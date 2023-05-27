🚤 На катере

Наш маленький и юркий катер «Толстый» промчит вас по рекам, каналам и даже Финскому заливу. Что вы хотите от этого путешествия? Увидеть главные символы Петербурга с нового ракурса, зелёные острова или достопримечательности за пределами исторического центра и залив? Мы подготовили три часовых маршрута, выбирайте любой из них или сразу несколько — и вперёд!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Три маршрута на выбор (можно совместить несколько) продолжительностью 1 час каждый.

Маршрут № 1: по всей парадной Неве и Кронверкскому проливу вдоль Петропавловской крепости

Вариант для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей.

Телебашня

Крейсер «Аврора»

Заячий остров с Петропавловской крепостью

Артиллерийский музей

Ростральные колонны

Кунсткамера

Дворец Меншикова

Исаакиевский мост

Медный всадник

Адмиралтейство

Эрмитаж

Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты

Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов

Здесь и центр Петербурга, и катание по спокойным рекам вдоль островов. Идеальный вариант для тех, кто не может определиться с выбором.

Телебашня

Крейсер «Аврора»

Нахимовское училище

Петропавловская крепость

Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны и Биржа

Эрмитаж

Петровский стадион

Троицкий, Биржевой и Тучков мосты

Маршрут № 3: по паркам и островам с выходом в Финский залив

Отличается от остальных тем, что пролегает только по спокойным рекам вдоль зелёных парков и островов. Вы сможете отвлечься от городской суеты, а также выйдете в Финский залив, где ощутите морской бриз.

Каменноостровский дворец

Елагин дворец

Восточная и западная стрелки Елагина острова

«Газпром Арена»

Самый высокий флагшток Европы

Вантовый мост ЗСД

«Лахта Центр»

Организационные детали

Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира. Для наибольшего комфорта мы рекомендуем бронировать данный катер для прогулок вдвоём. Длина катера 4,6 м. На борту для размещения пассажиров установлено два мягких кожаных диванах. Также есть музыкальная система с Bluetooth.

Программа не предполагает экскурсионного сопровождения, это видовая прогулка

В стоимость входит

Аренда катера 1 час

Работа капитана

Пледы, стаканчики для напитков (при необходимости попросите их, пожалуйста, у капитана заранее, до выхода из яхт-клуба)

Условия аренды

Дети допускаются в возрасте от 3 лет

На борт запрещено проносить красные и красящие напитки (красное вино, вишневый, гранатовый сок)

На борт нельзя с животными

Правила переноса бронирования