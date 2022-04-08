Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
От базилики Святой Екатерины до Спаса на Крови
Я подготовила для вас маршрут, объединяющий историю и архитектуру, знаковые места и секретные уголки Петербурга. В программе экскурсии:
Базилика Святой Екатерины — мы рассмотрим фасад здания и увидим на нем характерный «рисунок» архитектора Ринальди. Зайдем внутрь, полюбуемся убранством и отыщем то, чего нет в православных церквях. Я расскажу, как базилика связана с Жоржем Дантесом и Огюстом Монферраном.
Площадь Искусств — здесь мы поговорим о звезде русского балета Анне Павловой, так как она жила в доме неподалеку. Я раскрою главные страницы ее биографии: почему она стала балериной, что особенного было в ее танце и где она гастролировала.
Арт-подвал «Бродячая собака» — культовое место для творческой интеллигенции начала 20 века. В нем выступали Маяковский, Ахматова, Мальденштам, Гумилев и другие поэты. Вы узнаете что такое «свиная собачья книга» и по вине какого стихотворения подвал был закрыт.
Здание «Первого общества взаимного кредита» — вы рассмотрите дом, похожий на театр, но построенный по канонам финансовых учреждений. Выясните, почему так произошло, что это было за общество и каким образом оно появилось.
Храм Спас на Крови — вы услышите, почему в нем нет западного входа как во всех православных храмах, какие трагические события предшествовали его строительству и почему его называют «музеем мозаики». А еще: почему он выдвинут вглубь канала на несколько метров.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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