Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге

Провела 5478 экскурсий для 9047 туристов

Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!