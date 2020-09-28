2 отзыва оставили туристы

Захватывающее приключение Экскурсия ⛳ может стать увлекательной игрой, где дети почувствуют себя строителями старинной крепости. Мы посчитаем всех зайцев, которые встретятся нам по пути, поговорим о том, как Петропавловская крепость стала тюрьмой для многих талантливых людей, и поможем им сбежать! Я расскажу о тайном языке арестантов, о вещах, которые они могли держать в камере, и коридорных надзирателях. Дети удивятся истории 📖 о бегстве Петра Алексеевича Кропоткина из госпиталя и осмотрят камеры заключения. Исследовав комплекс, ребята сами составят карту, которая могла бы помочь узникам осуществить побег и спастись.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Алена. У нас есть разрешение на проведение экскурсий на территории Петропавловской крепости, поэтому будьте уверены – ваша экскурсия будет проведена настоящими профессионалами.
Входные билеты 🎫 в музей 🖼 «Тюрьма Трубецкого бастиона» не включены в стоимость экскурсии: для взрослых — 250 руб., для учащихся и студентов ВУЗов РФ, а также пенсионеров — 150 руб., для детей до 16 лет вход бесплатный
Начало и место завершения
🚩 у Иоанновского моста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Будем знакомы! Я Светлана — музейный педагог, экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге. Имею большой опыт работы с детьми и семьями в музейной среде, садах и парках Петербурга. Более 4 лет специализируюсь на экскурсиях для родителей с детьми от 2 лет. Я сама мама и прекрасно понимаю, как сложно найти экскурсию, на которой будет интересно взрослым и нескучно детям. А сочетание профессиональных качеств педагога и экскурсовода дает мне возможность помочь родителям и их малышам получать эмоциональное и эстетическое удовольствие от встреч с историей и искусством Петербурга.
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Алена смогла заинтересовать ребенка, было очень живо и интерактивно. Сын хочет повторить. а это, думаю, говорит само за себя. Спасибо большое. Обязательно придем и на другие прогулки.
Елена
24 августа 2020
Доброго времени суток!) первое, что хотела бы написать это благодарность Алене за интересный рассказ для детей, заинтересовала сразу и всех вовлекла в историю своего рассказа и детей и взрослых !) по самой экскурсии: все чётко и хорошо организовано с интересной подачей материала для детей -дети были разных возрастов от 6 до 11, 5 лет. У меня сын обычно не любит рассказы, устает, а тут я увидела интерес и огонёк в глазах ))). Дети узнали много нового и интересного, после экскурсии спросила, что понравилось, что запомнил -рассказал, а это значит действительно было любознательно для него ! Могу смело заказывать рекомендовать Алену как отличного и доброжелательного человека, неравнодушного к детям, а что самое главное помогающая узнать детям много занимательного по истории. Ещё раз огромное спасибо, остались все довольны. С уважением, Елена, Серегей и Тимут !!!)