А Алена Фото-экскурсия «Классический Петербург» Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍

Е Елизавета Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия Оксана очень тактичная и любезная гид, знает много всего, рассказывает интересно и живо. Дворцы ну очень красивые! есть санитарная остановка и возможность купить сувениры

Н Надежда Открыть Петербург детям Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!

Е Елена Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!

Ю Юлия По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!

С Светлана Парадный Петербург: прогулка с фотографом Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым

В Виолетта По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую

Д Дарья Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены) Огромная благодарность нашему гиду Светлане - адресный подход, индивидуальная подстройка, высокий уровень профессионализма, компетентности и глубоких знаний!

А Анатолий Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе (билеты включены) Экскурсия очень понравилась, наш гид Михаил интересно провел экскурсию по зимнему дворцу и эрмитажу.