Экскурсия совсем не понравилась. Такого в моей жизни ещё не было. Мы приехали за тысячи км. Специально на празднование «Открытие фонтанов» в Петергофе. Купили экскурсию, которая так и называлась. Спросила специально просмотрим ли мы программу, нас уверили. На самом деле нас привезли ровно в час, пока мы зашли в парк, пока пришли, там полным полно народу, и нас просто оставили на перекрёстке, и сказали идите и смотрите((а чего там можно увидеть? Просто толпа народу в 50 метров стеной стоят, не продвинуться. Ни какого действия мы не увидели((((куча народа впереди и все. Обещали 6-ти часовую поездку. На самом деле нам рассказал экскурсовод то что успел по дороге о дворце. И это все. Нас просто бросили. Там стали возмущаться. И тогда экскурсовод, провела ещё не много с небольшой кучкой людей экскурсию, рассказав немного о главном фонтане. И практически уехали с треть группой обратно. Остальные, в том числе и мы остались гулять в парке. Но потом пришлось добираться до дома в душном битком набитом автобусе. Мы заплатили 4 человека 9200, мы все пенсионеры, один инвалид 2 группы. В итоге, можно было потратить на такси, стоит 2000 туда-сюда, 1800- три билета- по 600 рублей, и инвалиду бесплатно. Всего получилось бы 3800, можно было приехать самим пораньше, занять отличные места, и любоваться представлением. Экономия составила бы 5400!!! Вот и считайте сами друзья. Никому не советую обращаться ни в какие подобные организации. Езжайте сами везде. Водные экскурсии 1800, подходите на причал, Пенсионерам 1090 рублей. И так все и везде. Не верьте этим хитрецам. Мы пришли к ним в офис, нам прямо заявили, что они так зарабатывают деньги (((что вы от нас хотите? А ещё добавили, «вы что сами без грехов! Пришли тут разбираться.» Вобщем наглости нет предела. Вот, и думайте дорогие путешественники сами. Экономте свои денежки, не отдавайте их жуликам. Жулики ни взять ни дать. 🙏