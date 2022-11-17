Прогулка по Петропавловской крепости

4.9
11 отзывов
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Ответы на вопросы
Во время экскурсии мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории города и строительстве крепости и почему она ни разу участвовала в сражениях. Увидим первую площадь города. Узнаем, кем был «дедушка российского флота». Посмотрим на самый необычный памятник Петру Первому.
Прогулка по Петропавловской крепости
Прогулка по Петропавловской крепости
Прогулка по Петропавловской крепости
Прогулка по Петропавловской крепости
Прогулка по Петропавловской крепости
Прогулка по Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
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Что вас ожидает:

  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собой
  • Великокняжеская усыпальница
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Легендарная крепость, политическая тюрьма, государственный музей
Петропавловская крепость — первое сооружение, построенное в Санкт-Петербурге и отмечающее день своего рождения одновременно с Северной столицей. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, в котором находятся мемориальные гробницы всех российских императоров.
Во время экскурсии мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории города и строительстве крепости. Отправимся в Петропавловский собор, который является усыпальницей российских императоров. Увидим могилу Петра I и других русских царей и узнаем, почему Николая II и его семью похоронили вне собора. А также посетим Тюрьму Трубецкого бастиона, первым заключенным которой был родной сын Петра I.

Важная информация:

  • Время начала экскурсии можно поменять по вашему желанию;
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на всех включая гида;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно кроме среды

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Петропавловской крепости
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Только собор 550/300/250р/чел (взр/шк/пенс)
  • Собор+тюрьма 750/400/300 р/чел (взр/шк/пенс)
  • Входные билеты приобретаются на месте на всех включая гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Горьковская
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме среды
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Время начала экскурсии можно поменять по вашему желанию
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на всех включая гида
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
2
3
2
1
О
17 ноя 2022
С
28 авг 2022
Спасибо огромное Елизавете. Было очень интересно и детям и взрослым.
Т
19 июля 2022
Прекрасная экскурсия.
Е
18 июля 2022
Очень понравилась.
Б
13 июля 2021
Елизавета очень доброжелательная и эрудированная. Информация подавалась в комфортном объёме. На все вопросы получили ответы. Спасибо огромное
Е
3 мая 2021
Очень интересно и содержательно! Гид Елизавета. Молодец!
О
19 апр 2021
Все очень профессионально и интересно
И
23 мар 2021
T
26 фев 2021
Все то, что мы услышали на экскурсии, могли бы прочитать на табличках в музее.
Е
2 янв 2021
С
21 дек 2020

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