Квадроприключение включает в себя подробный инструктаж и преодоление бездорожья на маршрутах. Разработано 2 трассы: на 60 и 120 минут. Протяженность 60 минутного маршрута 15 км позволит освоить нюансы управления квадроциклом и получить в полной мере максимальное удовольствие. А для тех, кто хочет совершить прогулку 👣 по более сложным трассам, и покорить песчаные холмы мы рекомендуем выбрать трехчасовую прогулку с протяженностью маршрута 25 км.

Для катаний предоставляются новые полноприводные двухместные квадроциклы с 700-кубовым двигателем. Мощность 42 л. с., максимальная скорость – 90 км/ч. Все квадроциклы подаются перед катанием абсолютно чистые.