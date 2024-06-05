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это был самый интересный экскурсионный день за время нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Уже в переписке Фёдор подробно рассказал, что он показывает за два дня и что реально увидеть за один день. Он помог нам сориентироваться в достопримечательностях и выбрать наиболее интересные исходя из наших интересов и запросов. На протяжении всего пути (в оба конца!) Фёдор рассказывал об исторических событиях, ландшафте, жизни близлежащих деревень и поселений. Мы узнали факты не только о прошлом региона, но и о событиях относительно недавних - например, о том, что было в регионе 5-10 лет назад. Ещё в Санкт-Петербурге Фёдор обратил наше внимание на особенности городских фасадов, подготавливая нас к посещению парка Рускеала. Город открылся с совершенно иной стороны. Перед посещением достопримечательностей Фёдор давал чёткие инструкции: куда и как удобнее пройти, где задержаться, а на чём лучше сэкономить время. По еде Фёдор полностью подстраивался под нас и даже нашёл для нас великолепное место для мини-пикника. В день экскурсии он также договрился о прогулке на катере к Ладожским шхерам: двухчасовая поездка оказалась чудесным завершением дня! Фёдор прекрасный рассказчик: всё чётко и структурировано, грамотный русский язык, никаких пауз в рассказе, речь буквально льётся. К этому можно добавить ещё и чувство юмора. Фёдор много лет в туристической сфере, поэтому знает все уголки Карелии, все достопримечательности и имеет огромное количество знакомых, с которыми может договориться о дополнительных активностях (например, прогулка на катере, поездка на джипах и т. п.). За один день мы успели осмотреть крепость Корелу, водопады, Рускеалу, старый карьер, находящийся в стороне от основного парка. Фёдор провёл для нас насыщенную экскурсию по Сортавале (обращая наше внимание на архитектурные особенности финского стиля) и организовал двухчасовую прогулку к шхерам Ладожского озера. Были также короткие фото-остановки. Если бы погода не была столь великолепна, и мы бы не наслаждались ей чересчур долго, мы бы успели посетить ещё две горы и дополнительный водопад:) Мы в восторге от проведённого с Фёдором дня, его знаний в разных областях и желания подстроиться под нас и сделать нашу поездку поистине незабываемой! Отдельное спасибо за возможность взять максимум и не ощущать, что "уже пора домой" (а такое иногда случается с другими гидами, дающими понять, что надо скорее возвращаться). Фёдор настолько увлечён своим делом, что, кажется, и сам не замечает время. В отель мы вернулись ближе к полуночи, но усталости не чувствовали:)