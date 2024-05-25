читать дальше

или жди электричку 4 часа, ну или на такси.

При оформлении экскурсии сайт дал оплатить только 1000руб из 8000 (это за 2х человек). Остальное надо было доплатить в автобусе и разумеется тоооолько наличкой и разумеется без всякой бумажной волокиты, без чеков там всяких дурацких и тд и тп. И вот когда мы решали бросить сломавшийся автобус или нет, то выяснилось что эта доплата наличными деньгами - не может быть нам возвращена.



Ну вот. Значит вернуться на такси из Приозерска мы не захотели и остались. И не зря! Автобус смог доехать до "Акуловки" (кафе уха пирожки форель пиво) и там мы попробовали уху (если автобус не сломался нас бы кориили какимто комлексным обедо из борща+салаткаприз за 500р/чел… … кстати в Акуловке самая низкая цена на пиво с тяжелозапоминающимися названиями в темных бутылках), а паааатооом нас довезли на алкодегустацию в магазинчик с ягодными и прочими напитками… … время пролетело, а тут и автобус на замену подкатил. Гид М. Орловская - строга и справедлива, стиль общения а-ля завуч или заведущая районной поликлиники. В целом терпимо. Автобус обычный для людей с ростом не выше 165см и весом до 75кг.