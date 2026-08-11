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Сказочные дома Петербурга

Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Архитектура Петербурга поражает своим разнообразием. На этой экскурсии вы увидите дома, которые словно сошли со страниц русских сказок.

Среди них дом Басина с изображениями сказочных существ, дом-пряник с майоликой и наличниками,
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дом офицеров, напоминающий крепость, и кирпичный терем с изразцовыми вставками. Также вы посетите музей Суворова и знаменитый Спас на Крови. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, и вас заберут из удобного места в центре города

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные дома в русском стиле
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🕰️ Интересные исторические факты
  • 🏙️ Погружение в атмосферу Петербурга

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле или августе, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а город утопает в зелени. В это время можно насладиться архитектурой без дождей и холода. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но возможны дожди и прохлада. Зимой, несмотря на морозы, можно ощутить особую атмосферу города, но стоит быть готовым к низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга
Сказочные дома Петербурга

Что можно увидеть

  • Дом Басина
  • Дом-пряник
  • Дом офицеров
  • Кирпичный терем
  • Дом Шрётера
  • Музей Суворова
  • Спас на Крови
  • Иоанно-Богословская церковь
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле Mercedes C Class мы отправимся на поиски архитектурных шедевров в русском стиле. Мы остановимся и выйдем у каждого дома, чтобы лучше рассмотреть детали и сделать фото. А я поделюсь с вами любопытными подробностями из прошлого этих строений.

В нашем маршруте

  • Дом Басина. Архитектор не побоялся построить его в русском стиле среди признанных классических творений Карла Росси. На фасаде дома найдём изображения сказочных существ и орнаменты в русских мотивах. Вы узнаете, как связан этот дом с обмундированием русской армии в стиле а-ля рус, а также почему Александр III отрастил бороду и заставил аристократию сделать то же самое.
  • Дом-пряник. Рассмотрим его фасад с оголёнными кирпичами, майоликой, изображениями соловьёв и петушков, а также наличники, напоминающие девичьи кокошники. Я расскажу вам о происхождении слова «парадное» и раскрою, почему вариант «парадная» — только для разговорной речи.
  • Дом офицеров. Это военное здание в «строго русском стиле» похоже на старинную крепость. Романтичности добавляет башня с флюгером.
  • Кирпичный терем. Вы оцените его изразцовые и майоликовые вставки, изящно вписанные в стены и своды фасада.
  • Дом Шрётера. Зодчий был убежден, что для северного климата идеально подходят именно дома, облицованные естественным камнем и кирпичом. И он доказал всем, что реально строить эстетичные дома, не используя штукатурку. Здесь же жил Осип Мандельштам.
  • Музей Суворова. Он построен в стиле старинных русских крепостных сооружений, а его фасад украшают мозаичные картины.

В русском стиле возводили не только гражданскую архитектуру, но и соборы. На экскурсии мы увидим один из главных храмов города — Спас на Крови, Иоанно-Богословскую церковь с яркими вставками на фасаде, расписными колоннами и кокошниками, а также заедем в храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором в советское время был каток, где тренировались известные фигуристы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes C Class
  • Я заберу вас из удобного вам места в центре Петербурга и по окончании отвезу обратно
  • По запросу количество человек может быть увеличено до 4, доплата составит 500 ₽
  • Продолжительность экскурсии может варьироваться от 3 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила
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Академию художеств по специальности «искусствовед» и Институт технологии и дизайна по специальности «дизайн пространственной среды». Больше 10 лет работаю в сфере организации выставок и экскурсий. С радостью покажу вам Санкт-Петербург и расскажу всё самое интересное! А также посоветую, где и как приятно провести свободное время в городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
спасибо всё понравилось
спасибо всё понравилось
спасибо всё понравилось
спасибо всё понравилось
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Л
Экскурсия прошла замечательно. Гид интересно рассказывала о сказочных домах Петербурга. Я для себя узнала много нового, хотя и живу в этом городе. Единственное маленькое замечание гиду, чтобы она заранее узнавала, куда и до какого времени можно пройти (например, храм ап. Иоанна Богослова) и строить свою программу с учетом этого. Экскурсией мы с сестрой довольны. Можно смело поставить 5 баллов.
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Анна
Оленька, огромное спасибо за чудесную, камерную экскурсию по Петербургу!
Дома в русском стиле совершенно не типичное для него явление, тем и интереснее находить каждый из них под руководством опытного проводника!
Особенное впечатление от подворья женского монастыря с храмом на улице Некрасова, удивительное место!
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А
Экскурсия хорошая, гид под нас подстроилась, тк было холодно и трудно долго на улице быть, машина хорошая. Сама задумка экскурсии интересная. Но слегка чувствуется, что гид именно в архитектуре не профи, в терминах иногда путается. Зато экскурсия не занудная и доступным языком, на вопросы гид отвечает.
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И
Ольга, огромное спасибо за чудесную прогулку, за интересные рассказы о каждом из домов, которые Вы нам показали. Нам очень, очень понравилось. Пожалуй мы повторим прогулку с Вами, только в теплый сезон.
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Л
Экскурсия очень понравилась.
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