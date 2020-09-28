2 отзыва оставили туристы

Доброго времени суток!) первое, что хотела бы написать это благодарность Алене за интересный рассказ для детей, заинтересовала сразу и всех вовлекла в историю своего рассказа и детей и взрослых !) по самой экскурсии: все чётко и хорошо организовано с интересной подачей материала для детей -дети были разных возрастов от 6 до 11, 5 лет. У меня сын обычно не любит рассказы, устает, а тут я увидела интерес и огонёк в глазах ))). Дети узнали много нового и интересного, после экскурсии спросила, что понравилось, что запомнил -рассказал, а это значит действительно было любознательно для него ! Могу смело заказывать рекомендовать Алену как отличного и доброжелательного человека, неравнодушного к детям, а что самое главное помогающая узнать детям много занимательного по истории. Ещё раз огромное спасибо, остались все довольны. С уважением, Елена, Серегей и Тимут !!!)