1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
«Узнаете, что хранит старинный лютеранский некрополь 18 века, где захоронен Самуил Олопиус, открывший миру Рускеальский мрамор, полюбуетесь зданием пожарной станции 1888 года и старинной рыночной площадью»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490₽ за человека
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«В горном парке Рускеала вас ждут озера с изумрудной водой, карьеры, в которых добывали мрамор для петербургских дворцов, и даже подземная штольня»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
«Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке Рускеала»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
Групповая
16 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«У вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«В ходе путешествия Вы:Отправитесь в горный парк «Рускеала» — жемчужину Карелии с удивительным Мраморным каньоном и множеством развлечений на территории»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
«Каждый уголок горного парка «Рускеала» пропитан историей и культурой Карелии»
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Путешествие к горному парку «Рускеала» для тех, кто хочет провести каждую минуту с максимальным комфортом»
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
«Переночевать предлагаю в шаговой доступности от Рускеалы в хостеле «Рускеальская церковь»»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
16 часов
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
«Исследуете горный парк Рускеала»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«За 1 день Вы познакомитесь: с главным украшением Карелии - горным парком “Рускеала”, водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности городе Сортавала»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Из Рускеалы мы выдвигаемся в обратный путь и заезжаем в магазин при хозяйстве, где можно приобрести свежую рыбку и подкрепиться перед дорогой в Петербург»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
скидка
45%
Групповая
13 часов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
«Рускеальские водопады, Ахинкоски»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
39002 145₽ за человека
Групповая
13 часов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
«Горный парк Рускеала: вместе с гидом вы осмотрите Мраморный каньон и Итальянский карьер, побываете у озера Светлое и услышите историю заброшенного мраморного завода»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100₽ за человека
Групповая
13 часов
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
«Спелео-маршрут «Подземная Рускеала»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Сбежать из Петербурга к чудесам Карелии на 1 день
Начало: У Казанского собора
«Входной билет в парк Рускеала: 600 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
44002 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Путешественникам старше 5 лет, которые хотят увидеть не только Рускеалу, но и интересные локации вокруг»
1 890₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу первым классом
«Путешествие к горному парку «Рускеала» для тех, кто хочет провести каждую минуту с максимальным комфортом»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
«Прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу зимней сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии – горный парк «Рускеала»»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 590₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«Билеты в горный парк Рускеала включены в стоимость»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«Билет в парк «Рускеала» — 600 руб»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
- ЮЮлия4 июня 2024Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно, воздух которым не возможно
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия супер! Гид Александра интересно вела рассказ. Даже небольшой дождь не испортил впечатления!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
- ЛЛидия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
- ССергей2 июня 2024Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
- ЮЮлия31 мая 2024По ряду причин мы обратились к Фёдору с просьбой провести экскурсию не за два, а за один день - и
- ССветлана31 мая 202423 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеала»
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