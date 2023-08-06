Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин

Услышать о Харбине из первых уст - от внучки русских эмигрантов, живших там в прошлом веке

5
2 отзыва
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В начале 20-го века Харбин стал «осколком царской России», центром эмиграции. Вместе с Рерихом, Лемешевым, Вертинским и другими там жили и мои родственники. Бабушка, талантливая пианистка, училась с Лундстремом, аккомпанировала Шаляпину.

Её рассказы я впитывала с детства, а затем тщательно изучала историю Харбина и его тесную связь с Петербургом.
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
Родом из Петербурга: история «русской Атлантиды» - китайского города Харбин
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Описание

Что вас ожидает

Основа моей экскурсии — это автобиографии 7 членов моей семьи из архивов «Бюро русской эмиграции», а также подробное изучение истории Харбина и строительства КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), которой город и обязан своим рождением.

Харбин называют «русской Атлантидой» — исчезнувшей цивилизацией в уголке Китая. Он удивительно тесно связан с Петербургом. Его строители и архитекторы родом из города на Неве. Можно провести множество параллелей между этими двумя городами, что мы с вами и сделаем на экскурсии.

Мы пройдём по таким местам:

  • особняк Витте. Вы узнаете, откуда взялась идея и финансы на строительство КВЖД.
  • памятник миноносцу «Стерегущий». Расскажу о судьбе матросов, которые изображены на памятнике.
  • университет путей сообщения. Именно его выпускники возглавляли строительство КВЖД.
  • филиал Морского университета. Здесь поведу речь также о выпускниках, а ещё о морском и речном флоте КВЖД.
  • особняк Ксешинской. Узнаете, как балерина навредила русской армии во время Русско-японской войны.
  • памятный знак в честь Троице-Петровского собора. Поговорим об архитектурном сходстве и общей трагической судьбе этого храма и собора в Харбине.
  • китайские стражи Ши-цза на Петровской набережной. Это дар Петербургу от генерала Гродекова из Маньчжурии.
  • дворец великого князя Николая Николаевича-младшего. Архитектор, проектировавший дворец, — один из ведущих архитекторов Харбина.
  • Соловецкий камень узникам ГУЛАГа. Вспомним про репрессии харбинцев, когда были арестованы все жители города. Мой прадед не стал исключением. Он был на том самом банкете по поводу окончания Второй мировой войны, участников которого либо расстреляли, либо отправили в ГУЛАГ.

Также на экскурсии вы узнаете:

  • почему Китайско-Восточная железная дорога начинается в столице Российской империи,
  • как она связана с Великим Сибирским путём,
  • какую роль магистраль сыграла в Русско-японской и Первой мировой войнах,
  • почему странные «львы-лягушки» венчают подъём от Невы к домику Петра на Петровской набережной,
  • как связаны семья Бенуа и Маньчжурия.

Кому подойдёт

Эта экскурсия для тех, кто интересуется неизведанными страницами истории нашей страны, эмиграции, армии и флота. Чтобы глубже погрузиться в тему, перед экскурсией советую посмотреть художественно-публицистический фильм «Чужие города» режиссёра Андрея Кима.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
6 авг 2023
Хочу поблагодарить гида Ольгу о познавательной истории создания КВЖД. Мы с супругой окунулись в исторические факты того времени. Рисуемое воображение переносили нас из прекрасного Петербурга в далёкий и непознанный того времени Китай. Лично я узнал много нового о том как развивались события того времени. Гид Ольга интересный рассказчик. Рекомендую всём желающим узнать ещё больше исторических фактов о становлении нашего государства
Екатерина
23 июля 2023
Удивительная экскурсия! Потрясающий автор и ведущий! Ольга большая умница!

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