113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаются дети и их родители на захватывающую экскурсию по Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Эта прогулка познакомит юных путешественников с историей города через игры, загадки и легенды. Экскурсия адаптируется под возраст участников и подходит для детей от 5 до 16 лет. Идеально для семей и школьных групп. Забронируйте экскурсию и откройте для детей мир истории и приключений
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательная игра для детей
- 🏰 Исторические факты в доступной форме
- 🧩 Загадки и городские легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и групп
- 🎓 Адаптация под возраст участников
- 🗺️ Возможность продолжить экскурсию по другим маршрутам
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Петропавловской крепости с детьми - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Май и сентябрь также подойдут для визита, хотя погода может быть более переменчивой. В остальные месяцы, несмотря на холод и возможные осадки, крепость остаётся доступной для посещения, что позволяет ощутить её особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Петропавловская крепость
- Невская панорама
- Потайной ход Потерна
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Исаакиевская площадь
- Спас-на-Крови
- Михайловский замок
Описание экскурсии
Мы осмотрим внутреннюю часть Петропавловской крепости под открытым небом и помещения с бесплатным входом (Информационный центр и Ботный дом).
Через загадки, легенды и необычные факты ребята познакомятся с историей крепости и основными достопримечательностями на её территории.
Будем много играть — считать зайцев, кидать монеты, загадывать желания. А ещё послушаем залп пушки, если совпадём с ним по времени.
Кому подойдет экскурсия
- Экскурсия рассчитана на ребят от 5 до 16 лет и адаптируется под возраст участников (разные задания, разная подача материала), но оптимальный возраст — школьный
- Возможно проведение экскурсии для школьных групп
Организационные детали
- По желанию и за дополнительную плату мы сможем прогуляться по Невской панораме, заглянуть в потайной ход Потерну и даже в тюрьму Трубецкого бастиона — детали в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 22119 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 882 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии с ребенком 11 лет. Экскурсия замечательная. Прошли всю крепость, ребенка посвятили в принцессы заячего острова, нашли и посчитали всех зайцев. Экскурсовод прекрасен!
Был минус по работе организатора, в Трипстере попросила кроме самой экскурсии по крепости добавить еще Трубецкой бастион, но ответа так и не получила, ограничились классической версией.
Был минус по работе организатора, в Трипстере попросила кроме самой экскурсии по крепости добавить еще Трубецкой бастион, но ответа так и не получила, ограничились классической версией.
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Н
юля, с вами было очень комфортно и интересно. Спасибо большое за понимание (перенос экскурсии по нашей инициативе), прекрасный рассказ в форме викторины и непринуждённо обстановку!!!
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А
Детям 9 и 12 лет всё понравилось) последние 20 минут только немного устали ходить))) очень заценили именно формат детской экскурсии))) рекомендуем)
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А
Дочери 8 лет. Она в восторге, много запомнила. Гид Екатерина фантастическая! Подача исторического материала очень живо, с юмором, в игровой форме.
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Ю
Интересно, интерактивно и познавательно.
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А
Хочу сказать большое спасибо нашему гиду Вере, которая устроила совершенно потрясающую экскурсию. Интересно было и взрослым, и семилетнему ребёнку. Весь материал подан так, что сын совершенно не устал и не был перегружен, и даже после экскурсии смог рассказать, что запомнил. Несмотря на то, что погода нас порадовала дождиком и ветром, мы прекрасно провели время!
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