Приглашаем вас в Петергоф! Дворцы, декоративные сады, изысканные скульптуры и фонтаны — вы с комфортом доберётесь к ним на автомобиле премиум-класса и раскроете важнейшие исторические подробности. Прогуляетесь по аллеям парка и дворцовым залам, а также сделаете снимки на фоне главных символов Петергофа.

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Описание

Что вас ожидает

▪️ Я заберу вас по месту проживания на автомобиле. По дороге проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа. Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие.

▪️ По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то по этим аллеям ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас же у вас появится возможность прогуляться среди фонтанов и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи.

▪️ Переходим к архитектурной доминанте в ансамбле музея-заповедника — Большому дворцу. Он находится между Верхним садом и Нижним парком, словно соединяя их. На экскурсии по интерьерам дворца в сопровождении местного гида вы погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.

▪️ Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: «Монплезир» — любимый дворец Петра Первого, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где сохранилось множество подлинных вещей первого российского императора.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса.

Посещение дворца в группе до 15 человек и проводится экскурсоводом дворца

Дополнительные расходы