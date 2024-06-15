Хотите оказаться в Древней Руси, посетить настоящий хутор и узнать про народность «сето»? А ещё поучаствовать в мастер-классе по изготовлению пряников, пообедать вкуснейшими блюдами из свежих фермерских продуктов — и все это за один день. Тогда садитесь в поезд — и до встречи на вокзале Пскова!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
День в деревне
Утром мы встретимся на вокзале в Пскове и отправимся на «Хлебный хутор», где вы не просто оцените очарование ремесленной деревни, но также:
- поучаствуете в мастер-классе по изготовлению печорского пряника
- прогуляетесь по хутору и увидите крепость и избы народа сето
- пройдёте по эко-тропе и полюбуетесь водяной мельницей
- оцените вкуснейший обед из местных фермерских продуктов
Знакомство с Псковом
Затем отправимся на обзорную экскурсию по Пскову:
- в Довмонтовом городе лично проверим надежность крепостной ловушки
- в Кремле посетим Троицкий собор и полюбуемся его знаменитым иконостасом
- заглянем в Детский парк и отдохнём на скамейке у памятника скобарю
- пройдём по набережным рек Великой и Псковы — это одни из лучших ракурсов для фото в Пскове
Организационные детали
- Сбор группы на вокзале Пскова, куда участники добираются самостоятельно
- Ласточка из Петербурга отправляется в 06:40 с Балтийского вокзала и прибывает в Псков в 10:27. Обратная электричка уходит из Пскова в 19:30.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет:
- В стоимость включено: транспорт в Пскове (минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников), услуги гида, мастер-класс по изготовлению пряника и обед из фермерских продуктов
- Не включено: билеты на поезд туда и обратно, ужин после экскурсии, личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5 700 ₽
|Дети до 16 лет
|5 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на вокзале Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — дружная команда профессионалов, которые уже почти 20 лет работают в сфере туризма и более 7 лет занимаются организацией туров. У нас огромный опыт организации поездок для иностранных туристов по территории всей России. А сейчас мы рады предложить вам туры и интереснейшие экскурсии для жителей нашей огромной и невероятной страны.Задать вопрос
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