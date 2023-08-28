Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Петербург просто создан для романтических путешествий! На моей экскурсии вы окажетесь на настоящем свидании с городом. На автомобиле Mercedes я покажу вам с лучших ракурсов основные достопримечательности.
А также нетуристические места: старинные отели и любимую пышечную местных, самые известные книжный и продуктовый, львов и сфинксов. И это далеко не всё!
А также нетуристические места: старинные отели и любимую пышечную местных, самые известные книжный и продуктовый, львов и сфинксов. И это далеко не всё!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург с ветерком
Мы проедем по главному проспекту Санкт-Петербурга и окажемся в Северной Венеции. Прокатимся вдоль каналов и набережных Невы, заедем на Поцелуев мост и посмотрим на дворцы петербургских знаменитостей. Прогуляемся по самым романтичным местам, загадаем желание на Семимостье и выпьем игристого на набережной. Кинем монетку Чижику-Пыжику, остановимся на Стрелке Васильевского острова и прогуляемся по Петропавловской крепости, любуясь потрясающим видом на Эрмитаж и Исаакиевский собор. Если экскурсия будет вечером или ночью, вы также увидите разведение мостов.
Достопримечательности по маршруту
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
- Дом Зингера и Елисеевский магазин
- Поцелуев мост
- Михайловский замок
- Площадь Искусств
- Летний сад и Домик Петра I
- Набережная Фонтанки и Чижик-Пыжик
- Академия Штиглица
- Исаакиевский собор и Медный всадник
- Новая Голландия
- Семь мостов
- Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в центре города
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes С Class с остановками в самых красивых местах
- Транспорт, бутылка игристого и вода включены в стоимость
- Дополнительно мы можем посетить панорамный бар на открытой террасе с видом на город или подняться на колоннаду Исаакиевского собора (400 руб. с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 22 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила Академию художеств по специальности «искусствовед» и Институт технологии и дизайна по специальности «дизайн пространственной среды». Больше 10 лет работаю в сфере организации выставок и экскурсий. С радостью покажу вам Санкт-Петербург и расскажу всё самое интересное! А также посоветую, где и как приятно провести свободное время в городе.
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Можно с детьми
Для школьников
Вечерние
Ночные
Летние
Романтические
Обзорные
Дворцы, замки и особняки
Петропавловская крепость
Популярные места
Васильевский остров
Адмиралтейство
Исаакиевский собор
Музеи
Святые места
Зимний дворец
Развод мостов
Водные развлечения
Дом Зингера
Елисеевский магазин
Новая Голландия
Медный всадник
По Фонтанке
Белые Ночи
Домик Петра I
Канал Грибоедова
Самое главное
Чижик-Пыжик
Стрелка Васильевского острова
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