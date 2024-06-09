Предлагаем вам арендовать катер на развод мостов! Вас ждет увлекательная прогулка по каналам Петербурга с осмотром знаковых достопримечательностей и просмотром развода мостов.
Насладитесь игрой огней на водной глади и удивительной атмосферой питерской ночи в свете городской иллюминации.
Насладитесь игрой огней на водной глади и удивительной атмосферой питерской ночи в свете городской иллюминации.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:50
Что вас ожидает:
- Набережные реки Фонтанки и Мойки
- Крюков канал
- Зимняя канавка
- Крейсер Аврора
- Петропавловская крепость
- Зимний Дворец
- Стрелка Васильевского острова
Описание экскурсии
В программе:
- прогулка по каналам (река Фонтанка, Крюков канал, Зимняя канавка, река Мойка);
- осмотр достопримечательностей (крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Зимний дворец, стрелка Васильевского острова, парадная Нева);
- просмотр разводных мостов (Дворцовый мост, Троицкий мост). Место посадки: набережная реки Фонтанки, дом 112 (спуск к воде у ресторана «Баязет»). Время посадки и окончания прогулки: 23:50 — 01:50.
Ежедневно в 23:50
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережные реки Фонтанки и Мойки
- Крюков канал
- Зимняя канавка
- Крейсер Аврора
- Петропавловская крепость
- Зимний Дворец
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Прогулка на развод мостов
- Пледы и бокалы
- Музыка по блютус
- Тент от дождя и ветра
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 23:50
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- На борту разрешены еда и напитки, кроме красного алкоголя
- На борту есть ходовой тент от дождя и ветра, пледы и бокалы, музыка по блютус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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