Сказочные дома Петербурга

Найти лучшие образцы русского зодчества среди архитектуры Северной столицы

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Архитектурой Петербурга можно любоваться бесконечно.

Но, согласитесь, иногда не хватает чего-то яркого и своеобразного среди этой безукоризненной красоты. Я помогу вам отыскать дома, которые словно сошли со страниц русских народных сказок.

От дома Басина и дома-пряника до Спаса на Крови — оценим нарядные здания в русском стиле и обсудим эпоху, которая нам их подарила.
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле Mercedes C Class мы отправимся на поиски архитектурных шедевров в русском стиле. Мы остановимся и выйдем у каждого дома, чтобы лучше рассмотреть детали и сделать фото. А я поделюсь с вами любопытными подробностями из прошлого этих строений.

В нашем маршруте

  • Дом Басина. Архитектор не побоялся построить его в русском стиле среди признанных классических творений Карла Росси. На фасаде дома найдём изображения сказочных существ и орнаменты в русских мотивах. Вы узнаете, как связан этот дом с обмундированием русской армии в стиле а-ля рус, а также почему Александр III отрастил бороду и заставил аристократию сделать то же самое.
  • Дом-пряник. Рассмотрим его фасад с оголёнными кирпичами, майоликой, изображениями соловьёв и петушков, а также наличники, напоминающие девичьи кокошники. Я расскажу вам о происхождении слова «парадное» и раскрою, почему вариант «парадная» — только для разговорной речи.
  • Дом офицеров. Это военное здание в «строго русском стиле» похоже на старинную крепость. Романтичности добавляет башня с флюгером.
  • Кирпичный терем. Вы оцените его изразцовые и майоликовые вставки, изящно вписанные в стены и своды фасада.
  • Дом Шрётера. Зодчий был убежден, что для северного климата идеально подходят именно дома, облицованные естественным камнем и кирпичом. И он доказал всем, что реально строить эстетичные дома, не используя штукатурку. Здесь же жил Осип Мандельштам.
  • Музей Суворова. Он построен в стиле старинных русских крепостных сооружений, а его фасад украшают мозаичные картины.

В русском стиле возводили не только гражданскую архитектуру, но и соборы. На экскурсии мы увидим один из главных храмов города — Спас на Крови, Иоанно-Богословскую церковь с яркими вставками на фасаде, расписными колоннами и кокошниками, а также заедем в храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором в советское время был каток, где тренировались известные фигуристы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes C Class
  • Я заберу вас из удобного вам места в центре Петербурга и по окончании отвезу обратно
  • По запросу количество человек может быть увеличено до 4, доплата составит 500 рублей
  • Продолжительность экскурсии может варьироваться от 3,5 до 4 часов в зависимости от дорожной ситуации

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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