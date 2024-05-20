Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе

Полюбоваться Петербургом на быстроходном катере
Блеск ночного города и захватывающее разведение мостов — всё это в небольшой группе на борту комфортабельного катера, с которого открывается прекрасный обзор.

Под рассказы аудиогида вы пройдёте по малым рекам и каналам, старинным уголкам города, а также по акватории Невы, где свои своды поднимут Дворцовый и Троицкий мосты. На катере есть удобные диваны и тент на случай непогоды.
5
2 отзыва
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Ночная прогулка к разводным мостам в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 23:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Великолепие ночного Петербурга

Мы подготовили для вас необычное сочетание: скрытые уголки центра города и его самые известные достопримечательности. Например, вы увидите старинный район Коломна, который не входит в большинство классических экскурсий, но при этом сможете полюбоваться и знаменитым Исаакиевским собором.

Рассказы аудиогида

Прогулка сопровождается аудиогидом: вы услышите о зданиях, императорах, поэтах, достопримечательностях Петербурга.

Маршрут

Фонтанка — Канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Центральная акватория Невы (до Медного всадника) — Фонтанка

Организационные детали

  • Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
  • Количество мостов может варьироваться из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств
  • Рекомендуем взять с собой тёплую одежду. На борт можно проносить некрасящие напитки.
  • Прогулка проводится независимо от решения города о разведении мостов в конкретную дату, не отменяется и не переносится
  • Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Основной2 300 ₽
Льготный2 100 ₽
Детский до 12 лет1 800 ₽
Дети до 3-х лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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20 мая 2024
Один-единственный минус нашей прогулки заключался в холодной погоде: в межсезонье, особенно с нашими нынешними температурными перепадами, утепление необходимо максимальное! Пледы на катере есть, но в морозном мае не стоит на
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них рассчитывать, теплая одежда обязательна. Тем более когда речь идёт о катере, который временами нормально так разгоняется! Очень обманчивы первые минут 10 - кажется, что температура обычная, как если бы просто по городу гулять. Но ближе к Неве, выйдя из канала, начинаешь леденеть)))
В остальном все супер! Мы сидели в носовой части катера, видели в полный рост и мост разводящийся, и собравшийся на это дело "зрительный зал" (около полусотни различных плавсредств), а потом гнали в потоке корабликов обратно, в ночи это потрясающее зрелище! Аудиогид после обзорной экскурсии по городу на автобусе был не сильно актуален, слышно на носу его не очень разборчиво, но мы этим не запарились) А настроение у всех было прекрасное, и это главное!

Т
16 мая 2024
Прогулка прошла замечательно. Рекомендую!
Прогулка прошла замечательно. Рекомендую!Прогулка прошла замечательно. Рекомендую!

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