Путешествие по необычным маршрутам центра Петербурга.
Посетители увидят базилику Святой Екатерины, узнают о жизни Анны Павловой на площади Искусств и откроют для себя тайны арт-подвала Бродячая собака. В программе также посещение здания Первого общества взаимного кредита и храма Спас на Крови.
Это пешеходная экскурсия, которая не требует дополнительных расходов, идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие города
Посетители увидят базилику Святой Екатерины, узнают о жизни Анны Павловой на площади Искусств и откроют для себя тайны арт-подвала Бродячая собака. В программе также посещение здания Первого общества взаимного кредита и храма Спас на Крови.
Это пешеходная экскурсия, которая не требует дополнительных расходов, идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие города
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Углубление в историю Петербурга
- 🎨 Открытие секретных мест
- 🕊️ Погружение в атмосферу искусства
- 🏛️ Посещение уникальных архитектурных объектов
- 🚶♂️ Удобный пешеходный маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда прогулка по городу наиболее комфортна и позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В это время Петербург особенно красив и гостеприимен для туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Базилика Святой Екатерины
- Площадь Искусств
- Арт-подвал Бродячая собака
- Здание Первого общества взаимного кредита
- Храм Спас на Крови
Описание экскурсии
От базилики Святой Екатерины до Спаса на Крови
Я подготовила для вас маршрут, объединяющий историю и архитектуру, знаковые места и секретные уголки Петербурга. В программе экскурсии:
- Базилика Святой Екатерины — мы рассмотрим фасад здания и увидим на нем характерный «рисунок» архитектора Ринальди. Зайдем внутрь, полюбуемся убранством и отыщем то, чего нет в православных церквях. Я расскажу, как базилика связана с Жоржем Дантесом и Огюстом Монферраном.
- Площадь Искусств — здесь мы поговорим о звезде русского балета Анне Павловой, так как она жила в доме неподалеку. Я раскрою главные страницы ее биографии: почему она стала балериной, что особенного было в ее танце и где она гастролировала.
- Арт-подвал «Бродячая собака» — культовое место для творческой интеллигенции начала 20 века. В нем выступали Маяковский, Ахматова, Мальденштам, Гумилев и другие поэты. Вы узнаете что такое «свиная собачья книга» и по вине какого стихотворения подвал был закрыт.
- Здание «Первого общества взаимного кредита» — вы рассмотрите дом, похожий на театр, но построенный по канонам финансовых учреждений. Выясните, почему так произошло, что это было за общество и каким образом оно появилось.
- Храм Спас на Крови — вы услышите, почему в нем нет западного входа как во всех православных храмах, какие трагические события предшествовали его строительству и почему его называют «музеем мозаики». А еще: почему он выдвинут вглубь канала на несколько метров.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1028 туристов
Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарный вариант короткой и интересной экскурсии. Валерия пунктуальна, интересно и бодро рассказывает, с юмором.
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Были на экскурсии с дочкой вдвоем. Нам обеим очень понравилось, в непринужденной обстановке, легко и интересно Валерия поведала нам интересные и неизвестные факты из биографий и судеб известных людей, рассказала
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И
С удовольствием провели время с гидом по "тропам" с Валерией. Материал с трудом вместился в отведенное время, точки повествования находились компактно и подобраны были с интересом для нас. Очень порадовала
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Е
Познавательная прогулка в самом центре Петербурга прошла чудесно. Казалось бы, проходишь мимо этих достопримечательностей каждый день и даже не задумываешься, что в них скрыты судьбы людей, исторические события страны и другие удивительные вещи. Благодарю Валерию за легкость и отличное настроение. Рекомендую данный маршрут для гостей города и постоянных жителей.
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Были вдвоем с мужем. Нам понравилась прогулка - короткая, интересные факты, живая подача. Спасибо!
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О
Были на экскурсии с экскурсоводом Валерией. Всё было ХОРОШО. До ОТЛИЧНО не хватило более структурированного начала (нам показалось скучновато) и присутствие элемента НЕглубины темы. А так, в целом, неплохо.
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