113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Игры, загадки и городские легенды — познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Приглашаю ребят и их родителей на увлекательную прогулку в самое сердце Петербурга, место, откуда началось строительство нашего города — в Петропавловскую крепость.

Данная прогулка рассчитана на детей и в непринужденной форме, через игры, загадки, городские легенды и необычные факты знакомит маленьких экскурсантов с основными достопримечательностями на территории крепости.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии113 отзывов
4.6
Петропавловская крепость для детей
Петропавловская крепость для детей

Что вас ожидает

Стандартный маршрут включает в себя осмотр внутренней территории (под открытым небом) и помещения с бесплатным входом (Информационный центр и Ботный дом), но по желанию и за дополнительную плату (платный вход по вашему тарифу и продление времени экскурсии) мы сможем прогуляться по Невской панораме, заглянуть в потайной ход Потерну или даже в тюрьму Трубецкого бастиона.

После Петропавловской крепости, по желанию, можно будет продолжить познавать город на других прогулках (Дворцовая площадь, квартал вокруг Адмиралтейства, Исаакиевская площадь, Спас-на-Крови, Михайловский замок и другие маршруты).

Кому подойдет экскурсия

  • Как одиночным семьям с ребенком (с детьми), так и коллективам, с которыми путешествует много детей (до 10 человек)
  • Экскурсия адаптируется под возраст участников и рассчитана на ребят от 5 до 16 лет (разные задания, разная подача материала)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды.

Петропавловская крепость для детей
Петропавловская крепость для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать :) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было не скучно.
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113 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Хорошая экскурсия, адекватно построенная и по маршруту и по времени для детей.
20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия с Юлией! Огромное спасибо! Юлия — очень интересный, разносторонний человек с глубокими знаниями и чувством юмора, экскурсия прошла на одном дыхании!
2 февраля 2020
Наталья очень классно рассказывает. Идеально лля детей. Несмотря на холодную погоду, дети все запомнили 👍 и дома рассказывали с увлечением.
16 января 2020
Остались очень довольны! Огромное спасибо Кате за такую чудесную и увлекательную прогулку по Петропавловской крепости! Нам с детьми было интересно погружаться в историю крепости, тем более информация была обыграна, мы не стояли на одном месте, перемещались, у детей были карты, они отмечали здания и памятники, и сам рассказ Кати был понятным, не нагроможден лишний информацией, было легко и интересно слушать.
13 января 2020
Наталья провела отличную экскурсию для нашего 6 летнего сына и нас по Петропавловской крепости. Было интересно, весело и ненавязчиво. Очень хорошо сделан упор на детское восприятие. Смело рекомендуем всем детскую экскурсию в Петропавловскую крепость с Натальей.
12 января 2020
Были на экскурсии с тремя детьми (мальчик и девочка по 7 лет и мальчик 11 лет) и двое взрослых. Удачно подобрали начало экскурсии в 10-30, закончили ровно в 12 под выстрел пушки. Дети были в восторге) Квест заключается в том, чтобы наклеить 5-6 фотографий на схему крепости на тот объект о котором рассказали. В остальном обычная экскурсия. Экскурсия для старшего ребенка и взрослых была интересной, для детей 7 лет не подошла. Слишком большой объем информации для них, вначале дети старались слушать, но запомнить перечисления имён, дат и названий было не по плечу им. Экскурсовод не смогла понять почему им не интересно) Накануне мы были на обзорной экскурсии с другим экскурсоводом, там история была другая - прекрасный контакт со всеми детьми, они как цыплята не отходили от экскурсовода. Она все время ориентировалась только на детей. Но вот взрослые скучали - очень упрощённый рассказ о городе получился)) Мой вывод - данная экскурсия у Натальи для детей 7 лет не подходит, для детей 9-10 и старше и взрослых достаточно интересная. Либо все таки разделять маленьких и взрослых и тогда все будет ок. Узнали и запомнили много нового.
К нашей экскурсии должны были присоединиться ещё участники и она стоила бы 1500, но утром они так и не пришли, в итоге оплатили 2500.
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Нашим гидом была Вера. Рассказывала интересно, живо, с удовольствием отвечала на вопросы, увлекала ребенка в повествование. Сын 10 лет остался впечатлен. Единственный «минус» из-за сильного снегопада не получилось наклеить на карту крепости картинки, но это форс-мажор... Гиду Вере огромное спасибо!
7 октября 2019
Мы с группой ребят 4 класса посетили Петропавловскую крепость под чутким руководством нашего гида Юлии! Впечатления потрясающие! Отведённое нам время пролетело мгновенно, незаметно! Юлия держала внимание детей играючи. Темп был именно такой, на который наши дети могли откликнуться. Всю экскурсию они ходили за Юлей хвостиком и задавали вопросы. Мы в восторге и ОЧЕНЬ довольны и благодарны!
Спасибо Питеру. Спасибо Юлии. Мы вернёмся за новыми впечатлениями)))
28 августа 2019
Для меня ключевым вопросом было, насколько понравится детям. Понравилось на четверку. Были моменты, когда они включались, были, когда выпадали. Лично мне было интересно, но думаю, что раз она детская, то надо по максимуму находить фишки, которые увлекут детей.
28 августа 2019
Екатерина провела отличную экскурсию, мы были с ребенком и провели 2 часа захватывающего путешествия по крепости.
Спасибо нашему гиду😍
Ещё 103 отзыва

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