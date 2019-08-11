5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На отдельном острове в самом сердце Санкт-Петербурга вот уже свыше 300 лет стоит нерушимая Петропавловская крепость — одна из первых построек города, возведенная с целью оборонять территорию будущей столицы Российской Империи от врага. Еще в начале 20 века крепость стала музеем и по сей день ворота ее открыты для туристов со всего мира.
В ходе экскурсии по крепости я познакомлю вас с ее внутренним строением, мы увидим первую церковь города покровителей Санкт-Петербурга святых Петра и Павла — фамильный склеп династии Романовых. Я расскажу, как Петр I придумывал город, ведь именно отсюда начинается история города на Неве.
В итоге вы получите:
Фотопрогулки со мной — это увлекательный способ провести время в прекрасном городе, воспоминания о котором вы увезете с собой в фотографиях или фото-книгах.
Дополнительно я могу сделать фотокнигу со снимками с нашей экскурсии. Фотокнига изготавливается в соответствии с вашими пожеланиями, готовый макет перед печатью я пришлю вам на утверждение. Стоимость фотокниги будет зависеть от количества страниц и материала обложки (мягкая, твердая, кожаная и т.п.), начальная стоимость — 6000 руб. (включен дизайн, печать и доставка по России).
Вы также можете подарить впечатления своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты на фото-экскурсии и фотокниги