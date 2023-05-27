На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива

Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием

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Наш маленький и юркий катер «Толстый» промчит вас по рекам, каналам и даже Финскому заливу.

Что вы хотите от этого путешествия? Увидеть главные символы Петербурга с нового ракурса, зелёные острова или достопримечательности за пределами исторического центра и залив? Мы подготовили три часовых маршрута, выбирайте любой из них или сразу несколько — и вперёд!
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Ближайшие даты:
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
31
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Три маршрута на выбор (можно совместить несколько) продолжительностью 1 час каждый.

Маршрут № 1: по всей парадной Неве и Кронверкскому проливу вдоль Петропавловской крепости

Вариант для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей.

  • Телебашня
  • Крейсер «Аврора»
  • Заячий остров с Петропавловской крепостью
  • Артиллерийский музей
  • Ростральные колонны
  • Кунсткамера
  • Дворец Меншикова
  • Исаакиевский мост
  • Медный всадник
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты

Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов

Здесь и центр Петербурга, и катание по спокойным рекам вдоль островов. Идеальный вариант для тех, кто не может определиться с выбором.

  • Телебашня
  • Крейсер «Аврора»
  • Нахимовское училище
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны и Биржа
  • Эрмитаж
  • Петровский стадион
  • Троицкий, Биржевой и Тучков мосты

Маршрут № 3: по паркам и островам с выходом в Финский залив

Отличается от остальных тем, что пролегает только по спокойным рекам вдоль зелёных парков и островов. Вы сможете отвлечься от городской суеты, а также выйдете в Финский залив, где ощутите морской бриз.

  • Каменноостровский дворец
  • Елагин дворец
  • Восточная и западная стрелки Елагина острова
  • «Газпром Арена»
  • Самый высокий флагшток Европы
  • Вантовый мост ЗСД
  • «Лахта Центр»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира. Для наибольшего комфорта мы рекомендуем бронировать данный катер для прогулок вдвоём. Длина катера 4,6 м. На борту для размещения пассажиров установлено два мягких кожаных диванах. Также есть музыкальная система с Bluetooth.
  • Программа не предполагает экскурсионного сопровождения, это видовая прогулка

В стоимость входит

  • Аренда катера 1 час
  • Работа капитана
  • Пледы, стаканчики для напитков (при необходимости попросите их, пожалуйста, у капитана заранее, до выхода из яхт-клуба)

Условия аренды

  • Дети допускаются в возрасте от 3 лет
  • На борт запрещено проносить красные и красящие напитки (красное вино, вишневый, гранатовый сок)
  • На борт нельзя с животными

Правила переноса бронирования

  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 3 часа до начала прогулки
  • По личным причинам клиента перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лопухинском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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