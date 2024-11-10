Санкт-Петербург знаменит, прежде всего, своими дворцами, соборами и храмами, формирующими узнаваемый облик города. Однако есть в городе несколько островов, которые отличаются от привычного исторического центра: Каменный и Аптекарский. Это самобытные районы с особой атмосферой. Приглашаю познакомиться с ними поближе!

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Описание экскурсии

Каменный остров

Его ещё называют петербургской Рублёвкой. Здесь много зелени и воды, нет застройки «единою фасадою», вместо неё — старинные дачи и особняки. На нашем пути:

Дача Гаусвальд – одно из самых кинематографичных зданий Петербурга

Старинный деревянный театр, в котором спустя практически 200 лет дают представления

Необычный храм в неоготическом стиле, рядом с которым находилось кладбище мальтийских рыцарей

Улица Лунных кошек – фантом на карте Санкт-Петербурга

Роскошный особняк, который прозвали «сахарной головой»

Живописная пристань и сфинксы с неоднозначной историей

Особняки знатных дворян, богатых промышленников и банкиров

Аптекарский остров

Этот район — смесь из парков и скверов, дач, имперской застройки и социализма, а также научных кластеров и творческих мастерских. Здесь мы увидим:

Деревянную дачу богатейшего лесопромышленника и ботаника-энтузиаста Громова

Место, где была взорвана дача Столыпина

Действующую мастерскую художника в старинном флигеле

Один из самых прогрессивных доходных домов дореволюционного Петербурга и элитный дом Ленинграда 1930-х гг.

Роскошный особняк знаменитой актрисы и состоятельного театрала

Дом, где трагически погиб известный на весь мир художник, защищая свои картины

Современный жилой комплекс на месте мистического петербургского долгостроя

Реку Карповку, где никогда не водились карпы

«Ленполиграфмаш» — общественное пространство и технопарк на территории завода с богатой историей. Здесь выпускали разнообразнейшую продукцию: от сигаретных гильз и полиграфических машин до пулемётов «Максим»

Организационные детали