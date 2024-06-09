Если Вы хотите познакомиться с Петербургом по-новому, я предлагаю вам оригинальный и яркий способ – экскурсия на электросамокате.
Мы будем передвигаться по городу на электросамокатах, которые помогут увидеть не только главные
Мы будем передвигаться по городу на электросамокатах, которые помогут увидеть не только главные
Что вас ожидает:
- Инженерный (Михайловский замок)
- Летний сад
- Михайловский сад
- Марсово поле
- Храм Спас на Крови
- Набережные канала Грибоедова
- Мойки и Фонтанки
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
Описание экскурсии
Если Вы хотите познакомиться с Петербургом по-новому, я предлагаю Вам оригинальный и яркий способ - экскурсия на электросамокате. Это альтернативная обзорная экскурсия - лучшая в городе, поскольку позволяет увидеть как все главные достопримечательности, так и множество мест, скрытых от глаз туристов и иногда неизвестных даже местным жителям. Если Вы авантюрный и любознательный путешественник - эта экскурсия точно Вам подойдет! Исследуйте Петербург, насладитесь его парадными видами, прокатитесь по старинным пешеходным улочкам и площадям. Я покажу Вам самые красивые и необычные исторические места, а электросамокат позволит быстро и легко перемещаться по городу, избегая пробок.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Инженерный (Михайловский замок)
- Летний сад
- Михайловский сад
- Марсово поле
- Храм Спас на Крови
- Набережные канала Грибоедова
- Мойки и Фонтанки
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
Что включено
- Услуги гида
- Аренда электросамоката
Что не входит в цену
- Доставка электросамоката, в случае начала экскурсии не на наб. Фонтанки, 20
Место начала и завершения?
НАБ.Р. Фонтанки, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мы можем согласовать с Вами любое удобное место начала экскурсии (я доставлю самокаты по указанному адресу)
- Также Вы можете взять электросамокаты в аренду без экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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