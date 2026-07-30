Катер «Толстый» приглашает на увлекательное путешествие по водным артериям Санкт-Петербурга.
Выберите один из трёх маршрутов: вдоль парадной Невы с видом на Петропавловскую крепость, круговой маршрут вокруг Петроградской стороны или расслабляющий путь по паркам и островам с выходом в Финский залив. На борту уютные кожаные диваны и музыкальная система для вашего комфорта. Незабываемые виды и свежий морской бриз гарантированы
Выберите один из трёх маршрутов: вдоль парадной Невы с видом на Петропавловскую крепость, круговой маршрут вокруг Петроградской стороны или расслабляющий путь по паркам и островам с выходом в Финский залив. На борту уютные кожаные диваны и музыкальная система для вашего комфорта. Незабываемые виды и свежий морской бриз гарантированы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальный маршрут на катере
- 🌉 Уникальные виды на достопримечательности
- 🏞️ Прогулка по паркам и островам
- 🌊 Выход в Финский залив
- 🎵 Музыка и комфорт на борту
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться солнечными днями и свежим воздухом. В апреле и октябре также возможно катание, но следует учитывать возможные прохладные дни и осадки. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Телебашня
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Ростральные колонны
- Эрмитаж
- Дворец Меншикова
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Благовещенский мост
- Каменноостровский дворец
- Елагин дворец
- Газпром Арена
- Лахта-центр
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Три маршрута на выбор (можно совместить несколько) продолжительностью 1 час каждый.
Маршрут № 1: по всей парадной Неве и Кронверкскому проливу вдоль Петропавловской крепости
Вариант для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей.
- Телебашня
- Крейсер «Аврора»
- Заячий остров с Петропавловской крепостью
- Артиллерийский музей
- Ростральные колонны
- Кунсткамера
- Дворец Меншикова
- Исаакиевский мост
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты
Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов
Здесь и центр Петербурга, и катание по спокойным рекам вдоль островов. Идеальный вариант для тех, кто не может определиться с выбором.
- Телебашня
- Крейсер «Аврора»
- Нахимовское училище
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны и Биржа
- Эрмитаж
- Петровский стадион
- Троицкий, Биржевой и Тучков мосты
Маршрут № 3: по паркам и островам с выходом в Финский залив
Отличается от остальных тем, что пролегает только по спокойным рекам вдоль зелёных парков и островов. Вы сможете отвлечься от городской суеты, а также выйдете в Финский залив, где ощутите морской бриз.
- Каменноостровский дворец
- Елагин дворец
- Восточная и западная стрелки Елагина острова
- «Газпром Арена»
- Самый высокий флагшток Европы
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта-центр»
Организационные детали
- Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира. Для наибольшего комфорта мы рекомендуем бронировать данный катер для прогулок вдвоём. Длина катера 4,6 м. На борту для размещения пассажиров установлено два мягких кожаных дивана. Также есть музыкальная система с Bluetooth.
- Программа не предполагает экскурсионного сопровождения, это видовая прогулка
В стоимость входит
- Аренда катера 1 час
- Работа капитана
- Пледы, стаканчики для напитков (при необходимости попросите их, пожалуйста, у капитана заранее, до выхода из яхт-клуба)
Условия аренды
- Дети допускаются в возрасте от 3 лет
- На борт запрещено проносить красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый, гранатовый сок)
- На борт нельзя с животными
Правила переноса бронирования
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 3 часа до начала прогулки
- По личным причинам клиента перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3464 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная прогулка на катере с капитаном Еленой. Все прошло очень позитивно, комфортно и без малейшего напряжения. Советую! Хорошее и доброжелательное сопровождение координатора. Все подсказали, направили. Брали прогулку по парадной Неве - супер. Будем обращаться ещё.
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поездка нам понравилась. Алексей все понятно объяснил, хорошо вел лодку.
получили кучу положительных впечатлений!
получили кучу положительных впечатлений!
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Спасибо Ольге за приятную водную прогулку, за деликатное вождение, понимание, а также учет просьб ребенка поразгоняться в конце. Благодарим всю команду за быстрое и гибкое реагирование на то, что оператор трипстера не смог, к сожалению, озвучить по телефону. В итоге все получилось идеально, как мы мечтали!
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Спасибо большое за потрясающую прогулку на катере! Очень понравились маршрут, катер и организация! 💕 Вы подарили нам замечательные эмоции, было уютно и вайбово! ✨ Выражаем особую благодарность капитану Андрею за его классный плейлист)
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все было супер, очень довольны!
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Д
Спасибо большое за незабываемую прогулку на закате по просторам залива 😍каждый визит в Петербург будем стараться проводить с вами!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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