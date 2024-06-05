1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Прогулка для детей по Каменному острову
Исследовать самобытный район Санкт-Петербурга вместе со своим ребёнком
Начало: На Каменном острове
19 июня в 11:00
26 июня в 11:00
800₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Начало: Набережная реки Малой Невки, 11
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по Каменному острову
Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн
Начало: На Каменном острове
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Идиллический Каменный остров
Рассмотреть дореволюционные дачи, ощутить скромное обаяние северного модерна и погулять по парку
Начало: На 2-й Березовой аллее
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Развлечения и увлечения русской аристократии
Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Начало: На площади Искусств
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ЕЕкатерина29 мая 2024Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
- ММария27 мая 2024Всё понравилось
- ЮЮлия16 мая 2024В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
- ССветлана16 мая 2024Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
- ТТатьяна15 мая 2024Были на экскурсии с Мариной по Каменному острову, погода не подвела, было солнечно, прогулка 3-х часовая, очень приятная. Узнали и увидели много интересного. Рекомендую!
- ИИрина12 мая 2024И Полина и экскурсия - удивительная! Замечательно и интересно провели время. 2.5 часа пролетели незаметно. Полина - очень эрудирована, говорит "как песня льется" Очень душевная экскурсия!
- ААлена7 мая 2024Прекрасная прогулка по Каменному острову с отличным рассказчиком. Много интересной информации, лёгкая подача. День удался. Полина, спасибо!
- ИИрина6 мая 2024Доброе время суток! Экскурсия прошла замечательно, можно сказать на одном дыхании, всё успели спокойно посмотреть, даже несмотря на моё опоздание
- ЕЕлена3 мая 2024Изумительная экскурсия! Насыщенная, очень интересная. Спасибо экскурсоводу за содержательный рассказ, компетентные комментарии к вопросам. Обязательно воспользуемся в следующий свой приезд в Санкт-Петербург услугами вашего агентства и порекомендуем своим знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каменный остров»
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