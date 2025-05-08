Окунитесь в атмосферу живописных видов и прекрасной кухни на борту стильного теплохода «Чайка».
Маршрут прогулки пройдет по парадной Неве, вы увидите лучшие достопримечательности исторического центра, после чего выйдете в Финский залив, наслаждаясь бескрайними водными просторами.
Маршрут прогулки пройдет по парадной Неве, вы увидите лучшие достопримечательности исторического центра, после чего выйдете в Финский залив, наслаждаясь бескрайними водными просторами.
Описание круизаЧто вас ожидает: Приглашаем вас красиво уйти в закат на панорамном двухпалубном теплоходе «Чайка». Только представьте: уютный теплоход, изысканный ужин от Pinskiy&Co, живая музыка, виды на парадную Неву и просторы Финского залива. Настоящая романтика Петербурга! Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Рассадка по местам осуществляется по категории билета сотрудником хостес на борту. С вами могут сидеть другие пассажиры.
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан.
- Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета.
Ежедневно
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 2500 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|2100 ₽
|Детский (до 12 лет)
|2100 ₽
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Парк 300-летия
- Лахта-Центр
- Стадион «Газпром Арена»
- Финский залив
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Ужин
Место начала и завершения?
Университетская наб., 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- Рассадка по местам осуществляется по категории билета сотрудником хостес на борту. С вами могут сидеть другие пассажиры
- Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан
- Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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