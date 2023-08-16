Каменный остров — место, где на каждом шагу прячутся сказки! Здесь есть дом Бабы-яги, Домик-пряник, особняк, где Золушка на балу могла бы потерять свою туфельку, и замок.
Вместе с ребятами мы отыщем здания, словно сошедшие со страниц волшебной книги, и в игровой форме познакомимся с районом. Взрослым историческая застройка будет интересна не меньше, чем детям.
Вместе с ребятами мы отыщем здания, словно сошедшие со страниц волшебной книги, и в игровой форме познакомимся с районом. Взрослым историческая застройка будет интересна не меньше, чем детям.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Собрать «домовую» коллекцию Каменного острова
Преимущество совместного формата: пока ребята будут увлечены загадками и сказками, родители не спеша смогут насладиться архитектурой острова. Здесь концентрация самых богатых дач 19-20 веков. Я расскажу, чьи дома тут можно найти, чем район привлекал состоятельных горожан и почему он такой неприступный сейчас. Вы увидите:
- Каменноостровский театр — единственный в России действующий театр из дерева;
- особняк графини Клейнмихель, напоминающий сказочный замок;
- Крестовку, живописную реку, разделяющую Каменный и Крестовский острова;
- дачу императора Николая I и «Голубую дачу»;
- особняк «Сахарную голову» — с черепичной крышей и причудливой формой башни;
- Дом-сказку, или дом Бабы-яги и другие выразительные и необычные постройки!
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей от 7 до 12 лет и их родителей
- Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
- Ребенка на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|800 ₽
|Взрослый
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменном острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1233 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я профессиональный экскурсовод. Я влюблена в Питер и на каждой экскурсии делюсь своей любовью с туристами. Для меня важно, чтобы люди с моих экскурсий уходилиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 авг 2023
Мария прекрасный рассказчик, умеющий увлечь детей и не дать скучать взрослым. Отличный формат семейной экскурсии! Открыли для себя город с новой незнакомой стороны. Рекомендуем!
А
Анна
15 июня 2023
Здравствуйте.
По мнению моего сына - это самая классная экскурсия, на которой он был за прошедшую неделю. Я полностью с ним согласно: красивые и интересные дома-дачи с разными, но всегда захватывающими историями. Если добавить к этому еще и красоту природы, то получается почти сказка.
Спасибо Марии за отлично проведенное время и яркие впечатления
По мнению моего сына - это самая классная экскурсия, на которой он был за прошедшую неделю. Я полностью с ним согласно: красивые и интересные дома-дачи с разными, но всегда захватывающими историями. Если добавить к этому еще и красоту природы, то получается почти сказка.
Спасибо Марии за отлично проведенное время и яркие впечатления
В
Валентина
27 авг 2022
Чудесная пешеходная экскурсия, детям очень понравилась.
Н
Наталья
25 авг 2022
Экскурсия очень понравилась. Интересно и необычно. Шикарные дачи с необычной историей.
Людмила
1 июля 2022
Сегодня были на данной экскурсии с 4 детьми. Дети непростые, но Мария быстро нашла с ними общий язык, смогла заинтересовать. Экскурсия проходила в виде прогулки по улицам Каменного острова. Информация была подана доступно и очень интересно с использованием наглядных материалов. У младшего сына рот не закрывался, он засыпал Марию вопросами, и на все получил ответы)) Экскурсию однозначно рекомендую!
Л
Лилия
18 июня 2022
Интересно)
Е
Евгения
6 июня 2022
Мария отличный рассказчик. Немного не повезло с погодой, экскурсия началась в дождь, но потом небо распогодилось и стало солнечно и тепло. Дочке 11 лет очень понравилось.
boris
2 мая 2022
Прекрасная и нетипичная экскурсия, настоятельно всем рекомендую!
Елена
21 ноя 2021
Замечательная экскурсия! Ребёнку очень понравилось, да и я узнала немало нового и интересного.
Н
Наиля
4 окт 2021
Всё прошло замечательно. Мы остались довольны. Рекомендуем!
А
Анна
25 авг 2021
Замечательная экскурсия и замечательный гид. Очень интересная подборка материала. И взрослые, и дети получили огромное удовольствие. Спасибо огромное гиду - Марии.
Е
Екатерина
1 авг 2021
Интересная экскурсия для детей и взрослых ценителей красивых мест))) Конечно это не познавательная программа, а больше сказочные рассказы, но для детей прогулка по каменному острову в окружении красивых домов для
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