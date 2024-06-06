Мосты — один из главных символов Города на Неве. Со временем из деревянных переправ они превратились в настоящие произведения искусства. Практически у каждого есть свои небанальные истории, тайны и легенды. Приглашаю вас познакомиться с ними поближе.
Мы проедем по набережным рек и каналов, остановимся возле необычных мостов, а затем насладимся разведением мостов над Невой.
Мы проедем по набережным рек и каналов, остановимся возле необычных мостов, а затем насладимся разведением мостов над Невой.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Первые каменные мосты города
- Мост, который дал имя городской газете знакомств (и не случайно!)
- Мост, на месте которого начинается роман Достоевского «Преступление и наказание»
- Небольшой мост, через который не могли проехать первые городские автобусы с пассажирами
- Семимостье: атмосферное место, откуда открывается вид сразу на 7 мостов
- Пожалуй, один из самых романтичных мостов города — Поцелуев
- Уникальный цепной мост, который сохранил свой облик и функциональность конструкций ещё с начала 19 века
- Мосты-рекордсмены: самый узкий и самый широкий
- Развод самого популярного Дворцового, однокрылых Литейного и Троицкого, а также необычного и живописного Большеохтинского мостов, что не получится увидеть при классической водной прогулке
Кому не подойдёт эта экскурсия
Мы поговорим об истории создания и необычных фактах петербургских мостов без акцента на сложные технические характеристики, поэтому экскурсия не рекомендуется инженерам и специалистам схожего профиля.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле VW Tiguan, вмещающем до 4 человек
- Я встречу вас в историческом центре города и доставлю обратно
- Количество разведенных над Невой мостов в день экскурсии может измениться по решению городской организации Мостотрест (погодные условия, технические причины)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 387 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый или морозный день.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 июня 2024
Все прошло восхитительно! Было интересно увидеть старинные мосты и узнать их историю. А разводные мосты - это вообще особенные эмоции! Большой плюс экскурсии, что без толпы людей можно посмотреть на три разводных моста, все кроме Дворцового. Спасибо Антону!
Наталья
20 мая 2024
Рекомендую Антона.
Я
Яна
30 апр 2024
Наше знакомство с Петербургом началось с удивительной экскурсии про жизнь мостов! Очень удобный и удачный формат - кататься по городу в комфортабельном автомобиле в ночное время! Прекрасное общение с гидом
Алина
22 апр 2024
Экскурсия подарила впечатления, которые останутся с нами на всю жизнь. Увидели необычные мосты, узнали занимательные истории и факты, посмотрели развод Дворцового и Троицкого мостов. В ночных огнях все прошло будто в сказке, с остановками для фото и без перегруза информацией. Спасибо Антону и Трипстеру. Сайт и экскурсию рекомендуем!
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