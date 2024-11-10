Санкт-Петербург знаменит, прежде всего, своими дворцами, соборами и храмами, формирующими узнаваемый облик города.
Однако есть в городе несколько островов, которые отличаются от привычного исторического центра: Каменный и Аптекарский. Это самобытные районы с особой атмосферой. Приглашаю познакомиться с ними поближе!
Однако есть в городе несколько островов, которые отличаются от привычного исторического центра: Каменный и Аптекарский. Это самобытные районы с особой атмосферой. Приглашаю познакомиться с ними поближе!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Каменный остров
Его ещё называют петербургской Рублёвкой. Здесь много зелени и воды, нет застройки «единою фасадою», вместо неё — старинные дачи и особняки. На нашем пути:
- Дача Гаусвальд – одно из самых кинематографичных зданий Петербурга
- Старинный деревянный театр, в котором спустя практически 200 лет дают представления
- Необычный храм в неоготическом стиле, рядом с которым находилось кладбище мальтийских рыцарей
- Улица Лунных кошек – фантом на карте Санкт-Петербурга
- Роскошный особняк, который прозвали «сахарной головой»
- Живописная пристань и сфинксы с неоднозначной историей
- Особняки знатных дворян, богатых промышленников и банкиров
Аптекарский остров
Этот район — смесь из парков и скверов, дач, имперской застройки и социализма, а также научных кластеров и творческих мастерских. Здесь мы увидим:
- Деревянную дачу богатейшего лесопромышленника и ботаника-энтузиаста Громова
- Место, где была взорвана дача Столыпина
- Действующую мастерскую художника в старинном флигеле
- Один из самых прогрессивных доходных домов дореволюционного Петербурга и элитный дом Ленинграда 1930-х гг.
- Роскошный особняк знаменитой актрисы и состоятельного театрала
- Дом, где трагически погиб известный на весь мир художник, защищая свои картины
- Современный жилой комплекс на месте мистического петербургского долгостроя
- Реку Карповку, где никогда не водились карпы
- «Ленполиграфмаш» — общественное пространство и технопарк на территории завода с богатой историей. Здесь выпускали разнообразнейшую продукцию: от сигаретных гильз и полиграфических машин до пулемётов «Максим»
Организационные детали
- Я встречу вас в любом удобном месте в историческом центре города и после экскурсии привезу обратно
- Поездка проходит на моём автомобиле VW Tiguan, вмещающем до 4 человек. Будут остановки с выходом на улицу — одевайтесь по погоде
- Дополнительных трат не предусмотрено
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 772 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый или морозный день.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 ноя 2024
Большое спасибо Антону! Отличный рассказчик и эрудированный собеседник! Время пролетело незаметно! Наш гид не повторял банальности, а погружал нас в мир Петербурга разных эпох.
И, особая благодарность за то, что он не потерял к нам интерес после окончания экскурсии и прислал в личку ответ на вопрос, возникший по ходу экскурсии.
И, особая благодарность за то, что он не потерял к нам интерес после окончания экскурсии и прислал в личку ответ на вопрос, возникший по ходу экскурсии.
С
Сизых
9 ноя 2024
Очень интересный маршрут. Открыли для себя самобытный исторический район Петербурга на островах. Дачи, парки, особняки - все это, действительно, необычно для центра Питера. Антон - увлекательный рассказчик. Рекомендую гида и эту экскурсию!
Евгения
2 ноя 2024
Прекрасное оригинальное времяпрепровождение! Впервые брали индивидуальную экскурсию на авто - и это действительно прекрасно!
1. Комфорт: 100%. Была прекрасная “золотая осень”, но уже с сильным ветром. В машине было безумно удобно
1. Комфорт: 100%. Была прекрасная “золотая осень”, но уже с сильным ветром. В машине было безумно удобно
Александра
25 окт 2024
Очень приятная поездка-прогулка получилась! Антон провёз нас по знаковым местам Аптекарского и Каменного островов, в самых красивых точках мы выходили полюбоваться особняками, садами и другими достопримечательностями. Гид отличный рассказчик, увлечённый
Александра
24 окт 2024
Получила настоящее удовольствие от экскурсии, т. к. маршрут составлен качественно, очень удобно передвигаться на машине между объектами, рассказ органичный, понятный, интересный. Чувствуется, что Антон увлечён своим делом и не просто
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