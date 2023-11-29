Побывать в Рускеале, восхититься водопадами и увидеть древнюю крепость на групповой экскурсии
Вас ждёт путешествие к жемчужине Карелии — мраморному каньону Рускеала, поражающему своей красотой.
Также в программе — лютеранская кирха, крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвеноски, а ещё радость, положительные эмоции и незабываемые впечатления! Уверены, вы влюбитесь в Карелию с первого взгляда!
Также в программе — лютеранская кирха, крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвеноски, а ещё радость, положительные эмоции и незабываемые впечатления! Уверены, вы влюбитесь в Карелию с первого взгляда!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Крепость Корела, заложенная на рубеже 13-14 веков на острове живописной реки Вуоксы. Она известна как место заточения Емельяна Пугачева и декабристов.
- Водопады Ахвенкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырех водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. Их высота составляет в среднем 3-4 метра. Рядом находится «Аллея сказок» для желающих пройти по висячим мостикам над бурлящей водой и сделать уникальные фотографии.
- Рускеала. Вы увидите потаённые уголки бывшего мраморного карьера, пройдёте по таинственным штольням и штрекам. Когда-то отсюда вывозили мрамор для Эрмитажа и Исаакиевского Собора, а сейчас здесь создана инфраструктура для пеших прогулок и самого разнообразного отдыха.
- Сортавала. Это центр северного Приладожья, старинный город, основанный шведами. Вы познакомитесь с его историей, основными достопримечательностями и архитектурными сооружениями. Узнаете, что хранит старинный лютеранский некрополь 18 века, где захоронен Самуил Олопиус, открывший миру Рускеальский мрамор, полюбуетесь зданием пожарной станции 1888 года и старинной рыночной площадью.
- Фирменный магазин форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести местную рыбу или отведать финскую уху на сливках.
- Бальзамы Карелии. По традиции завершим путешествие заездом в магазин карельских настоек и бальзамов, известных своими особыми свойствами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и сопровождение профессионального гида.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Отдельно оплачиваются билеты в парк Рускеала:
— 550 руб. /взрослый
— 350 руб. /студенты
— 300 руб. /школьники
с 01.01.2024: 600 руб.
- взрослые, 400 руб.
- люди 60+, студенты, ветераны и участники боевых действий, 350 руб.
- школьники.
Особенности формата
- Остаток стоимости оплачивается организатору напрямую.
- Возможны задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.
- Возьмите с собой паспорт.
- Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в смс на контактный номер до 20:00 накануне дня выезда.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем/гидом — 500 руб. /чел.; 3 ряд — 400 руб. /чел.; 4 ряд — 300 руб. /чел.; 5 ряд — 200 руб. /чел.
- Обед — от 500 руб. /чел.
- Входной билет на экотропу «Аллея сказок» — 400 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.
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