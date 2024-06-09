Прогулка по центру Петербурга на электросамокатах

Если Вы хотите познакомиться с Петербургом по-новому, я предлагаю вам оригинальный и яркий способ – экскурсия на электросамокате.

Мы будем передвигаться по городу на электросамокатах, которые помогут увидеть не только главные
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достопримечательности города, но и множество необычных мест, скрытых от глаз туристов и иногда неизвестных даже местным жителям.

А в пути я расскажу вам много увлекательных фактов о городе и его жителях, покажу вам места с особой атмосферой Петербурга, а также покажу лучшие точки для памятных фотографий.

Прогулка по центру Петербурга на электросамокатах
Прогулка по центру Петербурга на электросамокатах
Прогулка по центру Петербурга на электросамокатах

Что вас ожидает:

  • Инженерный (Михайловский замок)
  • Летний сад
  • Михайловский сад
  • Марсово поле
  • Храм Спас на Крови
  • Набережные канала Грибоедова
  • Мойки и Фонтанки
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец

Описание экскурсии

Если Вы хотите познакомиться с Петербургом по-новому, я предлагаю Вам оригинальный и яркий способ - экскурсия на электросамокате. Это альтернативная обзорная экскурсия - лучшая в городе, поскольку позволяет увидеть как все главные достопримечательности, так и множество мест, скрытых от глаз туристов и иногда неизвестных даже местным жителям. Если Вы авантюрный и любознательный путешественник - эта экскурсия точно Вам подойдет! Исследуйте Петербург, насладитесь его парадными видами, прокатитесь по старинным пешеходным улочкам и площадям. Я покажу Вам самые красивые и необычные исторические места, а электросамокат позволит быстро и легко перемещаться по городу, избегая пробок.

Каждый день

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Инженерный (Михайловский замок)
  • Летний сад
  • Михайловский сад
  • Марсово поле
  • Храм Спас на Крови
  • Набережные канала Грибоедова
  • Мойки и Фонтанки
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
Что включено
  • Услуги гида
  • Аренда электросамоката
Что не входит в цену
  • Доставка электросамоката, в случае начала экскурсии не на наб. Фонтанки, 20
Место начала и завершения?
НАБ.Р. Фонтанки, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Мы можем согласовать с Вами любое удобное место начала экскурсии (я доставлю самокаты по указанному адресу)
  • Также Вы можете взять электросамокаты в аренду без экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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