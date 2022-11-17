Легендарная крепость, политическая тюрьма, государственный музей

Петропавловская крепость — первое сооружение, построенное в Санкт-Петербурге и отмечающее день своего рождения одновременно с Северной столицей. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, в котором находятся мемориальные гробницы всех российских императоров.

Во время экскурсии мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории города и строительстве крепости. Отправимся в Петропавловский собор, который является усыпальницей российских императоров. Увидим могилу Петра I и других русских царей и узнаем, почему Николая II и его семью похоронили вне собора. А также посетим Тюрьму Трубецкого бастиона, первым заключенным которой был родной сын Петра I.

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