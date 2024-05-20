Блеск ночного города и захватывающее разведение мостов — всё это в небольшой группе на борту комфортабельного катера, с которого открывается прекрасный обзор.
Под рассказы аудиогида вы пройдёте по малым рекам и каналам, старинным уголкам города, а также по акватории Невы, где свои своды поднимут Дворцовый и Троицкий мосты. На катере есть удобные диваны и тент на случай непогоды.
Под рассказы аудиогида вы пройдёте по малым рекам и каналам, старинным уголкам города, а также по акватории Невы, где свои своды поднимут Дворцовый и Троицкий мосты. На катере есть удобные диваны и тент на случай непогоды.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Великолепие ночного Петербурга
Мы подготовили для вас необычное сочетание: скрытые уголки центра города и его самые известные достопримечательности. Например, вы увидите старинный район Коломна, который не входит в большинство классических экскурсий, но при этом сможете полюбоваться и знаменитым Исаакиевским собором.
Рассказы аудиогида
Прогулка сопровождается аудиогидом: вы услышите о зданиях, императорах, поэтах, достопримечательностях Петербурга.
Маршрут
Фонтанка — Канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Центральная акватория Невы (до Медного всадника) — Фонтанка
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
- Количество мостов может варьироваться из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду. На борт можно проносить некрасящие напитки.
- Прогулка проводится независимо от решения города о разведении мостов в конкретную дату, не отменяется и не переносится
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|2 300 ₽
|Льготный
|2 100 ₽
|Детский до 12 лет
|1 800 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
20 мая 2024
Один-единственный минус нашей прогулки заключался в холодной погоде: в межсезонье, особенно с нашими нынешними температурными перепадами, утепление необходимо максимальное! Пледы на катере есть, но в морозном мае не стоит на
Т
Татьяна
16 мая 2024
Прогулка прошла замечательно. Рекомендую!
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