5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)

История нерушимой крепости и яркие памятные снимки в ее стенах от профессионального фотографа

Natalia
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Natalia – ваш гид
Посещение Петропавловской крепости, выражаясь современным языком, так называемый must have, если вы оказались в Петербурге.

Во время этой фото-экскурсии вас ждет интересный рассказ об истории самого исторического из всех исторических мест города и яркие фотографии в его стенах.

Петропавловская Крепость — удивительное место с волшебным светом.
От 5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Возле станции метро Горьковская
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)

На отдельном острове в самом сердце Санкт-Петербурга вот уже свыше 300 лет стоит нерушимая Петропавловская крепость — одна из первых построек города, возведенная с целью оборонять территорию будущей столицы Российской Империи от врага. Еще в начале 20 века крепость стала музеем и по сей день ворота ее открыты для туристов со всего мира.

Программа

В ходе экскурсии по крепости я познакомлю вас с ее внутренним строением, мы увидим первую церковь города покровителей Санкт-Петербурга святых Петра и Павла — фамильный склеп династии Романовых. Я расскажу, как Петр I придумывал город, ведь именно отсюда начинается история города на Неве.

В итоге вы получите:

  • отлично проведенное время (в любую погоду);
  • профессиональные фотографии — 50-100 обработанных снимков, их я закачиваю на файлообменник, с которого они очень просто скачиваются по ссылке (ее я присылаю максимум через 2 недели после экскурсии);
  • персональный совет от местных по лучшим местам Питера (музеи, выставки, галереи, рестораны, кафе, бары, клубы, арт-пространства);
  • нового друга в новом городе.

Фотопрогулки со мной — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.

Организационные детали

Дополнительно я могу сделать фотокнигу со снимками с нашей экскурсии. Фотокнига изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фотокниги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная и т.п.), начальная стоимость — 6000 руб. (включен дизайн, печать и доставка по России).

Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии и фотокниги

Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)
Фото-экскурсия «Сердце Петербурга» (Петропавловская крепость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле станции метро Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью к городу в рассказах и фотографиях, в интересных прогулках и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по самому городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторенными тропами. Поделюсь с вами своей любовью к городу без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. А еще обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, я знаю почти все, что происходит в городе, люблю наши музеи и атмосферные местечки, которыми непременно поделюсь. Кроме рассказа о том, мимо чего мы гуляем, я делаю фотографии во время нашей фото-прогулки, которыми вы потом сможете поделиться с друзьями и близкими. И непременно рассказываю о том, куда у нас можно сходить сходить вкусно поесть и куда лучше не стоит, что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 августа 2019
С большим удовольствием вспоминаем нашу прогулку! Наталья замечательный гид, любящий свой город и много знающий о нем. Она очень дружелюбный, деликатный и пунктуальный человек. Мы часто посещаем Санкт-Петербург, интересуемся историей, и все равно во время экскурсии нам удалось узнать много нового и интересного. Фотографии получились прекрасные!
5 августа 2018
Экскурсия была увлекательной и познавательной. Наталья - прекрасный и тактичный рассказчик! Рекомендую.
10 декабря 2017
8 декабря 2017 года , несмотря на капризную Питерскую погоду мы решили посетить одно из интереснейших мест в Санкт-Петербурге с помощью агентства Трипстер.
Наташа, наш гид, которая проводила экскурсию по Петропавловской крепости, изумительно интересный и позитивный человек.
Подача материала свежая, креативная. Не смотря на наше хорошее знание истории- мы узнали много нового.
Наташа очень дружелюбная. Общение с ней доставило нам удовольствие.
Мы с нетерпением ждем фотоматериалы нашей экскурсии, уверены- что и здесь Наташа настоящий профессионал.
Приносим Наташе огромную благодарность за прекрасно проведенное время.
И ,в предверии Нового года, желаем ей всего самого наилучшего и исполнения самых сокровенных желаний
Если кто-то хочет посмотреть Петропавловскую крепость и запечатлеть себя на фоне этой достопримечательности- очень советуем обратиться к Наташе.
Кстати, цена полностью соответствует качеству.
С уважением, Ирина и Дмитрий, г. Смоленск
Вадим
7 сентября 2016
Добрый день. Получились отличные групповые фото, это тот результат, который был необходим. Касательно экскурсии: Наталья интересный человек, с которым можно разговаривать на любую тему и наша встреча напоминала больше разговор друзей с любопытными фактами, историями и байками.
20 августа 2016
Отличный гид. Думали будет просто фотограф разбирающийся в истории города. Были приятно удивлены интереснейшей экскурсией, и просто радужным и веселым человеком =)

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