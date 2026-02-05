На сайте с 2017 года

Обычно отвечает за 20 минут

Провела экскурсии для 166 туристов

читать дальше уменьшить Академию художеств по специальности «искусствовед» и Институт технологии и дизайна по специальности «дизайн пространственной среды». Больше 10 лет работаю в сфере организации выставок и экскурсий. С радостью покажу вам Санкт-Петербург и расскажу всё самое интересное! А также посоветую, где и как приятно провести свободное время в городе.

Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила