Полёт — идеальное решение для тех, кто устал от традиционного вида отдыха. Вы не только попробуете себя в роли пилота и зарядитесь новыми эмоциями, но также насладитесь живописной панорамой одного из лучших пригородов Петербурга. Пролетая над величественным дворцом, разглядывая фонтанные комплексы и садовые узоры с высоты, вы по-новому откроете для себя Петергоф.

Описание экскурсии

Пристегните ремни, мы взлетаем!

Перед тем, как отправиться в захватывающее путешествие, квалифицированный опытный пилот расскажет вам о технике безопасности на борту и особенностях нашего воздушного судна. Вы осмотрите самолёт снаружи и изнутри и узнаете, из какого окна открывается лучший вид, что делать, если вас укачает, и какие памятники нужно успеть рассмотреть. Вы сможете не только наблюдать за управлением «железной птицей», но даже занять место второго пилота и пролететь за штурвалом.

Мне сверху видно все, ты так и знай!

Наш маршрут — не полеты над лесополосой. Из окна иллюминатора вы насладитесь видом на акваторию Финского залива и рассмотрите великолепный садово-парковый ансамбль Петергофа. Большой дворец покажется не таким уж и большим с высоты, но останется по-прежнему роскошным. Получив заряд адреналина и сделав невероятные фотографии, напоследок попробуйте отыскать Собор Петра и Павла и уютный Монплезир — с этой задачкой справляется не каждый турист!

Организационные детали