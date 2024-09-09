Развод мостов - на катере

Оказаться в самом сердце Северной Венеции и окунуться в магию ночного города
Разводные мосты — визитная карточка Петербурга. На комфортабельном катере вы пройдёте по островным каналам.

А затем выйдете в акваторию Невы, чтобы полюбоваться настоящим чудом — разводом Дворцового и Троицкого мостов.
5
2 отзыва
Развод мостов - на катере
Развод мостов - на катере
Развод мостов - на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00

Описание водной прогулки

Наша прогулка начнётся из самого центра Петербурга — с причала на набережной реки Фонтанки/Мойки/Грибоедова. Отсюда по каналам мы отправимся в сторону Зимней канавки и выйдем в Неву. Здесь по очереди подойдём к каждому мосту и посмотрим их разводку. А затем вернёмся в Фонтанку — к причалу отправления.

Достопримечательности по маршруту

Исаакиевский собор — Зимняя канавка — Эрмитаж — Дворцовый мост — Адмиралтейство — Медный всадник — Благовещенский мост — Кунсткамера — Стрелка Васильевского острова — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Летний сад — Михайловский замок — Аничков мост — Мариинский театр — Новая Голландия

Организационные детали

  • На борт можно брать всё, кроме красного вина и красной ягоды. Есть пледы и тент на случай плохой погоды
  • Экскурсионного сопровождения не предусмотрено
  • Катер вмещает шесть человек. При необходимости можно взять 11-местный с доплатой — подробности в переписке
  • Вас будет сопровождать капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Елена
9 сен 2024
Ночной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка на катере! Организатор Кирилл сработал четко: подтвердил дату и время, место посадки на катер. В
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указанную дату, за полчаса по выхода на прогулку, со мной связался капитан Артём и объяснил как найти катер. Такая организация экскурсии позволила нам выйти чуть раньше запланированного времени. Артём показал видовые объекты, отвечал на наши вопросы, при этом старался максимально близко подойти к объектам. Отдельный респект ему за Аврору😍!
✨У Дворцового моста мы наблюдали развод с первой линии - шикарно, эмоции зашкаливали! Потом дошли до Троицкого моста и любовались им. С таким уверенным капитаном мы чувствовали себя в полной безопасности, он действительно старался аккуратно управлять судном, виртуозно лавируя между другими судами.
Мы остались довольные и счастливыжпосле этой прогулки, возвращались домой заряженные энергетически💟. Так что очень признательна за формат такой экскурсии🍀)).

Ночной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка наНочной Питер с воды это завораживающая красота💙, поэтому мною сразу был определен выбор - прогулка на
А
28 авг 2024
Очень хорошая ночная прогулка. Капитаном у нас был Денис. Он очень хорошо знает свое дело, в потоке больших и маленьких лодок мы чувствовали себя абсолютно спокойно. Благодаря капитану увидели сам процесс подъема Дворцового моста. На лодке есть пледы. Хотя вся прогулка и длится 2 часа, время пролетело мгновенно. Рекомендуем
Очень хорошая ночная прогулка. Капитаном у нас был Денис. Он очень хорошо знает свое дело, вОчень хорошая ночная прогулка. Капитаном у нас был Денис. Он очень хорошо знает свое дело, в

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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