4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного

Гуляя по этой части Петербурга, мы отыщем больше всего нетипичных для города (на первый взгляд) зданий в стиле эклектики и модерна, попадем в атмосферную разрушенную церковь ⛪ и поговорим о доходных домах — почему владеть ими было выгоднее, чем золотыми приисками? А еще вы откроете:

Как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни;

Почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания — действительно дворцы;

Почему Фонтанка долгое время была границей города;

Как в Петербурге устроены системы дворов;

И много других интересных фактов и историй.

Имена и судьбы

Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии — все это привело к появлению нового центра Петербурга в конце 19 — начале 20 вв. Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты — предпринимателей. Узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский; раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного.

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