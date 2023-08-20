История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Вам откроются тайны русской Бастилии, легенды о призраках революционного Петрограда и неочевидный последний памятник царской России.
Кроме того, будут секреты особняка Кшесинской, мрачная сторона Введенской улицы и даже живописный привет от ожившего Кустодиева!
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Описание
Что вас ожидает
Интерактивный формат
С помощью сведений очевидцев (в виде текста, фотографий, карты, голосовых сообщений) вам нужно будет обнаружить определённые локации. На точках маршрута я расскажу историю и легенды этих мест. Кроме того, вам предстоит решить интересные загадки и выполнить задания: отыскать деталь памятника, найти след привидения, установить историческую истину. Отгадка — ключ к следующему этапу квеста.
Путешествие между мирами
Мистика и история тесно переплетутся и пригласят к разгадке следов прошлого. Арестанты Петропавловки, казнь декабристов, выступление Ленина — вспомним политические события, связанные с районом. Выясним, как менялся облик Петроградки: куда исчезла Введенская церковь, что случилось с особняком Ксеншинской, как разрастался Александровский парк. Разберёмся, какие секреты хранит эта часть Северной столицы. Поговорим о быте петербуржцев в доходных домах. Кроме того, будут рассказы об императорском доме и встреча с петербургскими зодчими.
В конце квеста всех участников ждут приятные сюрпризы и место животворящих чудес.
В нашей программе: территория Петропавловском крепости, Кронверк, Александровский парк, особняк Кшесинской, Сытный рынок, доходные дома Введенской улицы, здание бывшей Введенской церкви.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Горьковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.