Билет на быстроходное судно «Метеор» с сообщением Санкт-Петербург — Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре — самый быстрый способ добраться до Петергофа, в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника «Петергоф» или иных мест. Важная информация:• После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте «Время отъезда»;
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
- Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка «задать дополнительный вопрос»), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб — Петергоф;
- Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;
- При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью);
- Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно;
- На борту работает бар 🍹 с пивом и безалкогольными напитками и снэками;
- Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет;
- Билет на «Метеор» в Петергоф не включает экскурсию ⛳ или билеты в музеи 🖼 и парки 🌳. Попасть в парк Петродворца вы можете самостоятельно, купив билеты на причале;
- Этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне — забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления «Метеора»!