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🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 45 отзывов Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас Начало: У СТ.М. «Невский проспект» 3 340 ₽ за человека

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 1 час 338 отзывов На частном катере по рекам и каналам Петербурга Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом Начало: По согласованию 7407 6 667 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами Начало: На Дворцовой площади в Петергофе от 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории Начало: У Иорданской лестницы от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 4 часа 928 отзывов Популярное предложение Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 167 отзывов Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства Начало: в Эрмитаже за контролем 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 295 отзывов Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны Начало: В районе метро Невский проспект от 1 960 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 47 отзывов Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера Начало: У м. Площадь Восстания 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки Начало: По договоренности 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 21 отзыв В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов" Начало: По договорённости 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 358 отзывов В тренде На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида Начало: Площадь Александра Невского 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 70 отзывов Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии» Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🏍 На мотоцикле Фотопрогулка 30 минут 477 отзывов Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ» Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии Начало: Площадь Александра Невского 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 640 отзывов Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: В начале Иоанновского моста 4 420 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 72 отзыва Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... 21 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 160 отзывов Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала... 8 940 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 135 отзывов Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: На Дворцовой площади 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет Начало: В районе метро Гостиный Двор 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 135 отзывов Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас 4 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Из Петербурга в Царское Село и Павловск Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день Начало: По договоренности 17 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое Начало: У Зимнего дворца от 6700 6 030 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 36 отзывов Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки Начало: У метро Адмиралтейская 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская от 5000 4 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 145 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 5% скидка Фотопрогулка 3 часа 274 отзыва Ваш идеальный день в Петербурге Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия Начало: По договоренности 12000 11 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Гатчина: рыцарский замок для императоров Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка Начало: У Гатчинского дворца 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Идиллический Павловск Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест Начало: В центре города 13 700 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории Начало: У Юсуповского дворца 15 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Путешествие в блистательный Ораниенбаум Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции Начало: По договоренности 13 740 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 73 отзыва Зловещие места и политические убийства Петербурга Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии 6500 5 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 462 отзыва Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Популярное предложение Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями Начало: В районе Большой Морской улице 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 4.5 часа 20 отзывов В тренде Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города 4 000 ₽ за всё до 5 чел.