🚤 На катере

Катер «Толстый» приглашает на увлекательное путешествие по водным артериям Санкт-Петербурга.



Выберите один из трёх маршрутов: вдоль парадной Невы с видом на Петропавловскую крепость, круговой маршрут вокруг Петроградской стороны или расслабляющий путь по паркам и островам с выходом в Финский залив. На борту уютные кожаные диваны и музыкальная система для вашего комфорта. Незабываемые виды и свежий морской бриз гарантированы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время можно насладиться солнечными днями и свежим воздухом. В апреле и октябре также возможно катание, но следует учитывать возможные прохладные дни и осадки. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.