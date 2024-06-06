Они, мосты Петербурга

Побывать у Семимостья, узнать небанальные факты переправ и увидеть развод мостов
Мосты — один из главных символов Города на Неве. Со временем из деревянных переправ они превратились в настоящие произведения искусства. Практически у каждого есть свои небанальные истории, тайны и легенды. Приглашаю вас познакомиться с ними поближе.

Мы проедем по набережным рек и каналов, остановимся возле необычных мостов, а затем насладимся разведением мостов над Невой.
5
4 отзыва
Они, мосты Петербурга
Они, мосты Петербурга
Они, мосты Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Первые каменные мосты города
  • Мост, который дал имя городской газете знакомств (и не случайно!)
  • Мост, на месте которого начинается роман Достоевского «Преступление и наказание»
  • Небольшой мост, через который не могли проехать первые городские автобусы с пассажирами
  • Семимостье: атмосферное место, откуда открывается вид сразу на 7 мостов
  • Пожалуй, один из самых романтичных мостов города — Поцелуев
  • Уникальный цепной мост, который сохранил свой облик и функциональность конструкций ещё с начала 19 века
  • Мосты-рекордсмены: самый узкий и самый широкий
  • Развод самого популярного Дворцового, однокрылых Литейного и Троицкого, а также необычного и живописного Большеохтинского мостов, что не получится увидеть при классической водной прогулке

Кому не подойдёт эта экскурсия

Мы поговорим об истории создания и необычных фактах петербургских мостов без акцента на сложные технические характеристики, поэтому экскурсия не рекомендуется инженерам и специалистам схожего профиля.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле VW Tiguan, вмещающем до 4 человек
  • Я встречу вас в историческом центре города и доставлю обратно
  • Количество разведенных над Невой мостов в день экскурсии может измениться по решению городской организации Мостотрест (погодные условия, технические причины)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
6 июня 2024
Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
Наталья
20 мая 2024
Рекомендую Антона.
Я
30 апр 2024
Наше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный формат - кататься по городу в комфортабельном автомобиле в ночное время! Прекрасное общение с гидом
читать дальше

Антоном, без пробок по красивым иллюминированным улицам, все мосты хорошо освещены, можно спокойно сделать фотографии без толпы туристов (исключение только Дворцовый мост во время его развода). Антон владеет информацией, интересно рассказывает, сын 10 лет с удовольствием слушал всю экскурсию и задавал вопросы не смотря на позднее время и усталость после дороги (мы в этот день только приехали). Всем нам очень понравилось! Ответственный подход к организации экскурсии, точно выверенное время, возможность наблюдать развод мостов с наиболее удобных точек, послушать про их историю, плотно переплетенную с историей города, и теплый салон автомобиля оставили самые приятные впечатления!

Наше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный форматНаше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный форматНаше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный форматНаше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный форматНаше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный формат
Алина
22 апр 2024
Экскурсия подарила впечатления, которые останутся с нами на всю жизнь. Увидели необычные мосты, узнали занимательные истории и факты, посмотрели развод Дворцового и Троицкого мостов. В ночных огнях все прошло будто в сказке, с остановками для фото и без перегруза информацией. Спасибо Антону и Трипстеру. Сайт и экскурсию рекомендуем!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеНочныеЛетниеНабережнаяПопулярные местаРазвод мостовВодные развлеченияБелые НочиУникальный опытСемимостьеМосты

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1455 отзывов
Тайны города на Неве: обзорная экскурсия и развод мостов
Расписание: Ежедневно в 22:00
Сегодня в 21:15
Завтра в 21:15
от 2 000 за человека
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
515 отзывов
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам