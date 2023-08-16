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в отличном настроении и с желанием изучать наш город всё больше и больше. Я вожу авторские пешеходные экскурсии по разных районам Санкт-Петербурга. Особенно мне нравится работать с детьми, ведь по первому образованию я педагог. И когда мне удаётся заинтересовать маленьких путешественников историей и культурой Санкт-Петербурга, то это лучшая награда за мою работу! В Питере я живу с рождения, с самого детства люблю гулять по городу и его музеям. Продолжаю вновь и вновь открывать что-то ранее неизведанное и интересное в разных уголках нашего города и охотно делюсь знаниями и находками с туристами.