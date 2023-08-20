Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»

История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате

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Ответы на вопросы
Отгадывая загадки и выполняя задания, вы отправитесь к истокам города и увидите его в оригинальном свете.

Вам откроются тайны русской Бастилии, легенды о призраках революционного Петрограда и неочевидный последний памятник царской России.

Кроме того, будут секреты особняка Кшесинской, мрачная сторона Введенской улицы и даже живописный привет от ожившего Кустодиева!
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивный формат

С помощью сведений очевидцев (в виде текста, фотографий, карты, голосовых сообщений) вам нужно будет обнаружить определённые локации. На точках маршрута я расскажу историю и легенды этих мест. Кроме того, вам предстоит решить интересные загадки и выполнить задания: отыскать деталь памятника, найти след привидения, установить историческую истину. Отгадка — ключ к следующему этапу квеста.

Путешествие между мирами

Мистика и история тесно переплетутся и пригласят к разгадке следов прошлого. Арестанты Петропавловки, казнь декабристов, выступление Ленина — вспомним политические события, связанные с районом. Выясним, как менялся облик Петроградки: куда исчезла Введенская церковь, что случилось с особняком Ксеншинской, как разрастался Александровский парк. Разберёмся, какие секреты хранит эта часть Северной столицы. Поговорим о быте петербуржцев в доходных домах. Кроме того, будут рассказы об императорском доме и встреча с петербургскими зодчими.

В конце квеста всех участников ждут приятные сюрпризы и место животворящих чудес.

В нашей программе: территория Петропавловском крепости, Кронверк, Александровский парк, особняк Кшесинской, Сытный рынок, доходные дома Введенской улицы, здание бывшей Введенской церкви.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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