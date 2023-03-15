На комфортабельном автомобиле Mercedes C Class мы отправимся на поиски архитектурных шедевров в русском стиле. Мы остановимся и выйдем у каждого дома, чтобы лучше рассмотреть детали и сделать фото. А я поделюсь с вами любопытными подробностями из прошлого этих строений.
В русском стиле возводили не только гражданскую архитектуру, но и соборы. На экскурсии мы увидим один из главных храмов города — Спас на Крови, Иоанно-Богословскую церковь с яркими вставками на фасаде, расписными колоннами и кокошниками, а также заедем в храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором в советское время был каток, где тренировались известные фигуристы.