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Природный тур на квадроциклах

Центр а.
Центр а. – Гид из Санкт-Петербурга
Когда душа просит драйва и ярких эмоций, идеальный вариант активного отдыха – катание на квадроциклах по бездорожью.

В ваше распоряжение будет предоставлена мощная техника с сопровождающим инструктором.

Вас ждут интересные маршруты, проходящие через поле по лесному массиву, с полосой препятствий в виде танкодрома.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🏍На мотоцикле
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 400 ₽ за экскурсию

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Природный тур на квадроциклах
Природный тур на квадроциклах

Что вы увидите

  • Природные трассы с естественными препятствиями.
Квадроприключение включает в себя подробный инструктаж и преодоление бездорожья на маршрутах. Разработано 2 трассы: на 60 и 120 минут. Протяженность 60 минутного маршрута 15 км позволит освоить нюансы управления квадроциклом и получить в полной мере максимальное удовольствие. А для тех, кто хочет совершить прогулку 👣 по более сложным трассам, и покорить песчаные холмы мы рекомендуем выбрать трехчасовую прогулку с протяженностью маршрута 25 км.
Для катаний предоставляются новые полноприводные двухместные квадроциклы с 700-кубовым двигателем. Мощность 42 л. с., максимальная скорость – 90 км/ч. Все квадроциклы подаются перед катанием абсолютно чистые.
Что входит
  • Прогулка на квадроцикле – 60 или 120 минут
  • Инструктаж – 30 минут
  • Шлем, защитные очки, защитный костюм от пыли и грязи, перчатки
  • Сопровождение инструктора во время катания
  • Топливо
Что не входит
  • Залог 5000 руб. наличными
  • который возвращается
  • после катания
Начало и место завершения
🚩 Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39Б
Природный тур на квадроциклах
Природный тур на квадроциклах
Природный тур на квадроциклах
Природный тур на квадроциклах
Природный тур на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр а.
Центр а.
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