Архитектурой Петербурга можно любоваться бесконечно. Но, согласитесь, иногда не хватает чего-то яркого и своеобразного среди этой безукоризненной красоты. Я помогу вам отыскать дома, которые словно сошли со страниц русских народных сказок. От дома Басина и дома-пряника до Спаса на Крови — оценим нарядные здания в русском стиле и обсудим эпоху, которая нам их подарила.

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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле Mercedes C Class мы отправимся на поиски архитектурных шедевров в русском стиле. Мы остановимся и выйдем у каждого дома, чтобы лучше рассмотреть детали и сделать фото. А я поделюсь с вами любопытными подробностями из прошлого этих строений.

В нашем маршруте

Дом Басина. Архитектор не побоялся построить его в русском стиле среди признанных классических творений Карла Росси. На фасаде дома найдём изображения сказочных существ и орнаменты в русских мотивах. Вы узнаете, как связан этот дом с обмундированием русской армии в стиле а-ля рус, а также почему Александр III отрастил бороду и заставил аристократию сделать то же самое.

Архитектор не побоялся построить его в русском стиле среди признанных классических творений Карла Росси. На фасаде дома найдём изображения сказочных существ и орнаменты в русских мотивах. Вы узнаете, как связан этот дом с обмундированием русской армии в стиле а-ля рус, а также почему Александр III отрастил бороду и заставил аристократию сделать то же самое. Дом-пряник. Рассмотрим его фасад с оголёнными кирпичами, майоликой, изображениями соловьёв и петушков, а также наличники, напоминающие девичьи кокошники. Я расскажу вам о происхождении слова «парадное» и раскрою, почему вариант «парадная» — только для разговорной речи.

Рассмотрим его фасад с оголёнными кирпичами, майоликой, изображениями соловьёв и петушков, а также наличники, напоминающие девичьи кокошники. Я расскажу вам о происхождении слова «парадное» и раскрою, почему вариант «парадная» — только для разговорной речи. Дом офицеров. Это военное здание в «строго русском стиле» похоже на старинную крепость. Романтичности добавляет башня с флюгером.

Это военное здание в «строго русском стиле» похоже на старинную крепость. Романтичности добавляет башня с флюгером. Кирпичный терем. Вы оцените его изразцовые и майоликовые вставки, изящно вписанные в стены и своды фасада.

Вы оцените его изразцовые и майоликовые вставки, изящно вписанные в стены и своды фасада. Дом Шрётера. Зодчий был убежден, что для северного климата идеально подходят именно дома, облицованные естественным камнем и кирпичом. И он доказал всем, что реально строить эстетичные дома, не используя штукатурку. Здесь же жил Осип Мандельштам.

Зодчий был убежден, что для северного климата идеально подходят именно дома, облицованные естественным камнем и кирпичом. И он доказал всем, что реально строить эстетичные дома, не используя штукатурку. Здесь же жил Осип Мандельштам. Музей Суворова. Он построен в стиле старинных русских крепостных сооружений, а его фасад украшают мозаичные картины.

В русском стиле возводили не только гражданскую архитектуру, но и соборы. На экскурсии мы увидим один из главных храмов города — Спас на Крови, Иоанно-Богословскую церковь с яркими вставками на фасаде, расписными колоннами и кокошниками, а также заедем в храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором в советское время был каток, где тренировались известные фигуристы.

Организационные детали