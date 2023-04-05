Сэкономить время в пути, чтобы дольше наслаждаться прогулкой по Нижнему парку с гидом
Идеальный способ добраться до Петергофа из Северной столицы — на метеоре. Во-первых, он доставит вас на другую сторону залива всего за 40 минут. Во-вторых, в пути вы полюбуетесь городом с воды. К тому же наша экскурсия будет проходить в уютной компании до 15 человек, что всегда приятно. Ну а Петергоф — тут не нужны слова, его нужно видеть!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы проведёте около 3 часов в Нижнем парке Петергофа с нашим профессиональным гидом, узнаете историю самой знаменитой резиденции Петра I и, конечно, собственными глазами увидите уникальные фонтаны! Обратно в город мы вернёмся другим путём, на минивэне или спринстере.
В нашей программе:
- «Большой каскад» — центральная композиция парка
- «Самсон» — главный фонтан «Большого каскада»
- Каскад «Шахматная гора» с драконами и гротом
- «Римские фонтаны», напоминающие Ватикан
- Фонтаны-шутихи — действующие водные забавы
- «Пирамида» — самый многоводный фонтан Петергофа
- «Львиный каскад» с духом античности
- «Фаворитка» — фонтан, созданный по мотивам поучительной басни Эзопа
- Сияющий каскад «Золотая гора»
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Билеты на метеор и в Нижний парк входят в стоимость. Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билетов.
- Перекусить можно будет в одном из кафе парка, либо возьмите перекус с собой
ежедневно в 11:00
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Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 5478 экскурсий для 9047 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Все началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое теплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас на наших экскурсиях!Задать вопрос
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