Весенний праздник фонтанов в Петергофе: групповая экскурсия на автобусе
20 мая 2023 года на Большом каскаде в Нижнем парке состоится Весенний праздник фонтанов «Виват, Ассамблея!». В этом году праздник будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого.
Ближайшие даты:
20
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
21 мая 2022 года в 13:00 на Большом каскаде в Нижнем парке состоится Весенний праздник фонтанов "Виват, Ассамблея!". В этом году праздник будет посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого.
21 мая в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобус туристического класса
- Лицензированный гид
- Входные билеты в нижний парк
- Что не входит
- Личные расходы
- Билеты во дворец
- Место начала и завершения?
- Лиговский пр-т. , 30
- Когда и сколько длится?
- Когда: 21 мая в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Сбор группы за 15 минут до отправления по адресу Невский пр 85. Центральный вход в Московский вокзал
- Первая дверь направо (до рамок досмотра) - офис "Визит СПб"
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tanya_av
22 мая 2022
Экскурсия совсем не понравилась. Такого в моей жизни ещё не было. Мы приехали за тысячи км. Специально на празднование «Открытие фонтанов» в Петергофе. Купили экскурсию, которая так и называлась. Спросила специально просмотрим ли мы программу, нас уверили. На самом деле нас привезли ровно в час, пока мы зашли в парк, пока пришли, там полным полно народу, и нас просто оставили на перекрёстке, и сказали идите и смотрите((а чего там можно увидеть? Просто толпа народу в 50 метров стеной стоят, не продвинуться. Ни какого действия мы не увидели((((куча народа впереди и все. Обещали 6-ти часовую поездку. На самом деле нам рассказал экскурсовод то что успел по дороге о дворце. И это все. Нас просто бросили. Там стали возмущаться. И тогда экскурсовод, провела ещё не много с небольшой кучкой людей экскурсию, рассказав немного о главном фонтане. И практически уехали с треть группой обратно. Остальные, в том числе и мы остались гулять в парке. Но потом пришлось добираться до дома в душном битком набитом автобусе. Мы заплатили 4 человека 9200, мы все пенсионеры, один инвалид 2 группы. В итоге, можно было потратить на такси, стоит 2000 туда-сюда, 1800- три билета- по 600 рублей, и инвалиду бесплатно. Всего получилось бы 3800, можно было приехать самим пораньше, занять отличные места, и любоваться представлением. Экономия составила бы 5400!!! Вот и считайте сами друзья. Никому не советую обращаться ни в какие подобные организации. Езжайте сами везде. Водные экскурсии 1800, подходите на причал, Пенсионерам 1090 рублей. И так все и везде. Не верьте этим хитрецам. Мы пришли к ним в офис, нам прямо заявили, что они так зарабатывают деньги (((что вы от нас хотите? А ещё добавили, «вы что сами без грехов! Пришли тут разбираться.» Вобщем наглости нет предела. Вот, и думайте дорогие путешественники сами. Экономте свои денежки, не отдавайте их жуликам. Жулики ни взять ни дать. 🙏
Н
Наталья
22 мая 2022
Я
Яговитова
23 мая 2021
О
Окороков
23 мая 2021
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