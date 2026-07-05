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чего мы проезжали. Получилась двойная экскурсия: пешком по Петергофу и автобусная по Питеру.



Единственное, оранизаторам можно было бы учесть момент с посещением дворца. В экскурсии было указано, что дворец не входит в стоимость, но не было опции добавить его. На месте по желанию можно было либо часик погулять, либо сходить на экскурсию во дворец. Мы хотели попасть на дворец и купили билеты, но нам пришлось стоять за ними в очереди, а у тех, кто выбрал опцию "с дворцом", билет уже были куплены. Хорошо, что мы успели и гуляли вместе со своей группой по дворцу. Но было бы здорово, чтобы можно было выбрать опцию "с дворцом" непосредственно при заказе экскурсии.



Но это мелочи. Поездка была чудесная, Тимур не только интересно рассказывал, но и подгадывал удачные моменты - например, запуск главной шутихи. Подсказал, где пообедать, как добраться до причала. Огромное спасибо Тимуру за интересную экскурсию, а другим участникам - за приятную компанию.