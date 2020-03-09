113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии с тремя детьми (мальчик и девочка по 7 лет и мальчик 11 лет) и двое взрослых. Удачно подобрали начало экскурсии в 10-30, закончили ровно в 12 под выстрел пушки. Дети были в восторге) Квест заключается в том, чтобы наклеить 5-6 фотографий на схему крепости на тот объект о котором рассказали. В остальном обычная экскурсия. Экскурсия для старшего ребенка и взрослых была интересной, для детей 7 лет не подошла. Слишком большой объем информации для них, вначале дети старались слушать, но запомнить перечисления имён, дат и названий было не по плечу им. Экскурсовод не смогла понять почему им не интересно) Накануне мы были на обзорной экскурсии с другим экскурсоводом, там история была другая - прекрасный контакт со всеми детьми, они как цыплята не отходили от экскурсовода. Она все время ориентировалась только на детей. Но вот взрослые скучали - очень упрощённый рассказ о городе получился)) Мой вывод - данная экскурсия у Натальи для детей 7 лет не подходит, для детей 9-10 и старше и взрослых достаточно интересная. Либо все таки разделять маленьких и взрослых и тогда все будет ок. Узнали и запомнили много нового.

К нашей экскурсии должны были присоединиться ещё участники и она стоила бы 1500, но утром они так и не пришли, в итоге оплатили 2500.