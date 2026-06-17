Путешествие в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом - это возможность погрузиться в историю одного из самых красивых мест Санкт-Петербурга. Вы будете комфортно доставлены к дворцам и фонтанам, где

вас ждёт увлекательная экскурсия. Прогулка по Нижнему парку с его каскадами и скульптурами, посещение Большого дворца или одного из малых музеев - всё это станет частью вашего незабываемого путешествия. В сопровождении опытного гида вы узнаете о судьбе Петергофа, его развитии и восстановлении после блокады Ленинграда. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, есть возможность забрать вас из отеля, аэропорта или вокзала и вернуть обратно. По запросу можно организовать экскурсию для большего количества участников с арендой минивэна или микроавтобуса. Билеты в Нижний парк и Большой Петергофский дворец оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать Петергоф с мая по сентябрь, когда фонтаны работают и погода наиболее комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться красотой парков и дворцов в полной мере. В апреле и октябре фонтаны ещё не работают или уже отключены, но это удачное время для посещения музеев без очередей. В зимние месяцы, с ноября по март, вы сможете насладиться тишиной и спокойствием заснеженных парков, однако стоит учитывать, что некоторые объекты могут быть закрыты.

Сейчас август — это идеальное время.