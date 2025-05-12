9 мая мы приглашаем вас на эксклюзивную прогулку на новом скоростном катамаране, во время которой вы совместите три удовольствия за один вечер: почувствуете скорость и адреналин от путешествия на нашем новом катамаране, насладитесь завораживающим закатом в районе небоскрёба «Лахта Центр» и, конечно, посмотрите праздничный салют в самом сердце Петербурга — в акватории Петропавловской крепости.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Бесспорно, в этом сезоне лучшей смотровой площадкой на салют будет скоростной катамаран «Котлин» — современное и комфортабельное судно. Если вы выйдете на открытую палубу катамарана, то будете выше всех на воде, а значит, сделаете самые красивые фотографии и увидите салют с лучших ракурсов. Палуба позволит вам свободно перемещаться и выбирать лучшие точки для обзора. Из панорамного салона катамарана открываются невероятные виды на Петербург, работает бар с лёгкими закусками и напитками. Также среди удобств: кондиционер, зарядные устройства. 9 мая ваше путешествие будет сопровождать живая музыка саксофона. Этот день навсегда останется в памяти! Важно знать:
- На борту скоростного судна организована свободная рассадка.
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.
9 мая в 20:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Дети до 12 лет
|от 9 999 999 999 999 ₽
|Студенты РФ, пенсионеры РФ, инвалиды РФ (необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу)
|от 9 999 999 999 999 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Салют
- Петропавловская крепость
- Лахта центр
Что включено
- Просмотр праздничного салюта
- Прогулка по историческому центру Петербурга
- Прогулка на закат с выходом в Финский залив
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Закуски и напитки в баре
- На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия
Место начала и завершения?
Английская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за замечательную экскурсию!
Было очень интересно!
Приятно провели время всей семьёй. Плавный ход, джаз, удобное расположение чтобы увидеть салют. Всё было прекрасно организованно! Спасибо за отличные впечатления!
Хороше судно. Хороший маршрут. Впечатления потрясающие!
Поездка прошла без нареканий. Получили много хороших эмоций и впечатлений.
Организация на достойном уровне.
Всë было ровно так как обещали в описании.
В завершении был праздничный салют из лучшего места, ближе только если
Всё отлично!
Было великолепно!
