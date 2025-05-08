Премиум-круиз «Ужин в заливе» (место за общим столом)

Премиум-круиз «Ужин в заливе»
Окунитесь в атмосферу живописных видов и прекрасной кухни на борту стильного теплохода «Чайка».

Маршрут прогулки пройдет по парадной Неве, вы увидите лучшие достопримечательности исторического центра, после чего выйдете в Финский залив, наслаждаясь бескрайними водными просторами.
Премиум-круиз «Ужин в заливе» (место за общим столом)
Премиум-круиз «Ужин в заливе» (место за общим столом)
Премиум-круиз «Ужин в заливе» (место за общим столом)
Ближайшие даты:
8
мая10
мая11
мая
Время начала: 20:00, 20:20

Описание круиза

Что вас ожидает: Приглашаем вас красиво уйти в закат на панорамном двухпалубном теплоходе «Чайка». Только представьте: уютный теплоход, изысканный ужин от Pinskiy&Co, живая музыка, виды на парадную Неву и просторы Финского залива. Настоящая романтика Петербурга! Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Рассадка по местам осуществляется по категории билета сотрудником хостес на борту. С вами могут сидеть другие пассажиры.
  • Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан.
  • Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета.

Ежедневно

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Взрослыйот 2500 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)2100 ₽
Детский (до 12 лет)2100 ₽
Детский (до 5 лет, без места)0 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Парк 300-летия
  • Лахта-Центр
  • Стадион «Газпром Арена»
  • Финский залив
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
Что не входит в цену
  • Ужин
Место начала и завершения?
Университетская наб., 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
  • Рассадка по местам осуществляется по категории билета сотрудником хостес на борту. С вами могут сидеть другие пассажиры
  • Проносить на борт судна свою еду и напитки не разрешается. Для пассажиров на борту работает ресторан
  • Обращаем внимание, что ужин не входит в стоимость билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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