Описание экскурсииОткройте для себя Петербург, полный тайн, очарования и незабываемой романтики! Наша эксклюзивная экскурсия "Романтический Петербург" – это путешествие по самым укромным уголкам города, которое завершится волшебным сюрпризом.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колокольная ул д 1
Завершение: Метро Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
