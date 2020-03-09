113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Стандартный маршрут включает в себя осмотр внутренней территории (под открытым небом) и помещения с бесплатным входом (Информационный центр и Ботный дом), но по желанию и за дополнительную плату (платный вход по вашему тарифу и продление времени экскурсии) мы сможем прогуляться по Невской панораме, заглянуть в потайной ход Потерну или даже в тюрьму Трубецкого бастиона.
После Петропавловской крепости, по желанию, можно будет продолжить познавать город на других прогулках (Дворцовая площадь, квартал вокруг Адмиралтейства, Исаакиевская площадь, Спас-на-Крови, Михайловский замок и другие маршруты).
Кому подойдет экскурсия
Как одиночным семьям с ребенком (с детьми), так и коллективам, с которыми путешествует много детей (до 10 человек)
Экскурсия адаптируется под возраст участников и рассчитана на ребят от 5 до 16 лет (разные задания, разная подача материала)
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать :) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было не скучно.
Хорошая экскурсия, адекватно построенная и по маршруту и по времени для детей.
Юля
20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия с Юлией! Огромное спасибо! Юлия — очень интересный, разносторонний человек с глубокими знаниями и чувством юмора, экскурсия прошла на одном дыхании!
Виктория
2 февраля 2020
Наталья очень классно рассказывает. Идеально лля детей. Несмотря на холодную погоду, дети все запомнили 👍 и дома рассказывали с увлечением.
Дмитрий
16 января 2020
Остались очень довольны! Огромное спасибо Кате за такую чудесную и увлекательную прогулку по Петропавловской крепости! Нам с детьми было интересно погружаться в историю крепости, тем более информация была обыграна, мы не стояли на одном месте, перемещались, у детей были карты, они отмечали здания и памятники, и сам рассказ Кати был понятным, не нагроможден лишний информацией, было легко и интересно слушать.
Сергей
13 января 2020
Наталья провела отличную экскурсию для нашего 6 летнего сына и нас по Петропавловской крепости. Было интересно, весело и ненавязчиво. Очень хорошо сделан упор на детское восприятие. Смело рекомендуем всем детскую экскурсию в Петропавловскую крепость с Натальей.
Елена
12 января 2020
Были на экскурсии с тремя детьми (мальчик и девочка по 7 лет и мальчик 11 лет) и двое взрослых. Удачно подобрали начало экскурсии в 10-30, закончили ровно в 12 под выстрел пушки. Дети были в восторге) Квест заключается в том, чтобы наклеить 5-6 фотографий на схему крепости на тот объект о котором рассказали. В остальном обычная экскурсия. Экскурсия для старшего ребенка и взрослых была интересной, для детей 7 лет не подошла. Слишком большой объем информации для них, вначале дети старались слушать, но запомнить перечисления имён, дат и названий было не по плечу им. Экскурсовод не смогла понять почему им не интересно) Накануне мы были на обзорной экскурсии с другим экскурсоводом, там история была другая - прекрасный контакт со всеми детьми, они как цыплята не отходили от экскурсовода. Она все время ориентировалась только на детей. Но вот взрослые скучали - очень упрощённый рассказ о городе получился)) Мой вывод - данная экскурсия у Натальи для детей 7 лет не подходит, для детей 9-10 и старше и взрослых достаточно интересная. Либо все таки разделять маленьких и взрослых и тогда все будет ок. Узнали и запомнили много нового.
К нашей экскурсии должны были присоединиться ещё участники и она стоила бы 1500, но утром они так и не пришли, в итоге оплатили 2500.
Елена
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Нашим гидом была Вера. Рассказывала интересно, живо, с удовольствием отвечала на вопросы, увлекала ребенка в повествование. Сын 10 лет остался впечатлен. Единственный «минус» из-за сильного снегопада не получилось наклеить на карту крепости картинки, но это форс-мажор... Гиду Вере огромное спасибо!
Екатерина
7 октября 2019
Мы с группой ребят 4 класса посетили Петропавловскую крепость под чутким руководством нашего гида Юлии! Впечатления потрясающие! Отведённое нам время пролетело мгновенно, незаметно! Юлия держала внимание детей играючи. Темп был именно такой, на который наши дети могли откликнуться. Всю экскурсию они ходили за Юлей хвостиком и задавали вопросы. Мы в восторге и ОЧЕНЬ довольны и благодарны!
Спасибо Питеру. Спасибо Юлии. Мы вернёмся за новыми впечатлениями)))
Иван
28 августа 2019
Для меня ключевым вопросом было, насколько понравится детям. Понравилось на четверку. Были моменты, когда они включались, были, когда выпадали. Лично мне было интересно, но думаю, что раз она детская, то надо по максимуму находить фишки, которые увлекут детей.
Vaisman
28 августа 2019
Екатерина провела отличную экскурсию, мы были с ребенком и провели 2 часа захватывающего путешествия по крепости.
Спасибо нашему гиду😍
Прогулка по самым мистическим и загадочным уголкам города на Неве
Петербург с момента своего основания окутан легендами и реальными историями, которые либо вообще не имеют логического объяснения, либо имеют объяснение альтернативное – мистическое. Немало в городе гиблых мест, улиц и домов, где появляются привидения: именно эти уголки Петербурга легли в основу нашего маршрута. Добро пожаловать в мистическое измерение города, «построенного на костях»!
О буддизме и его символике предметов на прогулке по дацану
Дацан Гунзэчойнэй в Петербурге — самый северный в мире буддийский храм, один из самых удивительных иноверческих храмов города. Но мало кто знает о нем, и еще меньше людей в нем бывали. Каждый камень Дацана, каждая статуя или элемент декора наполнены особым смыслом, непонятным непосвященному. Колыхающиеся на ветру разноцветные флажки, загадочные красные барабанчики — что все это значит? Во время нашей экскурсии вы узнаете об этом и о многом другом.
Познакомиться с Царским Селом и судьбами его хозяев на интерактивной прогулке
С удовольствием проведу для маленьких гостей нашего города и их родителей веселую интерактивную экскурсию по красивым местам Екатерининского парка — самой желанной достопримечательности Царского Села. За 1,5-часовую прогулку вы познакомитесь со всеми уголками парка, узнаете много интересных фактов, забавных случаев и легенд из его истории и жизни его влиятельных хозяев и гостей.
Легко изучить символ города и другие объекты, благодаря интересным загадкам и понятному рассказу
Шпиль Адмиралтейства — один из символов нашего города, наряду с Петропавловской крепостью и Медным всадником. Но здание Адмиралтейства, сад перед ним и Адмиралтейская площадь — объекты довольно сложные для детей. Просто пройтись и посмотреть — им будет скучно. Я предлагаю экскурсию, которая пробудит в них интерес и позволит запомнить новое: с заданиями, загадками и понятным ребятам рассказом о всех тех объектах, которые находятся вокруг Адмиралтейства.
Красота и разнообразие скрытого от невнимательных глаз Петербурга
Приглашаю ребят и их родителей в увлекательное путешествие по петербургским дворикам! Парадные площади города, фонтаны Петродворца и главные магистрали Северной столицы — это все, безусловно, красиво, но очень уж шумно и людно в любое время года. Самое время немного отдохнуть от «парадного» центра и увидеть другой Петербург — более тихий, скрытый от невнимательных глаз, но не менее красивый и интересный.
Увлекательные истории и великолепные интерьеры Зимнего дворца
С чего начинается Эрмитаж? Разумеется, с потрясающих парадных залов, каждый из которых имеет свою историю, неповторимую архитектуру, свои функции и особенности. Наша прогулка по главным залам Зимнего дворца пройдет в форме непринужденного диалога с интересными фактами, забавными историями и любопытными подробностями. Моя главная задача — увлечь ребят историей Эрмитажа, чтобы они непременно захотели вернуться сюда вновь.
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ. Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.
Узнать самое важное о героических 872 днях на экскурсии по городу и в музее для взрослых и детей
«Люди! Покуда сердца стучатся — помните!..» Вы отправитесь в путь за этой памятью. Пройдёте по Невскому проспекту и главным площадям города, мимо дворцов и по набережным, которые расскажут историю блокадного Ленинграда. А в музее «12 блокадных залов» познакомитесь с хроникой тех лет и узнаете, как люди выживали в голодном и холодном городе.
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Эта прогулка в легкой игровой форме познакомит детей с историей Васильевского острова и его загадочными достопримечательностями. Ребята заглянут в старинную аптеку, встретят сфинкса и грифона, узнают городские легенды и покормят лошадок в саду Академии художеств. Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая ребятам заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.
Обзорная экскурсия для путешественников 7-12 лет — познавательная, но не скучная
Познакомить детей с великолепным Санкт-Петербургом — задача ответственная. Я с радостью помогу вам решить ее, рассказывая ребятам об истории города легко, с яркими сюжетами и загадками. Вместе мы отправимся на прогулку по центру от Дворцовой площади до Летнего сада. Дети научатся «разговаривать» с городом, обращать внимание на его детали и различать главные архитектурные стили. Загадают желания и проведут время с удовольствием и пользой.