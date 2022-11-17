Во время экскурсии мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории города и строительстве крепости и почему она ни разу участвовала в сражениях. Увидим первую площадь города. Узнаем, кем был «дедушка российского флота». Посмотрим на самый необычный памятник Петру Первому.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собой
- Великокняжеская усыпальница
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Легендарная крепость, политическая тюрьма, государственный музей
Петропавловская крепость — первое сооружение, построенное в Санкт-Петербурге и отмечающее день своего рождения одновременно с Северной столицей. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, в котором находятся мемориальные гробницы всех российских императоров.
Во время экскурсии мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории города и строительстве крепости. Отправимся в Петропавловский собор, который является усыпальницей российских императоров. Увидим могилу Петра I и других русских царей и узнаем, почему Николая II и его семью похоронили вне собора. А также посетим Тюрьму Трубецкого бастиона, первым заключенным которой был родной сын Петра I.
Важная информация:
- Время начала экскурсии можно поменять по вашему желанию;
- Отдельно оплачиваются входные билеты на всех включая гида;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно кроме среды
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по Петропавловской крепости
- Что не входит
- Входные билеты:
- Только собор 550/300/250р/чел (взр/шк/пенс)
- Собор+тюрьма 750/400/300 р/чел (взр/шк/пенс)
- Входные билеты приобретаются на месте на всех включая гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Метро ГорьковскаяЗавершение: Петропавловская крепость
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно кроме средыЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Время начала экскурсии можно поменять по вашему желанию
- Отдельно оплачиваются входные билеты на всех включая гида
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 ноя 2022
С
Светлана
28 авг 2022
Спасибо огромное Елизавете. Было очень интересно и детям и взрослым.
Т
Татьяна
19 июля 2022
Прекрасная экскурсия.
Е
Елена
18 июля 2022
Очень понравилась.
Б
Борисова
13 июля 2021
Елизавета очень доброжелательная и эрудированная. Информация подавалась в комфортном объёме. На все вопросы получили ответы. Спасибо огромное
Е
Елена
3 мая 2021
Очень интересно и содержательно! Гид Елизавета. Молодец!
О
Ольга
19 апр 2021
Все очень профессионально и интересно
И
Иван
23 мар 2021
T
Tatiana
26 фев 2021
Все то, что мы услышали на экскурсии, могли бы прочитать на табличках в музее.
Е
Елена
2 янв 2021
С
Сергей
21 дек 2020
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