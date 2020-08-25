4 отзыва оставили туристы

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Литейный округ — новый центр Петербурга

Прогулка для тех, кто хочет найти новые тропы в любимом городе

5
4 отзыва
Анастасия
Анастасия – представитель из Санкт-Петербурга
Когда главные туристические маршруты пройдены, отправьтесь в Литейный округ — исторический район, ставший в начале 20 века центром столицы ⭐️ новой Империи.

На дружеской и познавательной экскурсии 🧭 вы погуляете по нарядным улицам, узнаете о предпринимателях и поэтах, найдете необычные достопримечательности 🏛️ и увидите, как сегодня живет самый барный район Петербурга.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга

Что вас ожидает

Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного
Гуляя по этой части Петербурга, мы отыщем больше всего нетипичных для города (на первый взгляд) зданий в стиле эклектики и модерна, попадем в атмосферную разрушенную церковь ⛪ и поговорим о доходных домах — почему владеть ими было выгоднее, чем золотыми приисками? А еще вы откроете:

  • Как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни;
  • Почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания — действительно дворцы;
  • Почему Фонтанка долгое время была границей города;
  • Как в Петербурге устроены системы дворов;
  • И много других интересных фактов и историй.

Имена и судьбы
Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии — все это привело к появлению нового центра Петербурга в конце 19 — начале 20 вв. Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты — предпринимателей. Узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский; раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам и детям с 14 лет
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Чернышевская
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга
Литейный округ — новый центр Петербурга

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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4 отзыва оставили туристы

25 августа 2020
Прогулка очень понравилась. Проходит по красивому, нарядному, элегантному Петербургу, но в стороне от стандартных маршрутов. Егор интересно и непринужденно ведёт экскурсию, с удовольствием отвечает на вопросы. Группа была небольшая, что добавило ощущения камерности - для меня дополнительный плюс. Всем рекомендую!
16 августа 2020
Очень душевная экскурсия по Литейноиу округу, много интересных историй про особняки и их жителей, рекомендую!
15 августа 2020
Эта экскурсия по неизвестному нам району города произвела отличное впечатление не только из-за красоты Литейного, но и благодаря Егору! Егор предложил нашему вниманию огромное количество информации: исторические факты, истории человеческих судеб и взаимоотношений, познакомил нас с архитектурными шедеврами этого прекрасного района Питера! Очень познавательная, насыщенная и интересная экскурсия. Спасибо большое, Егор!
12 августа 2020
Это самый необычный маршрут в центре Петербурга, который я видел. Часто бываю в СПб, и уже брал у ребят экскурсии по литературе и по блокаде, был доволен, но не так как в этот раз. Вроде бы в центре, но в абсолютно нетуристических местах. Егор буквально открыл историю города и страны с другой стороны. Сам бы я никогда не узнал, что и в стороне от Невского есть СТОЛЬКО истории и поражающих воображение зданий и судеб! Браво, друзья!

Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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