За один день вы познакомитесь с главным украшением Карелии – горным парком «Рускеала», водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности города Сортавала.
Путешествие станет еще более красочным, если вы решите проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.
Путешествие станет еще более красочным, если вы решите проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Город Приозерск (крепость Корела)
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Магазин форелевого хозяйства
Описание экскурсии
Что вас ждетУ вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а вы познакомились с самыми знаковыми местами региона. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)
|3 190 ₽
|Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)
|4 590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск (крепость Корела)
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк Рускеала
- Магазин форелевого хозяйства
Что включено
- Трансфер на комфортном современном автобусе
- Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерск
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Свободное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок знаменитых фильмов
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Работа профессионального гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в горный парк Рускеала (в пакете «Полный»)
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
Что не входит в цену
- Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала - Сортавала
- Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 31 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
25 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер, заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений.
Е
Еатерина
25 мая 2024
Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна
И
Ирина
22 мая 2024
М
Михаил
21 мая 2024
Д
Дмитрий
20 мая 2024
К
Кузнецова
20 мая 2024
Изначально читая описание, я поняла, что покупая максимальный полный пакет, я не буду больше не за что платить кроме обеда, в том числе я поняла что и ретро поезд входит
И
Игорь
18 мая 2024
Н
Нелли
13 мая 2024
Замечательное впечатление от экскурсии в Рускеалу. Была уже почти на всех экскурсиях по Питеру и пригородам. В этой экскурсии был САМЫЙ ЛУЧШИЙ экскурсовод - Оксана. Оооочень душевно, максимально лаконично, безумно
О
Ольга
11 мая 2024
С погодой не повезло. Но все равно экскурсия оставила приятные впечатления.
Спасибо гиду Светлане. Интересные сведения и фильмы не только о Карелии, но и Санкт Петербурге,даже на обратном пути,когда проезжали практически
Спасибо гиду Светлане. Интересные сведения и фильмы не только о Карелии, но и Санкт Петербурге,даже на обратном пути,когда проезжали практически
Ю
Юлия
10 мая 2024
Карелия прекрасна. Организация тура по заявленной программе,все четко. Времени на осмотр было достаточно. Утомила лишь длительная дорога, но это не зависит ни от гида ни от водителя
А
Алексей
2 мая 2024
В целом, если учесть, что никто не умер, то нормально. В Приозерске нам обьявили, что автобус сломался и дальше наступил период хаоса, неразберихи и паники. Выбраться из Приозерска оказалось трудновато…..
А
Анна
26 апр 2024
Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели.
Удобный комфортный автобус, аккуратный водитель.
Из минусов, Интересных точек для такого большого маршрута мало, водопады нужно включить в основной тур,
Удобный комфортный автобус, аккуратный водитель.
Из минусов, Интересных точек для такого большого маршрута мало, водопады нужно включить в основной тур,
М
Марина
25 апр 2024
И
Иванишина
26 сен 2023
О
Оксана
18 авг 2023
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