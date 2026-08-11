Архитектура Петербурга поражает своим разнообразием. На этой экскурсии вы увидите дома, которые словно сошли со страниц русских сказок.
Среди них дом Басина с изображениями сказочных существ, дом-пряник с майоликой и наличниками,
Среди них дом Басина с изображениями сказочных существ, дом-пряник с майоликой и наличниками,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные дома в русском стиле
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🕰️ Интересные исторические факты
- 🏙️ Погружение в атмосферу Петербурга
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле или августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а город утопает в зелени. В это время можно насладиться архитектурой без дождей и холода. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на морозы, можно ощутить особую атмосферу города, но стоит быть готовым к низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Басина
- Дом-пряник
- Дом офицеров
- Кирпичный терем
- Дом Шрётера
- Музей Суворова
- Спас на Крови
- Иоанно-Богословская церковь
- Храм Успения Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
На комфортабельном автомобиле Mercedes C Class мы отправимся на поиски архитектурных шедевров в русском стиле. Мы остановимся и выйдем у каждого дома, чтобы лучше рассмотреть детали и сделать фото. А я поделюсь с вами любопытными подробностями из прошлого этих строений.
В нашем маршруте
- Дом Басина. Архитектор не побоялся построить его в русском стиле среди признанных классических творений Карла Росси. На фасаде дома найдём изображения сказочных существ и орнаменты в русских мотивах. Вы узнаете, как связан этот дом с обмундированием русской армии в стиле а-ля рус, а также почему Александр III отрастил бороду и заставил аристократию сделать то же самое.
- Дом-пряник. Рассмотрим его фасад с оголёнными кирпичами, майоликой, изображениями соловьёв и петушков, а также наличники, напоминающие девичьи кокошники. Я расскажу вам о происхождении слова «парадное» и раскрою, почему вариант «парадная» — только для разговорной речи.
- Дом офицеров. Это военное здание в «строго русском стиле» похоже на старинную крепость. Романтичности добавляет башня с флюгером.
- Кирпичный терем. Вы оцените его изразцовые и майоликовые вставки, изящно вписанные в стены и своды фасада.
- Дом Шрётера. Зодчий был убежден, что для северного климата идеально подходят именно дома, облицованные естественным камнем и кирпичом. И он доказал всем, что реально строить эстетичные дома, не используя штукатурку. Здесь же жил Осип Мандельштам.
- Музей Суворова. Он построен в стиле старинных русских крепостных сооружений, а его фасад украшают мозаичные картины.
В русском стиле возводили не только гражданскую архитектуру, но и соборы. На экскурсии мы увидим один из главных храмов города — Спас на Крови, Иоанно-Богословскую церковь с яркими вставками на фасаде, расписными колоннами и кокошниками, а также заедем в храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором в советское время был каток, где тренировались известные фигуристы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes C Class
- Я заберу вас из удобного вам места в центре Петербурга и по окончании отвезу обратно
- По запросу количество человек может быть увеличено до 4, доплата составит 500 ₽
- Продолжительность экскурсии может варьироваться от 3 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
спасибо всё понравилось
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Л
Экскурсия прошла замечательно. Гид интересно рассказывала о сказочных домах Петербурга. Я для себя узнала много нового, хотя и живу в этом городе. Единственное маленькое замечание гиду, чтобы она заранее узнавала, куда и до какого времени можно пройти (например, храм ап. Иоанна Богослова) и строить свою программу с учетом этого. Экскурсией мы с сестрой довольны. Можно смело поставить 5 баллов.
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Оленька, огромное спасибо за чудесную, камерную экскурсию по Петербургу!
Дома в русском стиле совершенно не типичное для него явление, тем и интереснее находить каждый из них под руководством опытного проводника!
Особенное впечатление от подворья женского монастыря с храмом на улице Некрасова, удивительное место!
Дома в русском стиле совершенно не типичное для него явление, тем и интереснее находить каждый из них под руководством опытного проводника!
Особенное впечатление от подворья женского монастыря с храмом на улице Некрасова, удивительное место!
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А
Экскурсия хорошая, гид под нас подстроилась, тк было холодно и трудно долго на улице быть, машина хорошая. Сама задумка экскурсии интересная. Но слегка чувствуется, что гид именно в архитектуре не профи, в терминах иногда путается. Зато экскурсия не занудная и доступным языком, на вопросы гид отвечает.
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И
Ольга, огромное спасибо за чудесную прогулку, за интересные рассказы о каждом из домов, которые Вы нам показали. Нам очень, очень понравилось. Пожалуй мы повторим прогулку с Вами, только в теплый сезон.
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Л
Экскурсия очень понравилась.
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