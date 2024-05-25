Жемчужина Карелии - Рускеала

За один день вы познакомитесь с главным украшением Карелии – горным парком «Рускеала», водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности города Сортавала.

Путешествие станет еще более красочным, если вы решите проехать по маршруту «Рускеала» – Сортавала на настоящем ретропоезде конца XIX века.
4.6
31 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала
Жемчужина Карелии - Рускеала
Жемчужина Карелии - Рускеала
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Город Приозерск (крепость Корела)
  • Город Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Магазин форелевого хозяйства

Описание экскурсии

Что вас ждет

У вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а вы познакомились с самыми знаковыми местами региона. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)3 190 ₽
Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)4 590 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Приозерск (крепость Корела)
  • Город Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Магазин форелевого хозяйства
Что включено
  • Трансфер на комфортном современном автобусе
  • Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерск
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Свободное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок знаменитых фильмов
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Работа профессионального гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в горный парк Рускеала (в пакете «Полный»)
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала - Сортавала
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
  • Комплексные обеды: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
4
3
4
2
1
Г
25 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер, заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений.
Е
25 мая 2024
Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна
И
22 мая 2024
М
21 мая 2024
Д
20 мая 2024
К
20 мая 2024
Изначально читая описание, я поняла, что покупая максимальный полный пакет, я не буду больше не за что платить кроме обеда, в том числе я поняла что и ретро поезд входит
читать дальше

в стоимость. Оказалось что и за вход на водопады нужно доплатить 400₽, и билет на поезд нужно купить самим, в итоге не поняла чем отличается поездка за 2 т и 4,2т. ₽.
Кроме того, маршрут построен таким образом, что вас будут несколько раз завозить во всякие магазины, урезая тем самым время на посещение локаций.
А еще организатору не мешало бы обратить внимание на гида, не буду называть имени, но мало того что он был так сказать с «бодуна», так еще и к концу поездки явно принял на грудь.

В общем то так себе впечатления остались

И
18 мая 2024
Н
13 мая 2024
Замечательное впечатление от экскурсии в Рускеалу. Была уже почти на всех экскурсиях по Питеру и пригородам. В этой экскурсии был САМЫЙ ЛУЧШИЙ экскурсовод - Оксана. Оооочень душевно, максимально лаконично, безумно
читать дальше

интересно отобран и подан материал. Чувствуется, что экскурсовод любит свою работу и эту любовь и доброту переносит на окружающих. Очень рада, что обратилась в эту компанию и попала на этого экскурсовода. Спасибо огромное! Масса запоминающихся впечатлений!

О
11 мая 2024
С погодой не повезло. Но все равно экскурсия оставила приятные впечатления.
Спасибо гиду Светлане. Интересные сведения и фильмы не только о Карелии, но и Санкт Петербурге,даже на обратном пути,когда проезжали практически
читать дальше

по ночному городу.
Спасибо водителю Александру,который обратно вел автобус при нулевой видимости из за метели.
Не очень понравилась экскурсия с местным гидом в Рускеале. Рассказы интересные,но все очень быстро и перемещались практически бегом.
В результате половина группы просто отстала,учитывая ещё и начавшийся снег.

Ю
10 мая 2024
Карелия прекрасна. Организация тура по заявленной программе,все четко. Времени на осмотр было достаточно. Утомила лишь длительная дорога, но это не зависит ни от гида ни от водителя
А
2 мая 2024
В целом, если учесть, что никто не умер, то нормально. В Приозерске нам обьявили, что автобус сломался и дальше наступил период хаоса, неразберихи и паники. Выбраться из Приозерска оказалось трудновато…..
читать дальше

или жди электричку 4 часа, ну или на такси.
При оформлении экскурсии сайт дал оплатить только 1000руб из 8000 (это за 2х человек). Остальное надо было доплатить в автобусе и разумеется тоооолько наличкой и разумеется без всякой бумажной волокиты, без чеков там всяких дурацких и тд и тп. И вот когда мы решали бросить сломавшийся автобус или нет, то выяснилось что эта доплата наличными деньгами - не может быть нам возвращена.

Ну вот. Значит вернуться на такси из Приозерска мы не захотели и остались. И не зря! Автобус смог доехать до "Акуловки" (кафе уха пирожки форель пиво) и там мы попробовали уху (если автобус не сломался нас бы кориили какимто комлексным обедо из борща+салаткаприз за 500р/чел… … кстати в Акуловке самая низкая цена на пиво с тяжелозапоминающимися названиями в темных бутылках), а паааатооом нас довезли на алкодегустацию в магазинчик с ягодными и прочими напитками… … время пролетело, а тут и автобус на замену подкатил. Гид М. Орловская - строга и справедлива, стиль общения а-ля завуч или заведущая районной поликлиники. В целом терпимо. Автобус обычный для людей с ростом не выше 165см и весом до 75кг.

А
26 апр 2024
Отличный тур! Выбрали для знакомства с Карелией именно его и не пожалели.
Удобный комфортный автобус, аккуратный водитель.
Из минусов, Интересных точек для такого большого маршрута мало, водопады нужно включить в основной тур,
читать дальше

а не в допуслуги. Вместо магазина с форелью заезд на форелевую ферму на обед. Не помешает и заезд хотя бы минут на 10 в Лахденпохье музей Ангелов, за впечатлениями и красивыми фотографиями.

М
25 апр 2024
И
26 сен 2023
О
18 авг 2023

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеНа автобусеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньСемейныеЭкскурсии по северо-западуКарелияРускеалаПопулярные местаТуры в РускеалуКрепость КорелаВодопад АхвенкоскиВ Карелию на выходныеВ Карелию на майские праздники

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
28 отзывов
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 490 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2027 отзывов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
11 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
90 отзывов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 990 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам