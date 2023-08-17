К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом

Посетить «столицу хрустальных фонтанов и изумрудных парков» без спешки и суеты

5
4 отзыва
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Приглашаем вас в Петергоф! Дворцы, декоративные сады, изысканные скульптуры и фонтаны — вы с комфортом доберётесь к ним на автомобиле премиум-класса и раскроете важнейшие исторические подробности.

Прогуляетесь по аллеям парка и дворцовым залам, а также сделаете снимки на фоне главных символов Петергофа.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

▪️ Я заберу вас по месту проживания на автомобиле. По дороге проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа. Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие.

▪️ По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то по этим аллеям ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас же у вас появится возможность прогуляться среди фонтанов и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи.

▪️ Переходим к архитектурной доминанте в ансамбле музея-заповедника — Большому дворцу. Он находится между Верхним садом и Нижним парком, словно соединяя их. На экскурсии по интерьерам дворца в сопровождении местного гида вы погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.

▪️ Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: «Монплезир» — любимый дворец Петра Первого, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где сохранилось множество подлинных вещей первого российского императора.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Автомобиль рассчитан максимум на 4 пассажиров. Если вас больше, потребуется доплата за аренду минивэна или микроавтобуса.
  • Посещение дворца в группе до 15 человек и проводится экскурсоводом дворца

Дополнительные расходы

  • Билеты в в Нижний парк и Большой Петергофский дворец желательно купить заранее онлайн на официальном сайте ГМЗ «Петергоф», продажа открывается за 14 дней до дня посещения. Билеты можно распечатать или сделать скриншоты со штрих кодами на телефоне. Если Вы бронируете нашу экскурсию заранее, при необходимости, мы поможем с приобретением билетов (по предоплате). Либо билеты приобретаются в день посещения в порядке живой очереди (иногда довольно длинной).
    — Входные билеты в Нижний парк (в том числе для гида) — взрослые — 600 руб., учащиеся — 100 руб.
    — По желанию входные билеты в Большой Петергофский дворец (для вас) — взрослые 600 руб., дети от 14 до 18 лет — 450 руб., дети от 7 до 14 лет (с экскурсией) — 300 руб.
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
17 авг 2023
Замечательная экскурсия! А с личным гидом-втройне! Комфортная поездка, приятная познавательная прогулка! Экскурсовод, действительно, профессионал в своём деле!
А
14 авг 2023
Мария отличный экскурсовод. Информацию подает легко, общительная. Время экскурсии пролетело быстро.
Анна
27 июля 2023
К нас была гид Алла. Заехала за нами в отель, вполне себе на комфортабельном автомоболиле, что было немаловажно. Рассказ начался ещё по пути в Петергоф. Проезжая мимо старинных зданий, наполненных историей, всегда Алла рассказывала. Знание истории и множество интересных включений делает восприятие очень лёгким. По Петергофу гуляли не торопясь, зашли в каждый уголок. Так как мы путались в роде Романович, то прояснить первые ветви удалось уже после этой экскурсии. Алла всегда с заботой относилась к нам и привезла после экскурсии в отель (жили мы в центре). Очень рекомендую индивидуальную экскурсию с Аллой, если вы хотите получить как можно больше информации без давки, никуда не торопясь и с возможностью задавать любой вопрос.
А
17 июля 2023
Спасибо за великолепную экскурсию! Я с дочерью и мужем была на экскурсии в Петергофе с гидом Еленой. Хотелось, чтобы поездка в роскошный Петергоф была праздником для ребенка. Все получилось отлично. Автомобиль комфортабельный, не укачивало, было просторно и удобно всем нам. Елена создала во время поездки уютную, дружелюбную обстановку, было место и шутке, и интересной беседе. Очень внимательно относилась к нашим пожеланиям. Учитывала разный уровень подготовленности (муж по профессии историк), отвечала и на его непростые вопросы, и на вопросы ребенка. Замечательный профессионал и чрезвычайно приятный, открытый человек. Мы не в первый раз отправляемся на экскурсию с гидами из команды Элеоноры, в этот раз решила, наконец, написать отзыв. Впечатления от экскурсий всегда самые приятные. Спасибо за отличную работу; могу смело рекомендовать таких замечательных гидов другим туристам!

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