пилоту!
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Е
Елена
Я не первый раз летаю на маленьких самолетах и вертолетах, но этот полёт приятно удивил и подарил незабываемые эмоции: по желанию пилот покажет крутые виражи, расскажет об объектах внизу, а увидеть царские усадьбы с высоты птичьего полёта вообще отдельное удовольствие! Пилоты - классные ребята, готовые поддержать ваше отличное настроение хорошей шуткой. Всем рекомендую!!!
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С
Светлана
Отличный полет! Пролетели над Ораниенбаумом, портом Бронка, Петродворцом, практически подлетели к Кронштадту. Великолепные виды на залив на закате! Масса положительных эмоций! Все здорово организовано. Пилот Даниил - профессионал своего дела! Огромное спасибо!
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Елена
Сегодня совершили полет мечты, готовила сюрприз сыну (12 лет), он остался в восторге, пилот Владимир отличный мастер своего дела, а ещё и человек прекрасный. Рекомендую полёт всем, не сомневайтесь, все так, как заявлено в предложении 😉
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