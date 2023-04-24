Путешествие по необычным маршрутам центра Петербурга.



Посетители увидят базилику Святой Екатерины, узнают о жизни Анны Павловой на площади Искусств и откроют для себя тайны арт-подвала Бродячая собака. В программе также посещение здания Первого общества взаимного кредита и храма Спас на Крови.



Это пешеходная экскурсия, которая не требует дополнительных расходов, идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь, когда прогулка по городу наиболее комфортна и позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В это время Петербург особенно красив и гостеприимен для туристов.

Сейчас август — это идеальное время.