Отгадывая загадки и выполняя задания, вы отправитесь к истокам города и увидите его в оригинальном свете. Вам откроются тайны русской Бастилии, легенды о призраках революционного Петрограда и неочевидный последний памятник царской России. Кроме того, будут секреты особняка Кшесинской, мрачная сторона Введенской улицы и даже живописный привет от ожившего Кустодиева!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивный формат

С помощью сведений очевидцев (в виде текста, фотографий, карты, голосовых сообщений) вам нужно будет обнаружить определённые локации. На точках маршрута я расскажу историю и легенды этих мест. Кроме того, вам предстоит решить интересные загадки и выполнить задания: отыскать деталь памятника, найти след привидения, установить историческую истину. Отгадка — ключ к следующему этапу квеста.

Путешествие между мирами

Мистика и история тесно переплетутся и пригласят к разгадке следов прошлого. Арестанты Петропавловки, казнь декабристов, выступление Ленина — вспомним политические события, связанные с районом. Выясним, как менялся облик Петроградки: куда исчезла Введенская церковь, что случилось с особняком Ксеншинской, как разрастался Александровский парк. Разберёмся, какие секреты хранит эта часть Северной столицы. Поговорим о быте петербуржцев в доходных домах. Кроме того, будут рассказы об императорском доме и встреча с петербургскими зодчими.

В конце квеста всех участников ждут приятные сюрпризы и место животворящих чудес.

В нашей программе: территория Петропавловском крепости, Кронверк, Александровский парк, особняк Кшесинской, Сытный рынок, доходные дома Введенской улицы, здание бывшей Введенской церкви.

Организационные детали