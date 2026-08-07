4 отзыва оставили туристы

Когда основные туристические маршруты уже пройдены, самое время отправиться в Литейный округ - исторический район Санкт-Петербурга.
На этой дружеской и познавательной экскурсии вы прогуляетесь по нарядным улицам, узнаете о предпринимателях и
На этой дружеской и познавательной экскурсии вы прогуляетесь по нарядным улицам, узнаете о предпринимателях и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Исторический Литейный округ
- 🏛️ Уникальные здания в стиле эклектики и модерна
- 📜 Интересные факты о поэтах и предпринимателях
- 🍹 Самый барный район Петербурга
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей с 14 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию по Литейному округу в июне, июле и августе. В это время в Санкт-Петербурге стоит приятная погода, а белые ночи добавляют прогулкам особого очарования. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться атмосферой города. Зимой, хотя и холодно, можно оценить красоту заснеженных улиц, однако стоит быть готовым к морозам и короткому световому дню.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Литейный округ
- Фонтанка
- Дворцы бракосочетания
- Доходные дома
- Разрушенная церковь
Описание экскурсии
Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного
Гуляя по этой части Петербурга, мы отыщем больше всего нетипичных для города (на первый взгляд) зданий в стиле эклектики и модерна, попадем в атмосферную разрушенную церковь и поговорим о доходных домах — почему владеть ими было выгоднее, чем золотыми приисками? А еще вы откроете:
- Как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни;
- Почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания — действительно дворцы;
- Почему Фонтанка долгое время была границей города;
- Как в Петербурге устроены системы дворов;
- И много других интересных фактов и историй.
Имена и судьбы
Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии — все это привело к появлению нового центра Петербурга в конце 19 — начале 20 вв. Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты — предпринимателей. Узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский; раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам и детям с 14 лет
- Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
в среду и субботу в 15:00, в пятницу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
|Дети до 18 лет
|950 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соляном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:00, в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45673 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в Петербурге 3-4 раза в год. В этот раз решила открывать для себя новые места и очень рада была попасть на эту экскурсию. Понравились истории дом, через истории жизни их владельцев или жильцов. Маршрут хорошо организован и охватывает разные эпохи и стили. Рекомендую!
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Е
Я в Петербурге был много раз, но Литейный как-то прошел мимо меня. Сходил на экскурсию к Наталье и получил очень много информации не только об интересных домах (Кочубея особняк топ),
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Экскурсию вела Екатерина, нам очень, очень понравился и рассказ, и маршрут, и манера преподнесения информации. Без сомнения рекомендую!
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Е
14 мая были на экскурсии,очень увлекательной,познавательной!Прекрасный экскурсовод Яна, сразу видно на сколько человек влюблен в свое дело,очень приятно было ее слушать,прекрасно поставленная речь,на все наши вопросы мило отвечала. Время пролетело,и не заметили. Рекомендую экскурсию и экскурсовода Яну.
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К
Очень интересно и познавательно! Благодарим!
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Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо организаторам, что проводят экскурсии от одного человека, это очень ценно. У меня бы просто
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