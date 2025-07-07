5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия

Погрузиться в историю нерушимой крепости Петербурга и получить яркие снимки от профи
На отдельном острове в центре Петербурга больше 300 лет стоит Петропавловская крепость — одна из первых построек города.

Вы узнаете, для чего здесь возвели укрепление, кто похоронен в Петропавловском соборе и как в начале 20 века крепость стала музеем. Во время прогулки мы изучим её внутреннюю территорию и сделаем профессиональные фото на память.
5
13 отзывов
Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия
Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия
Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия

Описание фото-прогулки

  • Вы познакомитесь с внутренней территорией крепости.
  • Увидите первую церковь города и фамильный склеп династии Романовых — собор святых апостолов Петра и Павла.
  • Узнаете, как Пётр I придумывал Петербург и откуда началась история города на Неве.
  • Получите профессиональные фотографии, которые можно выложить в соцсети или распечатать как фотокнигу.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Fujifilm X-T30.
  • В день экскурсии вы получите около 40 снимков через мессенджер или облачное хранилище (в разрешении для соцсетей).
  • Я могу провести экскурсию без фотосъёмки, либо расширить маршрут и включить Петроградскую сторону — детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2106 туристов
Я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсь своей любовью
читать дальшеуменьшить

к городу в рассказах, фотографиях и весёлом общении. Предлагаю вам фотопрогулки по Питеру: начиная от классических маршрутов по городу и пригородам, которые хороши для тех, кто у нас впервые, и заканчивая менее проторёнными тропами. Вас ждёт прогулка без скучных дат и множества имён, но зато со множеством баек и забавных историй. Я обязательно расскажу, чем можно заняться до и после наших экскурсий, куда сходить вкусно поесть и что сейчас интересного в городе: выставки, фестивали, ярмарки. А тёплыми фотографиями с наших прогулок вы сможете поделиться с друзьями и близкими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
1
3
2
1
Александра
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий выдержал)))! Сама экскурсия поставлена очень динамично, много информации и постоянно ведётся диалог с экскурсоводом.
читать дальшеуменьшить

Узнали для себя некоторые факты, о конторых вообще не знали! Ни разу не пожалела, что воспользовалась приложением и именно выбор пал на предложение Натальи!!! Однозначно рекомендую! Наталья, ещё раз спасибо Вам💗

Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий
Спасибо большое Наталье за экскурсию! Нас было 4 человека от 4х до 70ти лет. Даже мелкий
Вам был полезен этот отзыв?
И
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом прекрасная экскурсия с возможностью получить экскурсовода и фотографа в одном лице.
У нас получилось две экскурсии: эта и Петроградка.
Наталья в дополнение к своему профессионализму оказалась знатоком гастрономических мест. Особенно порадовала кофейня в глубине дворов. Очень рекомендую ценителям кофе.
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом прекрасная экскурсия с возможностью получить экскурсовода и фотографа в одном лице.
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом прекрасная экскурсия с возможностью получить экскурсовода и фотографа в одном лице.
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом прекрасная экскурсия с возможностью получить экскурсовода и фотографа в одном лице.
Для первого знакомства с Санкт-Петербургом прекрасная экскурсия с возможностью получить экскурсовода и фотографа в одном лице.
Вам был полезен этот отзыв?
илона
Спасибо Наталье! Это было великолепно! Энергичная,умная и просто красавица! так хорошо провела экскурсию,мы слушали очень внимательно с большим интересом и самое нужное. Да еще и фоточки! Класс! Советую всем встретится с Натальей!
Спасибо Наталье! Это было великолепно! Энергичная,умная и просто красавица! так хорошо провела экскурсию,мы слушали очень внимательно
Спасибо Наталье! Это было великолепно! Энергичная,умная и просто красавица! так хорошо провела экскурсию,мы слушали очень внимательно
Спасибо Наталье! Это было великолепно! Энергичная,умная и просто красавица! так хорошо провела экскурсию,мы слушали очень внимательно
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Наша экскурсия прошла на отлично. 👍Наталья- Умница👍Материал преподносится изумительно👍Рекомендую👍
Наша экскурсия прошла на отлично. 👍Наталья- Умница👍Материал преподносится изумительно👍Рекомендую👍
Наша экскурсия прошла на отлично. 👍Наталья- Умница👍Материал преподносится изумительно👍Рекомендую👍
Наша экскурсия прошла на отлично. 👍Наталья- Умница👍Материал преподносится изумительно👍Рекомендую👍
Наша экскурсия прошла на отлично. 👍Наталья- Умница👍Материал преподносится изумительно👍Рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
Артур
Очень интересная экскурсия! Нам с сыном очень понравилось! Наталья - большой профессионал)
Очень интересная экскурсия! Нам с сыном очень понравилось! Наталья - большой профессионал)
Вам был полезен этот отзыв?
И
8 декабря 2017 года, несмотря на капризную Питерскую погоду мы решили посетить одно из интереснейших мест в Санкт-Петербурге с помощью агентства Трипстер.
Наташа, наш гид, которая проводила экскурсию по Петропавловской крепости,
читать дальшеуменьшить

изумительно интересный и позитивный человек.
Подача материала свежая, креативная. Не смотря на наше хорошее знание истории- мы узнали много нового.
Наташа очень дружелюбная. Общение с ней доставило нам удовольствие.
Мы с нетерпением ждем фотоматериалы нашей экскурсии, уверены- что и здесь Наташа настоящий профессионал.
Приносим Наташе огромную благодарность за прекрасно проведенное время.
И,в предверии Нового года, желаем ей всего самого наилучшего и исполнения самых сокровенных желаний Если кто-то хочет посмотреть Петропавловскую крепость и запечатлеть себя на фоне этой достопримечательности- очень советуем обратиться к Наташе.
Кстати, цена полностью соответствует качеству.
С уважением, Ирина и Дмитрий, г. Смоленск

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Прогулка по Петропавловской крепости + фотосессия»

Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Пешая
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 5400 ₽ за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость, или где начало биться сердце Петербурга
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Петропавловская крепость, или где начало биться сердце Петербурга
Погрузитесь в историю Петербурга, исследуя Петропавловскую крепость. Узнайте о жизни императоров и тайнах старинной тюрьмы за два часа
Начало: У метро «Горьковская»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 4100 ₽ за всё до 2 чел.
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Выяснить, почему город зародился именно здесь, и увидеть невероятную панораму Невы
Начало: Возле Иоанновского моста Петропавловской крепости
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7100 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 6500 ₽ за группу