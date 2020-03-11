59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет — познавательная, но не скучная

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Познакомить детей с великолепным Санкт-Петербургом — задача ответственная.

Я с радостью помогу вам решить ее, рассказывая ребятам об истории города легко, с яркими сюжетами и загадками.

Вместе мы отправимся на прогулку по центру от Дворцовой площади до Летнего сада.

Дети научатся «разговаривать» с городом, обращать внимание на его детали и различать главные архитектурные стили.

Загадают желания и проведут время с удовольствием и пользой.
1200 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Дворцовой площади
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У этой экскурсии59 отзывов
4.76
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!

Что вас ожидает

По Петербургу — весело и с новыми знаниями
Дружной компанией мы начнем экскурсию в сердце города — на Дворцовой площади. Ребята узнают о жителях Зимнего дворца, рассмотрят доспехи на здании Главного штаба и отгадают, куда бы упала Александровская колонна. Мы встретим сильных атлантов, пройдем мимо Зимней канавки, полюбуемся Мраморным дворцом и погуляем по Марсовому полю. В теплое время года ребята также услышат о секретах Летнего сада и Инженерного замка. Я наполню прогулку интересными рассказами — чтобы дети получили представление об истории Петербурга, об императорах и о старинной архитектуре.

Загадки, легенды и «беседы» с городом
Исследуя красивый центр Северной столицы, маленькие путешественники вспомнят греческие мифы и басни Крылова, найдут самый волшебный палец атланта, и, может, даже встретят привидение! Мы обсудим платья Елизаветы Петровны, подарок Екатерины II внуку, первые городские развлечения и то, как хлипкий Суворов стал величайшим полководцем. А закончится наше путешествие из эпохи в эпоху встречей с волшебником, который исполняет желания — пусть даже в высоту он всего 11 см.

Кому подойдет экскурсия

  • Детям из других городов (ребята из Санкт-Петербурга часто уже знают большую часть информации)
  • Детям, у которых уже есть начальные знания об истории и культуре (хотя бы на уровне 1 класса)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В теплое время года прогулка заканчивается на Марсовом поле, в холодное — у Инженерного замка
  • Детей на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!
Открыть Петербург детям!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Дворцовой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Нашим экскурсоводом был Евгений. Экскурсия, действительно, ориентирована на детей и Евгений очень хорошо преподносит всю информацию именно с учетом того, что перед ним детская аудитория. Но, даже мы, родители, узнали и открыли для себя много нового. Очень понравилась идея с письменными ответами на вопросы и кроссвордом для закрепления услышанного и увиденного. Считаем эту экскурсию очень полезной и интересной ! Рекомендуем!
23 февраля 2020
Спасибо огромное,Надежде! Очень познавательно. Совершенно верно подобрана информация для поддержания интереса у детей!
И взрослым было очень интересно.
18 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Спасибо Марии за интересный рассказ в доступной детям форме. Хоть дочь и стеснялась, но запомнила очень много фактов из экскурсии. Несмотря на погоду, которая отпугнула остальных экскурсантов, экскурсия не отметилась, а была проведена только для нас! Мы отлично провели время! Спасибо большое!
12 января 2020
Отличная была экскурсия! Спасибо экскурсоводу Надежде!!!
9 января 2020
Ходили на экскурсию с мальчиком 6,5 лет. Ему было интересно. Гид заинтересовывала вопросами, интересными фактами. Было совсем не скучно и нам взрослым тоже очень интересно!
Благодарим от души! :)
Светлана
23 декабря 2019
Рекомендую экскурсию для детей, хотя и нам взрослым было тоже интересно. После экскурсии наш ребенок хорошо усвоил основные достопримечательности центра
25 ноября 2019
Всё было здорово. Я сопроваждала свою дочь 8 лет, на самом деле мне и самой было всё интересно.
4 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым, Анастасия умничка, рассказывает интересно, все время вовлекала ребят в размышления. Несмотря на холодную дождливую погоду, ребята были заинтересованы и внимательны, запомнили почти все!
4 ноября 2019
Очень понравилось всё: маршрут, который позволяет узнать интересные детали про известные места, глубокие знания гида Надежды и умение заинтересовать и взрослых, и детей, и подарки в конце. Огромное спасибо всем, кто это придумал! Успехов и процветания!
28 октября 2019
Было интересно не только детям )))
Ещё 49 отзывов

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