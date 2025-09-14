Истинная душа Петербурга - не только в музеях и дворцах, но и на крышах. Поднимитесь на крышу ТЦ Невский центр и оцените великолепие города с высоты.С этой точки открывается обзор

Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00

Описание экскурсии

Поднимемся на крышу ТЦ Невский центр — пожалуй, выше нас будут только птицы. Вас ждёт чудесный обзор на 360 градусов.

Вы увидите город с высоты птичьего полёта. Оцените его великолепие с необычного ракурса — рассмотрите Исаакиевский собор, Думскую башню, Петропавловскую крепость.

Мы расскажем, почему Петербург считается родиной руфинга в России, и поделимся легендами о городских крышах.

А ещё поможем сделать классные фото:) Для этого предложим подняться ещё выше и дадим бинокли — такого вы точно не видели.

Организационные детали