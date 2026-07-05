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К фонтанам Петергофа - на метеоре (билеты включены)

Сэкономить время в пути, чтобы дольше наслаждаться прогулкой по Нижнему парку с гидом
Идеальный способ добраться до Петергофа из Северной столицы — на метеоре. Во-первых, он доставит вас на другую сторону Финского залива всего за 40 минут. Во-вторых, в пути вы полюбуетесь городом и его достопримечательностями с воды. Ну а Петергоф — тут не нужны слова, его нужно видеть!
4.8
482 отзыва
К фонтанам Петергофа - на метеоре (билеты включены)
К фонтанам Петергофа - на метеоре (билеты включены)
К фонтанам Петергофа - на метеоре (билеты включены)

Описание экскурсии

Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны! Обратно в город мы вернёмся другим путём, на минивэне.

В нашей программе:

  • «Большой каскад» — центральная композиция парка
  • «Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
  • Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
  • «Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
  • Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
  • «Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
  • «Львиный каскад» с духом античности
  • «Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
  • Сияющий каскад «Золотая гора»

Организационные детали

  • Путевую экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсию в фонтанном парке проводит местный гид
  • Билеты на метеор и в Нижний парк входят в стоимость. Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны, необходимо будет оплатить стоимость билетов
  • Перекусить можно будет в одном из кафе парка, либо возьмите еду с собой
  • Водная поездка в Петергоф на скоростном теплоходе «Метеор» пройдёт с комфортом, если вы придёте на пристань заранее

ежедневно в 11:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Дети до 18 лет6700 ₽
Дети до 14 лет6500 ₽
Дети до 12 лет6300 ₽
Студенты6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле фонтана у Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69451 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
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России, но и по странам СНГ и Средиземноморья. За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате. Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 482 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
448
4
24
3
3
2
6
1
1
Шишкина
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа, внутри вел рассказ другой гид, но все было интересно и понятно Конечно, много людей, тут надо просто быть готовым Единственное, чего бы хотелось в будущем это попробовать бронировать места у окон на метеоре, потому что мы попали в середину, хотя это небольшая проблема
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа,
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа,
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа,
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа,
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа,
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа,
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Сергей
Питер без Петергофа - не Питер! Большое спасибо гиду Тимуру за содержательную экскурсию и, в целом, уважительное отношение к клиентам и своей работе! 👍🤝😉
Питер без Петергофа - не Питер! Большое спасибо гиду Тимуру за содержательную экскурсию и, в целом,
Питер без Петергофа - не Питер! Большое спасибо гиду Тимуру за содержательную экскурсию и, в целом,
Питер без Петергофа - не Питер! Большое спасибо гиду Тимуру за содержательную экскурсию и, в целом,
Питер без Петергофа - не Питер! Большое спасибо гиду Тимуру за содержательную экскурсию и, в целом,
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Д
Очень интересная поездка. Большое спасибо гиду Тимуру за интересный рассказ. На метеоре мы возвращались, а туда ехали на мини-вэне, причем пока мы ехали (около часа), Тимур рассказывал про все, мимо
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чего мы проезжали. Получилась двойная экскурсия: пешком по Петергофу и автобусная по Питеру.

Единственное, оранизаторам можно было бы учесть момент с посещением дворца. В экскурсии было указано, что дворец не входит в стоимость, но не было опции добавить его. На месте по желанию можно было либо часик погулять, либо сходить на экскурсию во дворец. Мы хотели попасть на дворец и купили билеты, но нам пришлось стоять за ними в очереди, а у тех, кто выбрал опцию "с дворцом", билет уже были куплены. Хорошо, что мы успели и гуляли вместе со своей группой по дворцу. Но было бы здорово, чтобы можно было выбрать опцию "с дворцом" непосредственно при заказе экскурсии.

Но это мелочи. Поездка была чудесная, Тимур не только интересно рассказывал, но и подгадывал удачные моменты - например, запуск главной шутихи. Подсказал, где пообедать, как добраться до причала. Огромное спасибо Тимуру за интересную экскурсию, а другим участникам - за приятную компанию.

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Л
Безумно понравилась экскурсия. спасибо организаторам и Тимуру гиду, очень увлекательно рассказывал. Он специалист своего дела!
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О
Бранировала экскурсию на 1 человека и с организацией все пошло не по плану, сначала заменили место встречи(и вместо поездки в петергоф на метеоре планировалось возвращение на нем), потом накануне поездки
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выяснилось что большая часть собранной группы была семья которая не успевает приехать, мне предложили заменить тур в ту же дату, но с меньшиковским дворцом, метеор в этом случае организовать помогли(за что спасибо), но уже за отдельную доплату. в остальном - экскурсия понравилась, экскурсовод Александра- рассказывает живо и интересно, с погодой повезло, но в том варианте который достался- прогулка по Петергофу очень компактная если бы ни билеты на метеор на попозже времени погулять по всему парку не хватило бы.

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Ирина
Отличная экскурсия. Мы никуда не торопились, задавали свои "глупые" вопросы и получали подробные ответы. Само место необыкновенное. Наслаждались красотой, слушали экскурсовода с большим удовольствием. Отношение суперзаботливое! Огромное спасибо! Фото добавлять не буду - это нужно видеть своими глазами!
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