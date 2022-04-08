Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела 145 экскурсий для 263 туристов

Меня зовут Валерия, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Люблю создавать авторские экскурсии с продуманным небанальным маршрутом и логичным познавательным содержанием. При этом мне интересен не только парадный город, но и его окраины. С радостью раскрою для вас Северную столицу с разных сторон!