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Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа

4.2
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Электронный билет 🎫 позволяет вам гарантированно занять место на быстроходном судне «Метеор».

Это возможность спланировать наиболее комфортный путь в Петергоф и обратно заранее.

Только оплата на сайте гарантирует наличие места.

Трансфер на метеоре — самый быстрый и приятный способ добраться до Петергофа.

Всего за 45 минут вы с комфортом и без задержек доберетесь до парка с фонтанами в обход автомобильных пробок прямо из центра Петербурга.

В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива.

Если вы выберете автобус или электричку, вам придется отправиться не в такие приятные для прогулок районы, и поездка будет не настолько быстрой и комфортной.

А на метеоре мы будем рады угостить вас чашечкой горячего чая.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 0.75 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 800 ₽ за экскурсию

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Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа

Что вы увидите

  • Нева
  • Финский залив
  • Петергоф
Билет на быстроходное судно «Метеор» с сообщением Санкт-Петербург — Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре — самый быстрый способ добраться до Петергофа, в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника «Петергоф» или иных мест. Важная информация:• После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте «Время отъезда»;
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
  • Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка «задать дополнительный вопрос»), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб — Петергоф;
  • Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;
  • При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника / ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью);
  • Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно;
  • На борту работает бар 🍹 с пивом и безалкогольными напитками и снэками;
  • Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет;
  • Билет на «Метеор» в Петергоф не включает экскурсию ⛳ или билеты в музеи 🖼 и парки 🌳. Попасть в парк Петродворца вы можете самостоятельно, купив билеты на причале;
  • Этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне — забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления «Метеора»!
Что входит
  • Возможность добраться до Петергофа быстро и с комфортом
  • Билет на «Метеор» по выбранному маршруту
  • Горячий чай на борту (если покажете ваучер кассиру на причале)
  • Уютная и дружеская атмосфера на борту.
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Услуги гида
  • Входной билет в парк.
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
Место завершения
🏁 причал Нижнего Парка
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник П.
Спутник П.
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