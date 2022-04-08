Тайными тропами по центру Петербурга

Посетить католическую базилику, отыскать арт-подвал и узнать о жизни знаменитой балерины

Индивидуальная
Приглашаю погулять по необычному маршруту в самом центре Петербурга.

Мы осмотрим базилику Святой Екатерины в глубине Невского проспекта, вспомним о балерине Анне Павловой на площади Искусств и погрузимся в творческие сюжеты, связанные с арт-подвалом Бродячая собака.

И это далеко не всё!
Тайными тропами по центру Петербурга
Тайными тропами по центру Петербурга
Тайными тропами по центру Петербурга
Тайными тропами по центру Петербурга
Тайными тропами по центру Петербурга
Тайными тропами по центру Петербурга
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Что вас ожидает

От базилики Святой Екатерины до Спаса на Крови

Я подготовила для вас маршрут, объединяющий историю и архитектуру, знаковые места и секретные уголки Петербурга. В программе экскурсии:

  • Базилика Святой Екатерины — мы рассмотрим фасад здания и увидим на нем характерный «рисунок» архитектора Ринальди. Зайдем внутрь, полюбуемся убранством и отыщем то, чего нет в православных церквях. Я расскажу, как базилика связана с Жоржем Дантесом и Огюстом Монферраном.
  • Площадь Искусств — здесь мы поговорим о звезде русского балета Анне Павловой, так как она жила в доме неподалеку. Я раскрою главные страницы ее биографии: почему она стала балериной, что особенного было в ее танце и где она гастролировала.
  • Арт-подвал «Бродячая собака» — культовое место для творческой интеллигенции начала 20 века. В нем выступали Маяковский, Ахматова, Мальденштам, Гумилев и другие поэты. Вы узнаете что такое «свиная собачья книга» и по вине какого стихотворения подвал был закрыт.
  • Здание «Первого общества взаимного кредита» — вы рассмотрите дом, похожий на театр, но построенный по канонам финансовых учреждений. Выясните, почему так произошло, что это было за общество и каким образом оно появилось.
  • Храм Спас на Крови — вы услышите, почему в нем нет западного входа как во всех православных храмах, какие трагические события предшествовали его строительству и почему его называют «музеем мозаики». А еще: почему он выдвинут вглубь канала на несколько метров.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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