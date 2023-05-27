🚤 На катере

Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Наш маленький и юркий катер «Толстый» промчит вас по рекам, каналам и даже Финскому заливу.
Что вы хотите от этого путешествия? Увидеть главные символы Петербурга с нового ракурса, зелёные острова или достопримечательности за пределами исторического центра и залив? Мы подготовили три часовых маршрута, выбирайте любой из них или сразу несколько — и вперёд!
Что вы хотите от этого путешествия? Увидеть главные символы Петербурга с нового ракурса, зелёные острова или достопримечательности за пределами исторического центра и залив? Мы подготовили три часовых маршрута, выбирайте любой из них или сразу несколько — и вперёд!
Ближайшие даты:
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
31
мая
мая
1
июн
июн
2
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Три маршрута на выбор (можно совместить несколько) продолжительностью 1 час каждый.
Маршрут № 1: по всей парадной Неве и Кронверкскому проливу вдоль Петропавловской крепости
Вариант для тех, кто хочет увидеть максимум достопримечательностей.
- Телебашня
- Крейсер «Аврора»
- Заячий остров с Петропавловской крепостью
- Артиллерийский музей
- Ростральные колонны
- Кунсткамера
- Дворец Меншикова
- Исаакиевский мост
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты
Маршрут № 2: круговой вдоль Петроградской стороны, стрелки Васильевского острова, Петровского и Крестовского островов
Здесь и центр Петербурга, и катание по спокойным рекам вдоль островов. Идеальный вариант для тех, кто не может определиться с выбором.
- Телебашня
- Крейсер «Аврора»
- Нахимовское училище
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова: Ростральные колонны и Биржа
- Эрмитаж
- Петровский стадион
- Троицкий, Биржевой и Тучков мосты
Маршрут № 3: по паркам и островам с выходом в Финский залив
Отличается от остальных тем, что пролегает только по спокойным рекам вдоль зелёных парков и островов. Вы сможете отвлечься от городской суеты, а также выйдете в Финский залив, где ощутите морской бриз.
- Каменноостровский дворец
- Елагин дворец
- Восточная и западная стрелки Елагина острова
- «Газпром Арена»
- Самый высокий флагшток Европы
- Вантовый мост ЗСД
- «Лахта Центр»
Организационные детали
- Прогулка проходит на небольшом катере «Толстый» с максимальной посадкой — 3 пассажира. Для наибольшего комфорта мы рекомендуем бронировать данный катер для прогулок вдвоём. Длина катера 4,6 м. На борту для размещения пассажиров установлено два мягких кожаных диванах. Также есть музыкальная система с Bluetooth.
- Программа не предполагает экскурсионного сопровождения, это видовая прогулка
В стоимость входит
- Аренда катера 1 час
- Работа капитана
- Пледы, стаканчики для напитков (при необходимости попросите их, пожалуйста, у капитана заранее, до выхода из яхт-клуба)
Условия аренды
- Дети допускаются в возрасте от 3 лет
- На борт запрещено проносить красные и красящие напитки (красное вино, вишневый, гранатовый сок)
- На борт нельзя с животными
Правила переноса бронирования
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 3 часа до начала прогулки
- По личным причинам клиента перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Лопухинском саду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Летние
Романтические
Дворцы, замки и особняки
По рекам и каналам
Петропавловская крепость
Популярные места
Дворец Меньшикова
Васильевский остров
Крейсер Аврора
На катере
Заячий остров
Каменноостровский дворец
Елагин дворец
Каменный остров
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Мини-группа
1.5 часа
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Увидеть Семимостье, Исаакий, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности с воды
рядом с Горсткиным мостом
Сегодня
29 мая
30 мая
31 мая
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды
по согласованию
Сегодня
Завтра
29 мая
30 мая
72226 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Набережная реки Фонтанки, 53
Сегодня
Завтра
29 мая
30 мая
от 6 700₽ за всё до 8 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду