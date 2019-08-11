5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На отдельном острове в самом сердце Санкт-Петербурга вот уже свыше 300 лет стоит нерушимая Петропавловская крепость — одна из первых построек города, возведенная с целью оборонять территорию будущей столицы Российской Империи от врага. Еще в начале 20 века крепость стала музеем и по сей день ворота ее открыты для туристов со всего мира.

Программа

В ходе экскурсии по крепости я познакомлю вас с ее внутренним строением, мы увидим первую церковь города покровителей Санкт-Петербурга святых Петра и Павла — фамильный склеп династии Романовых. Я расскажу, как Петр I придумывал город, ведь именно отсюда начинается история города на Неве.

В итоге вы получите:

отлично проведенное время (в любую погоду);

профессиональные фотографии — 50-100 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии);

персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства);

нового друга в новом городе.

Фотопрогулки со мной — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.