Квадроприключение включает в себя подробный инструктаж и преодоление бездорожья на маршрутах. Разработано 2 трассы: на 60 и 120 минут. Протяженность 60 минутного маршрута 15 км позволит освоить нюансы управления квадроциклом и получить в полной мере максимальное удовольствие. А для тех, кто хочет совершить прогулку 👣 по более сложным трассам, и покорить песчаные холмы мы рекомендуем выбрать трехчасовую прогулку с протяженностью маршрута 25 км.
Для катаний предоставляются новые полноприводные двухместные квадроциклы с 700-кубовым двигателем. Мощность 42 л. с., максимальная скорость – 90 км/ч. Все квадроциклы подаются перед катанием абсолютно чистые.
Что входит
Прогулка на квадроцикле – 60 или 120 минут
Инструктаж – 30 минут
Шлем, защитные очки, защитный костюм от пыли и грязи, перчатки
Сопровождение инструктора во время катания
Топливо
Что не входит
Залог 5000 руб. наличными
который возвращается
после катания
Начало и место завершения
🚩 Деревня Лупполово, Приозерское шоссе 39Б
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.