Разводные мосты — визитная карточка Петербурга. На комфортабельном катере вы пройдёте по островным каналам.
А затем выйдете в акваторию Невы, чтобы полюбоваться настоящим чудом — разводом Дворцового и Троицкого мостов.
А затем выйдете в акваторию Невы, чтобы полюбоваться настоящим чудом — разводом Дворцового и Троицкого мостов.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00
Описание водной прогулки
Наша прогулка начнётся из самого центра Петербурга — с причала на набережной реки Фонтанки/Мойки/Грибоедова. Отсюда по каналам мы отправимся в сторону Зимней канавки и выйдем в Неву. Здесь по очереди подойдём к каждому мосту и посмотрим их разводку. А затем вернёмся в Фонтанку — к причалу отправления.
Достопримечательности по маршруту
Исаакиевский собор — Зимняя канавка — Эрмитаж — Дворцовый мост — Адмиралтейство — Медный всадник — Благовещенский мост — Кунсткамера — Стрелка Васильевского острова — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Летний сад — Михайловский замок — Аничков мост — Мариинский театр — Новая Голландия
Организационные детали
- На борт можно брать всё, кроме красного вина и красной ягоды. Есть пледы и тент на случай плохой погоды
- Экскурсионного сопровождения не предусмотрено
- Катер вмещает шесть человек. При необходимости можно взять 11-местный с доплатой — подробности в переписке
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 27690 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
9 сен 2024
Ночной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка на катере! Организатор Кирилл сработал четко: подтвердил дату и время, место посадки на катер. В
А
Алексей
28 авг 2024
Очень хорошая ночная прогулка. Капитаном у нас был Денис. Он очень хорошо знает свое дело, в потоке больших и маленьких лодок мы чувствовали себя абсолютно спокойно. Благодаря капитану увидели сам процесс подъема Дворцового моста. На лодке есть пледы. Хотя вся прогулка и длится 2 часа, время пролетело мгновенно. Рекомендуем
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