Идеальный способ добраться до Петергофа из Северной столицы — на метеоре. Во-первых, он доставит вас на другую сторону Финского залива всего за 40 минут. Во-вторых, в пути вы полюбуетесь городом и его достопримечательностями с воды. Ну а Петергоф — тут не нужны слова, его нужно видеть!
Описание экскурсии
Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны! Обратно в город мы вернёмся другим путём, на минивэне.
В нашей программе:
- «Большой каскад» — центральная композиция парка
- «Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
- Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
- «Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
- Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
- «Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
- «Львиный каскад» с духом античности
- «Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
- Сияющий каскад «Золотая гора»
Организационные детали
- Путевую экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсию в фонтанном парке проводит местный гид
- Билеты на метеор и в Нижний парк входят в стоимость. Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны, необходимо будет оплатить стоимость билетов
- Перекусить можно будет в одном из кафе парка, либо возьмите еду с собой
- Водная поездка в Петергоф на скоростном теплоходе «Метеор» пройдёт с комфортом, если вы придёте на пристань заранее
ежедневно в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
|Дети до 18 лет
|6700 ₽
|Дети до 14 лет
|6500 ₽
|Дети до 12 лет
|6300 ₽
|Студенты
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле фонтана у Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 69451 туриста
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 482 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Одна из лучших экскурсий в Петергоф! Очень много рассказали и про Питер, и про парк Петергофа, внутри вел рассказ другой гид, но все было интересно и понятно Конечно, много людей, тут надо просто быть готовым Единственное, чего бы хотелось в будущем это попробовать бронировать места у окон на метеоре, потому что мы попали в середину, хотя это небольшая проблема
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Питер без Петергофа - не Питер! Большое спасибо гиду Тимуру за содержательную экскурсию и, в целом, уважительное отношение к клиентам и своей работе! 👍🤝😉
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Д
Очень интересная поездка. Большое спасибо гиду Тимуру за интересный рассказ. На метеоре мы возвращались, а туда ехали на мини-вэне, причем пока мы ехали (около часа), Тимур рассказывал про все, мимо
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Л
Безумно понравилась экскурсия. спасибо организаторам и Тимуру гиду, очень увлекательно рассказывал. Он специалист своего дела!
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О
Бранировала экскурсию на 1 человека и с организацией все пошло не по плану, сначала заменили место встречи(и вместо поездки в петергоф на метеоре планировалось возвращение на нем), потом накануне поездки
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Отличная экскурсия. Мы никуда не торопились, задавали свои "глупые" вопросы и получали подробные ответы. Само место необыкновенное. Наслаждались красотой, слушали экскурсовода с большим удовольствием. Отношение суперзаботливое! Огромное спасибо! Фото добавлять не буду - это нужно видеть своими глазами!
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