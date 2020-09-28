2 отзыва оставили туристы

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Побег из Петропавловской крепости

Обойти бастионы крепости, составить карту побега из тюрьмы и узнать, сколько зайцев живет на острове

5
2 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Санкт-Петербурга
Ребят ждет настоящее приключение, в ходе которого они не только познакомятся с историей 📖 города и исследуют музейный комплекс, но и вместе придумают, как могли бы спастись знаменитые узники крепости.

Я расскажу о князе Кропоткине, которому помогла сбежать болезнь, покажу главные достопримечательности 🏛️ и помогу пересчитать всех зайцев Заячьего!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости

Что вас ожидает

Захватывающее приключение
Экскурсия ⛳ может стать увлекательной игрой, где дети почувствуют себя строителями старинной крепости. Мы посчитаем всех зайцев, которые встретятся нам по пути, поговорим о том, как Петропавловская крепость стала тюрьмой для многих талантливых людей, и поможем им сбежать! Я расскажу о тайном языке арестантов, о вещах, которые они могли держать в камере, и коридорных надзирателях. Дети удивятся истории 📖 о бегстве Петра Алексеевича Кропоткина из госпиталя и осмотрят камеры заключения. Исследовав комплекс, ребята сами составят карту, которая могла бы помочь узникам осуществить побег и спастись.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Алена. У нас есть разрешение на проведение экскурсий на территории Петропавловской крепости, поэтому будьте уверены – ваша экскурсия будет проведена настоящими профессионалами.
  • Входные билеты 🎫 в музей 🖼 «Тюрьма Трубецкого бастиона» не включены в стоимость экскурсии: для взрослых — 250 руб., для учащихся и студентов ВУЗов РФ, а также пенсионеров — 150 руб., для детей до 16 лет вход бесплатный
Начало и место завершения
🚩 у Иоанновского моста
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости
Побег из Петропавловской крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Светлана
Светлана
Будем знакомы! Я Светлана — музейный педагог, экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге. Имею большой опыт работы с детьми и семьями в музейной среде, садах и парках Петербурга. Более 4 лет специализируюсь на экскурсиях для родителей с детьми от 2 лет. Я сама мама и прекрасно понимаю, как сложно найти экскурсию, на которой будет интересно взрослым и нескучно детям. А сочетание профессиональных качеств педагога и экскурсовода дает мне возможность помочь родителям и их малышам получать эмоциональное и эстетическое удовольствие от встреч с историей и искусством Петербурга.
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2 отзыва оставили туристы

28 сентября 2020
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Алена смогла заинтересовать ребенка, было очень живо и интерактивно. Сын хочет повторить. а это, думаю, говорит само за себя. Спасибо большое. Обязательно придем и на другие прогулки.
24 августа 2020
Доброго времени суток!) первое, что хотела бы написать это благодарность Алене за интересный рассказ для детей, заинтересовала сразу и всех вовлекла в историю своего рассказа и детей и взрослых !) по самой экскурсии: все чётко и хорошо организовано с интересной подачей материала для детей -дети были разных возрастов от 6 до 11, 5 лет. У меня сын обычно не любит рассказы, устает, а тут я увидела интерес и огонёк в глазах ))). Дети узнали много нового и интересного, после экскурсии спросила, что понравилось, что запомнил -рассказал, а это значит действительно было любознательно для него ! Могу смело заказывать рекомендовать Алену как отличного и доброжелательного человека, неравнодушного к детям, а что самое главное помогающая узнать детям много занимательного по истории. Ещё раз огромное спасибо, остались все довольны. С уважением, Елена, Серегей и Тимут !!!)

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