Билет на быстроходное судно «Метеор» с сообщением Санкт-Петербург — Петергоф. Вы можете выбрать как билет 🎫 в одну сторону, так и в обе стороны.

Трансфер на метеоре — самый быстрый способ добраться до Петергофа, в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!

В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.

Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.

Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника «Петергоф» или иных мест. Важная информация:• После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте «Время отъезда»;