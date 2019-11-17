19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дворы и парадные нетуристического Петербурга

Маршрут охватит самые интересные места малоизвестный части Петроградской стороны. Вы увидите парадные с причудливыми витражами и знаковые доходные дома — и на их примере узнаете о коротком, но ярком пути петербуржского модерна. Мы заглянем во двор знаменитого дома эмира Бухарского, где одна парадная со старинной лепниной и росписями ведет в коммунальную квартиру на 12 комнат, а другая, по слухам, — в квартиру миллионера. Петроградская — район контрастов!

Сюжеты доходных домов

У фасадов и за ними оживет прошлое старого фонда: понятным языком я расскажу, о том, как появлялись «дома под жильцов». Вы разберетесь, откуда в Петербурге так много дворов-колодцев, зачем нужны стены без окон (брандмауэры) и совмещенные лестницы-лабиринты. Мы обсудим строительные приемы домовладельцев для увеличения прибыли и то, как они обходили законы, а также полюбуемся архитектурным убранством парадных: кованными лестницами, каминами, метлахской плиткой и, конечно, витражными окнами — визитной карточкой Петроградки Серебряного века.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 12 лет, которые хотят увидеть Петербург с другого ракурса.