59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По Петербургу — весело и с новыми знаниями

Дружной компанией мы начнем экскурсию в сердце города — на Дворцовой площади. Ребята узнают о жителях Зимнего дворца, рассмотрят доспехи на здании Главного штаба и отгадают, куда бы упала Александровская колонна. Мы встретим сильных атлантов, пройдем мимо Зимней канавки, полюбуемся Мраморным дворцом и погуляем по Марсовому полю. В теплое время года ребята также услышат о секретах Летнего сада и Инженерного замка. Я наполню прогулку интересными рассказами — чтобы дети получили представление об истории Петербурга, об императорах и о старинной архитектуре.

Загадки, легенды и «беседы» с городом

Исследуя красивый центр Северной столицы, маленькие путешественники вспомнят греческие мифы и басни Крылова, найдут самый волшебный палец атланта, и, может, даже встретят привидение! Мы обсудим платья Елизаветы Петровны, подарок Екатерины II внуку, первые городские развлечения и то, как хлипкий Суворов стал величайшим полководцем. А закончится наше путешествие из эпохи в эпоху встречей с волшебником, который исполняет желания — пусть даже в высоту он всего 11 см.

Кому подойдет экскурсия