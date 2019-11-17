19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петроградка: сквозь призму старинных витражей

Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вам предстоит проникнуть в необычные дворы-колодцы и за фасады доходных домов, куда не добираются обзорные экскурсии.

Через узорные разноцветные окна вы взглянете на подлинную жизнь Петербурга столетней давности, услышите истории его жителей, сделаете отличные фотографии.

И в итоге полюбите Петроградку!
650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро «Петроградская»
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У этой экскурсии19 отзывов
4.58
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей

Что вас ожидает

Дворы и парадные нетуристического Петербурга
Маршрут охватит самые интересные места малоизвестный части Петроградской стороны. Вы увидите парадные с причудливыми витражами и знаковые доходные дома — и на их примере узнаете о коротком, но ярком пути петербуржского модерна. Мы заглянем во двор знаменитого дома эмира Бухарского, где одна парадная со старинной лепниной и росписями ведет в коммунальную квартиру на 12 комнат, а другая, по слухам, — в квартиру миллионера. Петроградская — район контрастов!

Сюжеты доходных домов
У фасадов и за ними оживет прошлое старого фонда: понятным языком я расскажу, о том, как появлялись «дома под жильцов». Вы разберетесь, откуда в Петербурге так много дворов-колодцев, зачем нужны стены без окон (брандмауэры) и совмещенные лестницы-лабиринты. Мы обсудим строительные приемы домовладельцев для увеличения прибыли и то, как они обходили законы, а также полюбуемся архитектурным убранством парадных: кованными лестницами, каминами, метлахской плиткой и, конечно, витражными окнами — визитной карточкой Петроградки Серебряного века.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с другого ракурса.

Организационные детали

  • Экскурсия заканчивается в 10 минутах ходьбы от метро «Петроградская»
  • Обратите внимание, что, в зависимости от погодных условий, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться
  • После экскурсии за дополнительную плату можно подняться на крышу (уточняйте при бронировании)
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Петроградка: сквозь призму старинных витражей

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 11:00 и 14:30, в субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро «Петроградская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Чуть меньше говорить, чуть больше показывать. Искать ещё интересные и красивые места
22 октября 2019
Очень понравилась. Экскурсовод Маша) захватывающие дух дворы, парадным. Рекомендую.
20 октября 2019
Собирались на экскурсию по Петроградке, но нас перекинули вообще на другую, потому что эту отменили
18 октября 2019
Большое спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию! Она подойдет всем, кто уже побывал на экскурсиях по привычным маршрутам и теперь ищет что-то необычное. Больше всего понравились дом Эмира Бухарского и дом трех Бенуа, остальные как-то попроще. Хотелось бы побывать и в других известных домах со старинным антуражем. Очень любопытно было увидеть парадные разных домов. Оказалось, что каждый первый нуждается в ремонте. Конечно, в квартиры или коммуналки заходить не предполагалось, пришлось потом смотреть фотографии в интернете. Не понимаю, почему слово витражи есть в названии экскурсии; их было от силы 1-2, и акцент экскурсии явно не на этом. И еще, по факту экскурсия длилась не 1,5 часа, а 2.
23 сентября 2019
Экскурсия превосходная. Маршрут интересный. Мое личное мнение: будучи незнакомым с дворами-колодцами и парадными Питера, стоит начинать именно с этой экскурсии.
Гид хороший, рассказывает интересно.
12 сентября 2019
Нашим экскурсоводом была Мария. Она рассказала много нового (для нас почти всё было впервые услышанным) и интересного. Человек любит свое дело, свой город и это очень чувствуется! Маршрут великолепный! Приедем еще раз!
2 сентября 2019
Прекрасная экскурсия со множеством интересных и колоритных мест!
26 августа 2019
Добрый день! Узнали об экскурсии "Лабиринты Петроградки" от знакомых. Удалось оперативно записаться день в день и посетить новый для нас район Санкт-Петербурга. Экскурсовод Эвелина прекрасно владеет информацией, интересно преподносит исторические события и факты, сумела заинтриговать всех участников рассказами о прошлом Питербурга. От всей души благорим за качественную работу вашего гида!
25 августа 2019
Не было парадных с картинок, приложенных к описанию экскурсии. Были другие, более простые. Гид Эвелина - милая, отличный рассказчик.
15 августа 2019
Очень интересная экскурсия! Если хотите окунуться в атмосферу Питерских дворов и парадных, обязательно сходите на эту экскурсию:) Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Элине, приятная девушка, замечательно провела экскурсию, полтора часа пролетели незаметно! Нам с мужем все понравилось👍
Ещё 9 отзывов

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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