К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Путешествие в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом - это возможность погрузиться в историю одного из самых красивых мест Санкт-Петербурга. Вы будете комфортно доставлены к дворцам и фонтанам, где читать дальшеуменьшить
вас ждёт увлекательная экскурсия.
Прогулка по Нижнему парку с его каскадами и скульптурами, посещение Большого дворца или одного из малых музеев - всё это станет частью вашего незабываемого путешествия.
В сопровождении опытного гида вы узнаете о судьбе Петергофа, его развитии и восстановлении после блокады Ленинграда.
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, есть возможность забрать вас из отеля, аэропорта или вокзала и вернуть обратно.
По запросу можно организовать экскурсию для большего количества участников с арендой минивэна или микроавтобуса. Билеты в Нижний парк и Большой Петергофский дворец оплачиваются отдельно
🚗 Комфортабельная поездка на автомобиле премиум-класса
📜 Путевая экскурсия с историческими подробностями
🏰 Посещение Нижнего парка и Большого дворца
🎭 Возможность выбора малых музеев вместо Большого дворца
👨👩👧👦 Удобства для семей с детьми (бустер для ребёнка)
🗺️ Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать Петергоф с мая по сентябрь, когда фонтаны работают и погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться красотой парков и дворцов в полной мере. В апреле и октябре фонтаны ещё не работают или уже отключены, но это удачное время для посещения музеев без очередей. В зимние месяцы, с ноября по март, вы сможете насладиться тишиной и спокойствием заснеженных парков, однако стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижний парк
Большой каскад
Фонтан «Самсон»
Фонтаны-шутихи
Большой дворец
Монплезир
Эрмитаж
Марли
Описание экскурсии
Я заберу вас по месту проживания на автомобиле. По дороге проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа. Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие.
По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то по этим аллеям ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас же у вас появится возможность прогуляться среди фонтанов и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи.
С октября по апрель фонтаны в парке не работают. Но это удачное время, чтобы посетить Большой Императорский Петергофский дворец без очередей. Бонусом может быть посещение и показ интересных объектов в Петергофе по согласованию с гидом: соседний парк Александрия и дворец Коттедж, храм Петра и Павла, вокзал и королевские конюшни архитектора и Бенуа и др.
Переходим к архитектурной доминанте в ансамбле музея-заповедника — Большому дворцу. Он находится между Верхним садом и Нижним парком, словно соединяя их. На экскурсии по интерьерам дворца в сопровождении местного гида вы погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.
Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: «Монплезир» — любимый дворец Петра Первого, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где сохранилось множество подлинных вещей первого российского императора.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида.
Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала вблизи центра и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка.
Экскурсии во дворцах проводит сотрудник музея. Гид будет ожидать внизу.
Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты в Нижний парк и Большой Петергофский дворец желательно купить заранее онлайн на официальном сайте ГМЗ «Петергоф», продажа открывается за 14 дней до дня посещения. Билеты можно распечатать или сделать скриншоты со штрих кодами на телефоне. Если вы бронируете нашу экскурсию заранее, при необходимости, мы поможем с покупкой билетов (по предоплате). Либо билеты покупаются в день посещения в порядке живой очереди (иногда довольно длинной).
Нижний парк (в том числе для гида): взрослые граждане РФ — 750 руб., взрослые иностранные граждане — 1500 руб., учащийся из РФ и Беларуси от 14 до 18 лет — 550 руб., детям до 14 лет бесплатно
Большой Петергофский дворец (только для вас): взрослые граждане РФ — 750 руб., взрослые иностранные граждане — 2000 руб., учащийся из РФ и РБ от 14 до 18 лет — 550 руб.
Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
114
4
3
3
3
2
–
1
1
Наталья
было очень интересно. экскурчия начинается от двери отеля, уже по пути в комфортной машине узнаешь множество интересных историй, фактов. План может меняться по ходу в зависимости от интересов участников группы. наш гид Алла знала миллион фактов, говорила хорошим поставленным голосом. нам всем безумно понравилось. спасибо и организаторам и гиду.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Жуков
Спасибо огромное Ирине, за то, что наш с женой отпуск стал максимально познавательным! Выслушав пожелания, Ирина предложила нам свой - продуманный маршрут экскурсии! Мы доверились полностью и побывали в Петергофе! читать дальшеуменьшить
Хотя это наша не первая поездка в СПБ, многое мы услышали и увидели как будто впервые! Плюс краски осени, невероятно! Народу практически не было (в сравнении с летним периодом)! Однозначно будем рекомендовать Ирину друзьям и знакомым! Истинный профессионал своего дела! Ирина читала нам книги, стихи и пела песни! Хорошо поставлена речь, знание истории на высшем уровне! С уважением, Евгений и Светлана из Нижнего Новгорода)))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Гид Юлия – замечательный гид, аккуратный водитель и просто приятный собеседник. Путевая экскурсия и экскурсия по парку прошла супер. Обратно в город мы решили вернуться самостоятельно по воде, в Петергоф Юлия везла нас на автомобиле. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Новиков
Были на экскурсии с гидом Татьяной. Очень интересно рассказала о Петергофе, парке, фонтанах, дворце. Порекомендовала дополнительные экскурсии, которые проводят местные гиды. Нам все очень понравилось. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Не смотря на дождливую погоду экскурсия прошла великолепно! Гид Татьяна полностью погрузила в Дворцовую атмосферу. Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Габашвили
Дата посещения: 24 мая 2025
Большое спасибо Вячеславу за чудесную экскурсию по паркам Петергофа. Интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, приехал за нами вовремя, довез обратно до нужного нам места. Мы очень довольны! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом»