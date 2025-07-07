5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На отдельном острове в центре Петербурга больше 300 лет стоит Петропавловская крепость — одна из первых построек города.
Вы узнаете, для чего здесь возвели укрепление, кто похоронен в Петропавловском соборе и как в начале 20 века крепость стала музеем. Во время прогулки мы изучим её внутреннюю территорию и сделаем профессиональные фото на память.
Вы узнаете, для чего здесь возвели укрепление, кто похоронен в Петропавловском соборе и как в начале 20 века крепость стала музеем. Во время прогулки мы изучим её внутреннюю территорию и сделаем профессиональные фото на память.
Описание фото-прогулки
- Вы познакомитесь с внутренней территорией крепости.
- Увидите первую церковь города и фамильный склеп династии Романовых — собор святых апостолов Петра и Павла.
- Узнаете, как Пётр I придумывал Петербург и откуда началась история города на Неве.
- Получите профессиональные фотографии, которые можно выложить в соцсети или распечатать как фотокнигу.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30.
- В день экскурсии вы получите около 40 снимков через мессенджер или облачное хранилище (в разрешении для соцсетей).
- Я могу провести экскурсию без фотосъёмки, либо расширить маршрут и включить Петроградскую сторону — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|800 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий выдержал)))! Сама экскурсия поставлена очень динамично, много информации и постоянно ведётся диалог с экскурсоводом.
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И
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом прекрасная экскурсия с возможностью получить экскурсовода и фотографа в одном лице.
У нас получилось две экскурсии: эта и Петроградка.
Наталья в дополнение к своему профессионализму оказалась знатоком гастрономических мест. Особенно порадовала кофейня в глубине дворов. Очень рекомендую ценителям кофе.
У нас получилось две экскурсии: эта и Петроградка.
Наталья в дополнение к своему профессионализму оказалась знатоком гастрономических мест. Особенно порадовала кофейня в глубине дворов. Очень рекомендую ценителям кофе.
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Спасибо Наталье! Это было великолепно! Энергичная,умная и просто красавица! так хорошо провела экскурсию,мы слушали очень внимательно с большим интересом и самое нужное. Да еще и фоточки! Класс! Советую всем встретится с Натальей!
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Наша экскурсия прошла на отлично. 👍Наталья- Умница👍Материал преподносится изумительно👍Рекомендую👍
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Очень интересная экскурсия! Нам с сыном очень понравилось! Наталья - большой профессионал)
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И
8 декабря 2017 года, несмотря на капризную Питерскую погоду мы решили посетить одно из интереснейших мест в Санкт-Петербурге с помощью агентства Трипстер.
Наташа, наш гид, которая проводила экскурсию по Петропавловской крепости,
Наташа, наш гид, которая проводила экскурсию по Петропавловской крепости,
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