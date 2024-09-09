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указанную дату, за полчаса по выхода на прогулку, со мной связался капитан Артём и объяснил как найти катер. Такая организация экскурсии позволила нам выйти чуть раньше запланированного времени. Артём показал видовые объекты, отвечал на наши вопросы, при этом старался максимально близко подойти к объектам. Отдельный респект ему за Аврору😍!

✨У Дворцового моста мы наблюдали развод с первой линии - шикарно, эмоции зашкаливали! Потом дошли до Троицкого моста и любовались им. С таким уверенным капитаном мы чувствовали себя в полной безопасности, он действительно старался аккуратно управлять судном, виртуозно лавируя между другими судами.

Мы остались довольные и счастливыжпосле этой прогулки, возвращались домой заряженные энергетически💟. Так что очень признательна за формат такой экскурсии🍀)).