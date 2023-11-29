Лучшие места Карелии за 1 день

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Побывать в Рускеале, восхититься водопадами и увидеть древнюю крепость на групповой экскурсии

Вас ждёт путешествие к жемчужине Карелии — мраморному каньону Рускеала, поражающему своей красотой.

Также в программе — лютеранская кирха, крепость Корела, город Сортавала, водопады Ахвеноски, а ещё радость, положительные эмоции и незабываемые впечатления! Уверены, вы влюбитесь в Карелию с первого взгляда!
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день
Лучшие места Карелии за 1 день

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Крепость Корела, заложенная на рубеже 13-14 веков на острове живописной реки Вуоксы. Она известна как место заточения Емельяна Пугачева и декабристов.
  • Водопады Ахвенкоски — великолепный комплекс, состоящий из четырех водопадов, расположенный в месте разлива реки Тохмайоки. Их высота составляет в среднем 3-4 метра. Рядом находится «Аллея сказок» для желающих пройти по висячим мостикам над бурлящей водой и сделать уникальные фотографии.
  • Рускеала. Вы увидите потаённые уголки бывшего мраморного карьера, пройдёте по таинственным штольням и штрекам. Когда-то отсюда вывозили мрамор для Эрмитажа и Исаакиевского Собора, а сейчас здесь создана инфраструктура для пеших прогулок и самого разнообразного отдыха.
  • Сортавала. Это центр северного Приладожья, старинный город, основанный шведами. Вы познакомитесь с его историей, основными достопримечательностями и архитектурными сооружениями. Узнаете, что хранит старинный лютеранский некрополь 18 века, где захоронен Самуил Олопиус, открывший миру Рускеальский мрамор, полюбуетесь зданием пожарной станции 1888 года и старинной рыночной площадью.
  • Фирменный магазин форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести местную рыбу или отведать финскую уху на сливках.
  • Бальзамы Карелии. По традиции завершим путешествие заездом в магазин карельских настоек и бальзамов, известных своими особыми свойствами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и сопровождение профессионального гида.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Отдельно оплачиваются билеты в парк Рускеала:
    — 550 руб. /взрослый
    — 350 руб. /студенты
    — 300 руб. /школьники
    с 01.01.2024: 600 руб.
  • взрослые, 400 руб.
  • люди 60+, студенты, ветераны и участники боевых действий, 350 руб.
  • школьники.

Особенности формата

  • Остаток стоимости оплачивается организатору напрямую.
  • Возможны задержки в связи с неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.
  • Возьмите с собой паспорт.
  • Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в смс на контактный номер до 20:00 накануне дня выезда.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем/гидом — 500 руб. /чел.; 3 ряд — 400 руб. /чел.; 4 ряд — 300 руб. /чел.; 5 ряд — 200 руб. /чел.
  • Обед — от 500 руб. /чел.
  • Входной билет на экотропу «Аллея сказок» — 400 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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