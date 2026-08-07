4 отзыва оставили туристы

Когда основные туристические маршруты уже пройдены, самое время отправиться в Литейный округ - исторический район Санкт-Петербурга.На этой дружеской и познавательной экскурсии вы прогуляетесь по нарядным улицам, узнаете о предпринимателях и

поэтах, найдете необычные достопримечательности и увидите, как сегодня живет самый барный район города. В ходе экскурсии вы откроете для себя, как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни, почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания - действительно дворцы, почему Фонтанка долгое время была границей города и как в Петербурге устроены системы дворов. Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии привели к появлению нового центра Петербурга в конце 19 - начале 20 веков. Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты - предпринимателей, узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский, раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на экскурсию по Литейному округу в июне, июле и августе. В это время в Санкт-Петербурге стоит приятная погода, а белые ночи добавляют прогулкам особого очарования. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться атмосферой города. Зимой, хотя и холодно, можно оценить красоту заснеженных улиц, однако стоит быть готовым к морозам и короткому световому дню.

Сейчас август — это идеальное время.