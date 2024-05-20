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них рассчитывать, теплая одежда обязательна. Тем более когда речь идёт о катере, который временами нормально так разгоняется! Очень обманчивы первые минут 10 - кажется, что температура обычная, как если бы просто по городу гулять. Но ближе к Неве, выйдя из канала, начинаешь леденеть)))

В остальном все супер! Мы сидели в носовой части катера, видели в полный рост и мост разводящийся, и собравшийся на это дело "зрительный зал" (около полусотни различных плавсредств), а потом гнали в потоке корабликов обратно, в ночи это потрясающее зрелище! Аудиогид после обзорной экскурсии по городу на автобусе был не сильно актуален, слышно на носу его не очень разборчиво, но мы этим не запарились) А настроение у всех было прекрасное, и это главное!