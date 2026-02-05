Петербург просто создан для романтических путешествий! На моей экскурсии вы окажетесь на настоящем свидании с городом.
На автомобиле Mercedes я с лучших ракурсов покажу вам основные достопримечательности северной столицы. А также нетуристические места: старинные отели и любимую пышечную местных, львов и сфинксов. И это далеко не всё!
На автомобиле Mercedes я с лучших ракурсов покажу вам основные достопримечательности северной столицы. А также нетуристические места: старинные отели и любимую пышечную местных, львов и сфинксов. И это далеко не всё!
Описание экскурсии
Мы проедем по главному проспекту Санкт-Петербурга и окажемся в Северной Венеции. Прокатимся вдоль каналов и набережных Невы, заедем на Поцелуев мост и посмотрим на дворцы петербургских знаменитостей. Прогуляемся по самым романтичным местам, загадаем желание на Семимостье и выпьем игристого на набережной. Кинем монетку Чижику-Пыжику, остановимся на стрелке Васильевского острова и Исаакиевской площади, проедем вдоль Петропавловской крепости, любуясь потрясающим видом на Эрмитаж и Исаакиевский собор. Если экскурсия будет вечером или ночью, вы также увидите разведение мостов.
Достопримечательности по маршруту
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
- Дом Зингера и Елисеевский магазин
- Львиный мост
- Поцелуев мост, синий и красный мосты
- Михайловский замок
- Летний сад и Домик Петра I
- Набережная Фонтанки и Чижик-Пыжик
- Академия Штиглица
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Новая Голландия
- Волшебное Семимостье
- Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Крейсер «Аврора»
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в историческом центре города
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes С Class с остановками и выходом в самых красивых местах
- Транспорт, бутылка игристого и вода включены в стоимость
- Темнеет зимой после 17:00. Подсветка зданий эффектнее смотрится в вечернее время
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Никогда не видела Питер таким спокойным и пустынным. Очень атмосферно и здорово получилось. Спасибо!
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С
Отличная прогулка, оправдала наши ожидания. Ольга очень хороший гид, приятный человек. Мы довольны. .
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Отличная экскурсия! Ольга приятный собеседник. Отличная экскурсия по Санкт-Петербургу, для людей кто посетил город впервые. Рекомендую экскурсовода Ольгу!
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Огромная благодарность организатору за потрясающее путешествие по новогоднему Санкт-Петербургу! Всё было продумано до мелочей: маршрут, атмосфера, интересные рассказы и забота о каждом участнике. Город открылся с особенной, сказочной стороны — огни, украшения, история и настроение праздника сопровождали нас на каждом шагу. Спасибо за профессионализм, душевный подход и незабываемые эмоции. Это была по-настоящему волшебная поездка! 🎄✨
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К
Прекрасная экскурсия с учетом всех пожеланий
Очень комфортный стиль вождения! Интересно и взрослым и детям
Спасибо
Очень комфортный стиль вождения! Интересно и взрослым и детям
Спасибо
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Экскурсия потрясающая! Ольга рассказывает интересно, увлекает беседой, и много всего успели посмотреть! Рекомендую!
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