4 отзыва оставили туристы

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Центр Петербурга, о котором вы не знали

Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Когда основные туристические маршруты уже пройдены, самое время отправиться в Литейный округ - исторический район Санкт-Петербурга.

На этой дружеской и познавательной экскурсии вы прогуляетесь по нарядным улицам, узнаете о предпринимателях и
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поэтах, найдете необычные достопримечательности и увидите, как сегодня живет самый барный район города.

В ходе экскурсии вы откроете для себя, как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни, почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания - действительно дворцы, почему Фонтанка долгое время была границей города и как в Петербурге устроены системы дворов.

Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии привели к появлению нового центра Петербурга в конце 19 - начале 20 веков.

Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты - предпринимателей, узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский, раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного

5
79 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Исторический Литейный округ
  • 🏛️ Уникальные здания в стиле эклектики и модерна
  • 📜 Интересные факты о поэтах и предпринимателях
  • 🍹 Самый барный район Петербурга
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей с 14 лет

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучше всего отправляться на экскурсию по Литейному округу в июне, июле и августе. В это время в Санкт-Петербурге стоит приятная погода, а белые ночи добавляют прогулкам особого очарования. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это не мешает насладиться атмосферой города. Зимой, хотя и холодно, можно оценить красоту заснеженных улиц, однако стоит быть готовым к морозам и короткому световому дню.
Сейчас август — это идеальное время.
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Центр Петербурга, о котором вы не знали

Что можно увидеть

  • Литейный округ
  • Фонтанка
  • Дворцы бракосочетания
  • Доходные дома
  • Разрушенная церковь

Описание экскурсии

Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного

Гуляя по этой части Петербурга, мы отыщем больше всего нетипичных для города (на первый взгляд) зданий в стиле эклектики и модерна, попадем в атмосферную разрушенную церковь и поговорим о доходных домах — почему владеть ими было выгоднее, чем золотыми приисками? А еще вы откроете:

  • Как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни;
  • Почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания — действительно дворцы;
  • Почему Фонтанка долгое время была границей города;
  • Как в Петербурге устроены системы дворов;
  • И много других интересных фактов и историй.

Имена и судьбы

Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии — все это привело к появлению нового центра Петербурга в конце 19 — начале 20 вв. Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты — предпринимателей. Узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский; раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам и детям с 14 лет
  • Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения

в среду и субботу в 15:00, в пятницу в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1350 ₽
Дети до 18 лет950 ₽
Пенсионеры950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соляном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:00, в пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 45673 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
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2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
73
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5
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О
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в Петербурге 3-4 раза в год. В этот раз решила открывать для себя новые места и очень рада была попасть на эту экскурсию. Понравились истории дом, через истории жизни их владельцев или жильцов. Маршрут хорошо организован и охватывает разные эпохи и стили. Рекомендую!
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
Экскурсия очень динамичная и интересная. Литейный округ как-то всегда оставался малоизученным для меня, хотя бываю в
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Е
Я в Петербурге был много раз, но Литейный как-то прошел мимо меня. Сходил на экскурсию к Наталье и получил очень много информации не только об интересных домах (Кочубея особняк топ),
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а еще и об истории страны и города перед революцией. И о кладах и о меценатстве - очень интересно, купил книгу про Штиглица после прогулки. Очень теплая атмосфера, милая гид, получил удовольствие и массу новых знаний и маршрутов (было многопроходных красивых дворов). Успели сфотографироваться с сакурой - одни плюсы! Рекомендую

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Евгения
Экскурсию вела Екатерина, нам очень, очень понравился и рассказ, и маршрут, и манера преподнесения информации. Без сомнения рекомендую!
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Е
14 мая были на экскурсии,очень увлекательной,познавательной!Прекрасный экскурсовод Яна, сразу видно на сколько человек влюблен в свое дело,очень приятно было ее слушать,прекрасно поставленная речь,на все наши вопросы мило отвечала. Время пролетело,и не заметили. Рекомендую экскурсию и экскурсовода Яну.
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К
Очень интересно и познавательно! Благодарим!
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Ольга
Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо организаторам, что проводят экскурсии от одного человека, это очень ценно. У меня бы просто
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больше не было возможности на нее попасть. Много исторических фактов, историй из жизни знатных фамилий, особенностей места и архитектуры домов. Все знают парадный Петербург, а эта часть города не менее интересна и наполнена историей. Два часа прогулки и погружения в атмосферу и дух города. Большое спасибо и искренняя благодарность!

Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо
Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо
Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо
Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо
Сегодня была волшебная и интересная экскурсия с гидом Екатериной. И более того она была индивидуальная! Спасибо
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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