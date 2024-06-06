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Антоном, без пробок по красивым иллюминированным улицам, все мосты хорошо освещены, можно спокойно сделать фотографии без толпы туристов (исключение только Дворцовый мост во время его развода). Антон владеет информацией, интересно рассказывает, сын 10 лет с удовольствием слушал всю экскурсию и задавал вопросы не смотря на позднее время и усталость после дороги (мы в этот день только приехали). Всем нам очень понравилось! Ответственный подход к организации экскурсии, точно выверенное время, возможность наблюдать развод мостов с наиболее удобных точек, послушать про их историю, плотно переплетенную с историей города, и теплый салон автомобиля оставили самые приятные впечатления!