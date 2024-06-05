Каменный остров – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 16 экскурсий в категории «Каменный остров» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Петербург в стиле модерн
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
Забытое прошлое Островов Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Забытое прошлое Островов Петербурга
История петербургских Островов через призму архитектуры и знаменитостей разных эпох
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Прогулка для детей по Каменному острову
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
12 отзывов
Прогулка для детей по Каменному острову
Исследовать самобытный район Санкт-Петербурга вместе со своим ребёнком
Начало: На Каменном острове
19 июня в 11:00
26 июня в 11:00
800 за человека
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия: Тайны особняков Каменного острова
Начало: Набережная реки Малой Невки, 11
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
САП-прогулка по Каменному острову
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
САП-прогулка по Каменному острову
Пройти по одному из самых спокойных маршрутов в городе, где нет сильного ветра и больших волн
Начало: На Каменном острове
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300 за человека
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
Начало: Каменноостровский проспект, 83
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Идиллический Каменный остров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Идиллический Каменный остров
Рассмотреть дореволюционные дачи, ощутить скромное обаяние северного модерна и погулять по парку
Начало: На 2-й Березовой аллее
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Теплоходная прогулка «Тайны северных островов»
Проплыть по Неве до Финского залива мимо живописных берегов Петербурга
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 400 за человека
Развлечения и увлечения русской аристократии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Развлечения и увлечения русской аристократии
Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Начало: На площади Искусств
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Петербург классический и современный: обзорная экскурсия на авто
Посетить самые значимые места города и проследить его развитие с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 800 за всё до 4 чел.
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Мария умница, любую тему поддержит, знания на высшем уровне, чувствует, что интересует людей и развивает эту тему и направление. Конечно, рекомендуем всем друзьям и любителям путешествий! Мария, мы в Вас влюбились!
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Аудиоэкскурсия по Каменному острову: престижные дачи и их владельцы
    Всё понравилось
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая штука. Тем и ценно.
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    Так вот, если хотите посмотреть на красоты Питера глазами влюбленного в свой город и в свое дело профессионала, да еще и в лице очаровательной Марии, то вам сюда! Кажется, что нет темы и вопроса, на который Мария не смогла бы ответить и рассказать. Не хватает отведенного времени. И это при том, что всю экскурсию Мария проводит находясь за рулем своего комфортабельного автомобиля. Такого Питера мы еще не видели! Хотите прекрасных впечатлений надолго? Обращайтесь к Марии!!! Мария, огромное Вам спасибо за незабываемые почти 4 часа!!!

    В нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкаяВ нашей жизни часто встречаются профессионалы. А вот профессионалы, влюбленные в свое дело, это очень редкая
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Северные острова Петербурга на авто
    Уже вторая экскурсия с Марией - и опять замечательная)) Старина и современность, дачи Каменного острова и новостройки Петровского, Финский залив
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    и парки - всё это и многое-многое другое ждёт вас. Мария - эрудированный и внимательный гид, мечта любого экскурсанта. Поездка была интересной, комфортной и, надеюсь, не последней)

  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Идиллический Каменный остров
    Были на экскурсии с Мариной по Каменному острову, погода не подвела, было солнечно, прогулка 3-х часовая, очень приятная. Узнали и увидели много интересного. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Забытое прошлое Островов Петербурга
    И Полина и экскурсия - удивительная! Замечательно и интересно провели время. 2.5 часа пролетели незаметно. Полина - очень эрудирована, говорит "как песня льется" Очень душевная экскурсия!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Забытое прошлое Островов Петербурга
    Прекрасная прогулка по Каменному острову с отличным рассказчиком. Много интересной информации, лёгкая подача. День удался. Полина, спасибо!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Забытое прошлое Островов Петербурга
    Доброе время суток! Экскурсия прошла замечательно, можно сказать на одном дыхании, всё успели спокойно посмотреть, даже несмотря на моё опоздание
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    из-за форс-мажора, который поизошел со мной! Полина очень интересно рассказывает, Вам точно не захочется убежать с такой экскурсии! Хочется ещё раз сказать:"Большое спасибо за прогулку, и за понимание!"

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Петербург в стиле модерн
    Изумительная экскурсия! Насыщенная, очень интересная. Спасибо экскурсоводу за содержательный рассказ, компетентные комментарии к вопросам. Обязательно воспользуемся в следующий свой приезд в Санкт-Петербург услугами вашего агентства и порекомендуем своим знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каменный остров»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
  2. Петербург в стиле модерн
  3. Северные острова Петербурга на авто
  4. Забытое прошлое Островов Петербурга
  5. Прогулка для детей по Каменному острову
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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