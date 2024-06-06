Индивидуальные экскурсии в Санкт-Петербурге с личным гидом

Найдено 1070 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1428 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
338 отзывов
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:00
74076 667 за всё до 8 чел.
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Эрмитаж с нуля
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Эрмитаж с нуля: индивидуальная экскурсия
Гуляя по залам Эрмитажа, обсуждаем искусство, играем и находим отличия. Вместо лекции - живой разговор, вместо формальной информации - интересные истории
Начало: У Иорданской лестницы
9 июня в 12:00
18 июня в 12:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000 за всё до 5 чел.
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей 5-10 лет
Индивидуальная
2 часа
167 отзывов
Маленькими шагами к большому искусству: Эрмитаж для детей
Приглашаем на увлекательное путешествие по Эрмитажу, где каждый ребенок станет частью волшебного мира искусства
Начало: в Эрмитаже за контролем
Завтра в 13:30
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Индивидуальная
1.5 часа
199 отзывов
Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом
Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров
Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади
Завтра в 12:00
9 июня в 12:30
6 670 за всё до 5 чел.
Ночной креативный Петербург на Мини Купере. Арт и бары
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Ночное приключение в Санкт-Петербурге: арт, бары и истории на Мини Купере
Почувствуйте дух ночного Петербурга, погружаясь в мир арта, тайных баров и городских легенд в уютной атмосфере Мини Купера
Начало: У м. Площадь Восстания
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
7 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
477 отзывов
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300 за человека
Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
640 отзывов
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340 за всё до 4 чел.
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Эрмитаж. Знакомство
Индивидуальная
2 часа
135 отзывов
Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства
Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
12 июня в 11:00
14 июня в 13:00
4 500 за всё до 2 чел.
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Юные первооткрыватели: детский маршрут по центру Петербурга
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-10 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Бандитский Петербург: по следам преступлений
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Бандитский Петербург: экскурсия по следам преступлений
Погрузитесь в тайны криминального Петербурга: следы преступлений и судьбы их героев ждут вас
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
4 800 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для детей (5+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Петербург для детей: интерактивная экскурсия с творческим заданием
Дети узнают историю Санкт-Петербурга через игры и творчество. Нарисуют карту города мечты, обсудят Зимний дворец, Петропавловскую крепость и многое другое
Начало: У Зимнего дворца
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
от 67006 030 за всё до 10 чел.
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Ваш идеальный день в Петербурге
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
274 отзыва
Ваш идеальный день в Петербурге
Дружеская авто-пешеходная экскурсия с местами и темами на ваш выбор, а также фотосессия
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 15:00
1200011 400 за всё до 3 чел.
Петербург детям и их родителям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Гатчина: рыцарский замок для императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Гатчина: рыцарский замок для императоров
Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка
Начало: У Гатчинского дворца
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700 за всё до 2 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400 за всё до 7 чел.
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 740 за всё до 4 чел.
Зловещие места и политические убийства Петербурга
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Зловещие места и политические убийства Петербурга
Прикоснуться к тайнам самых загадочных преступлений в истории города на авторской экскурсии
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:00
65005 850 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Конечно, необычные и захватывающие истории города! Узнайте больше о Северной столице вместе с семьей
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
8 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на машине по центру Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия на машине по центру Санкт-Петербурга
Первое впечатление о Петербурге важно! Экспресс-прогулка охватит ключевые достопримечательности города на удобном автомобиле с остановками и историями
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 6 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    6 июня 2024
    Картье и Фаберже: истории двух ювелирных домов
    Экскурсия на высоте! Большой объем полезной и интересной информации, спасибо за экскурсию. Без такой информации честно говоря даже не знаю как ходить по музеям такого формата, рекомендую 👍
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Они, мосты Петербурга
    Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Фото-экскурсия «Классический Петербург»
    Наталья-просто замечательный гид!!!! Очень интересно было слушать. Ребятишкам давала конфетки за правильные ответы. Фото отправила уже на след. день. Дала рекомендации куда ещё нам сходить. Мы просто в восторге. 👍
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
    Благодарим Дмитрия за подробную и интересную экскурсию! Узнали много нового про любимый город)
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Нетривиальная прогулка по forbes-адресам старого Петербурга
    Увлекательная экскурсия, которая однозначно подойдет любителям необычных маршрутов. Впечатляющие дома с интересной историей, атмосферные питерские дворы. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
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    истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
  2. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  3. Тайны Заячьего острова
  4. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  5. Californication по-питерски
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 1070 экскурсий и билетов от 300 до 60 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 38060 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Санкт-Петербурге? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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