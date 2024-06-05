1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2.5 часа
В тренде
Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 17:30
9 июня в 15:00
2 850₽ за билет
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
1 600₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 690₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Петербург
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом
Увидеть главные достопримечательности и услышать о них неожиданные факты на обзорной экскурсии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
550₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-экскурсия «Классический Петербург»
Индивидуальная фотопрогулка с местным гидом и профессиональным фотографом
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 800₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Финский Петербург
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
Начало: У церкови Святой Марии
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу: разведение мостов
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по средам, пятницам и субботам в 23:00
Завтра в 23:00
10 июня в 23:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Архитектура площадей
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Начало: Исаакиеская площадь
Завтра в 15:00
13 июня в 13:00
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Санкт-Петербургу в ретро стиле
Погрузитесь в атмосферу Петербурга с уникальной фотосессией в исторических местах и получите незабываемые впечатления
Начало: В Центральном районе Петербурга
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час 12 минут
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Петербург старинный и современный - обзорная экскурсия
Начало: Дворцовая площадь, перед садом Зимнего дворца
Расписание: Четверг и суббота в 14:00, в дни новогодних каникул ежедневно в 12:00, 14:00 и 17:00
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
Начало: в районе м. Адмиралтейская
23 июня в 10:30
24 июня в 11:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Групповая
5 часов
Ночной Петербург: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Познакомиться с городом в огнях иллюминации и увидеть разведение главных мостов
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
9 июня в 21:30
25001 875₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Парадные кварталы и Литейная часть
Начало: Ст. метро Невский проспект
Расписание: Индивидуально под заказ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка на рассвете: только вы и Петербург
Погулять в мини-группе по безлюдному городу в компании профессионального фотографа
Начало: У Исаакиевской площади
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена5 июня 2024Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
- ЕЕлизавета5 июня 2024Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры
- ННадежда5 июня 2024Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ДДарья5 июня 2024Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!
- ААнатолий5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, наш гид Михаил интересно провел экскурсию по зимнему дворцу и эрмитажу.
- ООльга5 июня 2024Экскурсия со Светланой это истинное удовольствие. Время пролетело мгновенно. Светлана великолепно взаимодействует как с детьми, так и со взрослыми. Много
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцовая площадь»
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