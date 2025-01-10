Однодневный тур по Карелии с посещением двух парков — Рускеала и «Долина водопадов»/ Трассовая экскурсия, осмотр крепости Корела, общение с хаски, северными оленями и лосями, эко-тропа с каскадными водопадами, традиционная карельская кухня, вкусный и согревающий иван-чай и конечно мраморные каньоны Рускеалы.
Описание экскурсииМы приглашаем вас познакомиться с Карелией! За один день 2 парка — Рускеала и «Долина водопадов». Увидим крепость Корела в Приозерске, услышим рассказы об ее постройке новгородцами, фортификационном значении, участии в Северной войне и об узниках, содержавшихся в ней. После осмотра Корелы тронемся в путь, пересечем границу с Карелией и окажемся в эко-этнопарке «Долина водопадов». В парке несколько интересных локаций:
- экотропа вдоль реки Иййоки с каскадными водопадами, охватывает различные возвышенности. Это дает возможность посетителям наслаждаться как захватывающими видами водопадов, так и живописными лесными пейзажами;
- оленья ферма с северными оленями и лосями, здесь вы можете покормить и погладить животных, услышать рассказы смотрителей о своих подопечных;
- исторический музей «Поляна лопарей», здесь вы ознакомитесь с культурой и бытом первых жителей Приладожья;
- питомник с хаски – концентрированная милота, тискание пушистиков и эффективнейшая собакотерапия + куча совместных фоточек на память. После этого можно попробовать Карелию на вкус - пообедать в кафе знаменитыми калитками и Лохикейтто - традиционным карело-финским рыбным супом. Теперь можно немного отдохнуть в автобусе и отправиться в знаменитую Рускеалу! Полюбуемся одетыми в мрамор берегами, пройдем сквозь штольни. При желании можно воспользоваться услугами парка — прокатиться на зип-лайне, прыгнуть с тарзанки, прокатиться по озеру на лодке, совершить экскурсию в подземную пещеру, затопленную водой. Либо просто тихо насладиться природой, созерцая водную гладь, отражающиеся в ней мраморные берега и плывущие облака.
Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рускеала
- Долина водопадов
- Крепость Корела
- Сортавала
- Приозерск
- Оленья и лосиная ферма
- Питомник хаски
- Музей «Деревня лопарей»/
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в парки
- Обед
- Сувениры
- Дополнительные услуги в парках
Место начала и завершения?
Ул. Казанская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Менеджер свяжется с Вами для подтверждения бронирования и уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
10 янв 2025
h
hi+79214
9 янв 2025
К
Кристина
4 янв 2025
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