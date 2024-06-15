Хотите оказаться в Древней Руси, посетить настоящий хутор и узнать про народность «сето»? А ещё поучаствовать в мастер-классе по изготовлению пряников, пообедать вкуснейшими блюдами из свежих фермерских продуктов — и все это за один день. Тогда садитесь в поезд — и до встречи на вокзале Пскова!

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Елена Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День в деревне

Утром мы встретимся на вокзале в Пскове и отправимся на «Хлебный хутор», где вы не просто оцените очарование ремесленной деревни, но также:

поучаствуете в мастер-классе по изготовлению печорского пряника

прогуляетесь по хутору и увидите крепость и избы народа сето

пройдёте по эко-тропе и полюбуетесь водяной мельницей

оцените вкуснейший обед из местных фермерских продуктов

Знакомство с Псковом

Затем отправимся на обзорную экскурсию по Пскову:

в Довмонтовом городе лично проверим надежность крепостной ловушки

в Кремле посетим Троицкий собор и полюбуемся его знаменитым иконостасом

заглянем в Детский парк и отдохнём на скамейке у памятника скобарю

пройдём по набережным рек Великой и Псковы — это одни из лучших ракурсов для фото в Пскове

Организационные детали

Сбор группы на вокзале Пскова, куда участники добираются самостоятельно

Ласточка из Петербурга отправляется в 06:40 с Балтийского вокзала и прибывает в Псков в 10:27. Обратная электричка уходит из Пскова в 19:30.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет: