Экскурсии в Рускеалу из Санкт-Петербурга – лучший способ познакомиться с чудесной природой Карелии!

Найдено 24 экскурсии в категории «Рускеала» в Санкт-Петербурге, цены от 1 890 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
13 часов
540 отзывов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Горный парк Рускеала и прогулка по мраморному каньону»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200 за человека
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
26 отзывов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
«Узнаете, что хранит старинный лютеранский некрополь 18 века, где захоронен Самуил Олопиус, открывший миру Рускеальский мрамор, полюбуетесь зданием пожарной станции 1888 года и старинной рыночной площадью»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490 за человека
Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
330 отзывов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«В горном парке Рускеала вас ждут озера с изумрудной водой, карьеры, в которых добывали мрамор для петербургских дворцов, и даже подземная штольня»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900 за человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
«Программа составлена так, чтобы у вас было достаточно свободного времени в горном парке Рускеала»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
62 отзыва
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900 за всё до 2 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«У вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«В ходе путешествия Вы:Отправитесь в горный парк «Рускеала» — жемчужину Карелии с удивительным Мраморным каньоном и множеством развлечений на территории»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
«Каждый уголок горного парка «Рускеала» пропитан историей и культурой Карелии»
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Путешествие к горному парку «Рускеала» для тех, кто хочет провести каждую минуту с максимальным комфортом»
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
19 отзывов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
«Переночевать предлагаю в шаговой доступности от Рускеалы в хостеле «Рускеальская церковь»»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000 за всё до 4 чел.
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
скидка
10%
Групповая
16 часов
52 отзыва
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
«Исследуете горный парк Рускеала»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«За 1 день Вы познакомитесь: с главным украшением Карелии - горным парком “Рускеала”, водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности городе Сортавала»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
114 отзывов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Из Рускеалы мы выдвигаемся в обратный путь и заезжаем в магазин при хозяйстве, где можно приобрести свежую рыбку и подкрепиться перед дорогой в Петербург»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
13 часов
126 отзывов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
«Рускеальские водопады, Ахинкоски»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
39002 145 за человека
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
«Горный парк Рускеала: вместе с гидом вы осмотрите Мраморный каньон и Итальянский карьер, побываете у озера Светлое и услышите историю заброшенного мраморного завода»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300 за человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100 за человека
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
«Спелео-маршрут «Подземная Рускеала»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800 за человека
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
42 отзыва
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Сбежать из Петербурга к чудесам Карелии на 1 день
Начало: У Казанского собора
«Входной билет в парк Рускеала: 600 руб»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
44002 200 за человека
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
🚉 На поезде
Групповая
13 часов
26 отзывов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Путешественникам старше 5 лет, которые хотят увидеть не только Рускеалу, но и интересные локации вокруг»
1 890 за человека
Путешествие в Рускеалу первым классом
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу первым классом
«Путешествие к горному парку «Рускеала» для тех, кто хочет провести каждую минуту с максимальным комфортом»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 990 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
Групповая
17 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
«Прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу зимней сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии – горный парк «Рускеала»»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 590 за человека
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«Билеты в горный парк Рускеала включены в стоимость»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«Билет в парк «Рускеала» — 600 руб»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
    Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
    Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно, воздух которым не возможно
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    надышаться и птицы, которых не возможно наслушаться. Это особое удовольствие. Наш гид Александра. Аплодировали сидя, хотя можно было и стоя. Мастер своего дела, железная леди. Невероятно приятно ведет всю программу. Я искренне рекомендую Вам посетить. И не ставьте завышенных ожиданий, просто насладитесь моментом. ❤️

    Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
    Экскурсия супер! Гид Александра интересно вела рассказ. Даже небольшой дождь не испортил впечатления!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
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    Вашу экскурсию! 3 часа в рускеале, этого достаточно для прогулки в быстром темпе, но если вы хотите почилить, берите другую экскурсию. Автобус хороший, кондиционер работал, дорога с Рускеалы в Сортавалу была как атракцион американские горки)) это прикольно. Обед мы не заказывали, сходили сами в кафе и не пожалели так лучше, 40 минут хватило, либо берите с собой перекус. Крепость корела не понравилась, на мой взгляд это зря потраченное время.

    Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько разЭкскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
    По ряду причин мы обратились к Фёдору с просьбой провести экскурсию не за два, а за один день - и
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    это был самый интересный экскурсионный день за время нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Уже в переписке Фёдор подробно рассказал, что он показывает за два дня и что реально увидеть за один день. Он помог нам сориентироваться в достопримечательностях и выбрать наиболее интересные исходя из наших интересов и запросов. На протяжении всего пути (в оба конца!) Фёдор рассказывал об исторических событиях, ландшафте, жизни близлежащих деревень и поселений. Мы узнали факты не только о прошлом региона, но и о событиях относительно недавних - например, о том, что было в регионе 5-10 лет назад. Ещё в Санкт-Петербурге Фёдор обратил наше внимание на особенности городских фасадов, подготавливая нас к посещению парка Рускеала. Город открылся с совершенно иной стороны. Перед посещением достопримечательностей Фёдор давал чёткие инструкции: куда и как удобнее пройти, где задержаться, а на чём лучше сэкономить время. По еде Фёдор полностью подстраивался под нас и даже нашёл для нас великолепное место для мини-пикника. В день экскурсии он также договрился о прогулке на катере к Ладожским шхерам: двухчасовая поездка оказалась чудесным завершением дня! Фёдор прекрасный рассказчик: всё чётко и структурировано, грамотный русский язык, никаких пауз в рассказе, речь буквально льётся. К этому можно добавить ещё и чувство юмора. Фёдор много лет в туристической сфере, поэтому знает все уголки Карелии, все достопримечательности и имеет огромное количество знакомых, с которыми может договориться о дополнительных активностях (например, прогулка на катере, поездка на джипах и т. п.). За один день мы успели осмотреть крепость Корелу, водопады, Рускеалу, старый карьер, находящийся в стороне от основного парка. Фёдор провёл для нас насыщенную экскурсию по Сортавале (обращая наше внимание на архитектурные особенности финского стиля) и организовал двухчасовую прогулку к шхерам Ладожского озера. Были также короткие фото-остановки. Если бы погода не была столь великолепна, и мы бы не наслаждались ей чересчур долго, мы бы успели посетить ещё две горы и дополнительный водопад:) Мы в восторге от проведённого с Фёдором дня, его знаний в разных областях и желания подстроиться под нас и сделать нашу поездку поистине незабываемой! Отдельное спасибо за возможность взять максимум и не ощущать, что "уже пора домой" (а такое иногда случается с другими гидами, дающими понять, что надо скорее возвращаться). Фёдор настолько увлечён своим делом, что, кажется, и сам не замечает время. В отель мы вернулись ближе к полуночи, но усталости не чувствовали:)

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
    23 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
    Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеала»

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  1. Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
  2. Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
  3. Карелия в мини-группе: фьорды, водопады, Рускеала и тот самый ретро-поезд
  4. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  5. Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Рускеала" можно забронировать 24 экскурсии от 1 890 до 39 900 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5644 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Рускеалу из Санкт-Петербурга! У нас вы найдете множество интересных и разнообразных экскурсий, которые подойдут как для детей, так и для взрослых. Наши туры позволят посетить лучшие места Рускеалы, включая водопад Кивач и Ладожские шхеры, при этом вы сможете посетить их на автобусе, машине или ретро-поезде
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