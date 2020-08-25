4 отзыва оставили туристы

Прямые улицы и неожиданные уголки Литейного Гуляя по этой части Петербурга, мы отыщем больше всего нетипичных для города (на первый взгляд) зданий в стиле эклектики и модерна, попадем в атмосферную разрушенную церковь ⛪ и поговорим о доходных домах — почему владеть ими было выгоднее, чем золотыми приисками? А еще вы откроете:
Как связаны Литейный округ и Потемкинские деревни;
Почему в Петербурге все Дворцы бракосочетания — действительно дворцы;
Почему Фонтанка долгое время была границей города;
Как в Петербурге устроены системы дворов;
И много других интересных фактов и историй.
Имена и судьбы Экономический подъем Российской империи, свобода капитализма и возможность добиться успеха без известной фамилии — все это привело к появлению нового центра Петербурга в конце 19 — начале 20 вв. Вы перенесетесь в то время и услышите о судьбах его новой элиты — предпринимателей. Узнаете, где жили великие поэты и писатели, в том числе Мережковский, Гиппиус и Бродский; раскроете, кому достался клад Нарышкиных, и ощутите современный дух Литейного.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет
Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам и детям с 14 лет
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Чернышевская
Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
Прогулка очень понравилась. Проходит по красивому, нарядному, элегантному Петербургу, но в стороне от стандартных маршрутов. Егор интересно и непринужденно ведёт экскурсию, с удовольствием отвечает на вопросы. Группа была небольшая, что добавило ощущения камерности - для меня дополнительный плюс. Всем рекомендую!
Любовь
16 августа 2020
Очень душевная экскурсия по Литейноиу округу, много интересных историй про особняки и их жителей, рекомендую!
АЗА
15 августа 2020
Эта экскурсия по неизвестному нам району города произвела отличное впечатление не только из-за красоты Литейного, но и благодаря Егору! Егор предложил нашему вниманию огромное количество информации: исторические факты, истории человеческих судеб и взаимоотношений, познакомил нас с архитектурными шедеврами этого прекрасного района Питера! Очень познавательная, насыщенная и интересная экскурсия. Спасибо большое, Егор!
Кирилл
12 августа 2020
Это самый необычный маршрут в центре Петербурга, который я видел. Часто бываю в СПб, и уже брал у ребят экскурсии по литературе и по блокаде, был доволен, но не так как в этот раз. Вроде бы в центре, но в абсолютно нетуристических местах. Егор буквально открыл историю города и страны с другой стороны. Сам бы я никогда не узнал, что и в стороне от Невского есть СТОЛЬКО истории и поражающих воображение зданий и судеб! Браво, друзья!