Мои заказы

На крышу Петербурга

Погрузитесь в атмосферу города с высоты, узнайте тайны руфинга и сделайте незабываемые фото. Восхитительный обзор и уникальные истории ждут вас
Истинная душа Петербурга - не только в музеях и дворцах, но и на крышах. Поднимитесь на крышу ТЦ Невский центр и оцените великолепие города с высоты.

С этой точки открывается обзор
читать дальше

на 360 градусов, позволяющий увидеть Исаакиевский собор, Думскую башню и Петропавловскую крепость.

Узнайте, почему Петербург считается родиной руфинга в России, и послушайте легенды о городских крышах. Возможность сделать атмосферные фото с биноклями делает эту экскурсию незабываемой

4.6
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный вид на город
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🔭 Бинокли для лучшего обзора
  • 🏛 Легенды о руфинге
  • 🎒 Подходит для всех возрастов
На крышу Петербурга© Влад
На крышу Петербурга© Влад
На крышу Петербурга© Влад
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Исаакиевский собор
  • Думская башня
  • Петропавловская крепость

Описание экскурсии

Поднимемся на крышу ТЦ Невский центр — пожалуй, выше нас будут только птицы. Вас ждёт чудесный обзор на 360 градусов.

Вы увидите город с высоты птичьего полёта. Оцените его великолепие с необычного ракурса — рассмотрите Исаакиевский собор, Думскую башню, Петропавловскую крепость.

Мы расскажем, почему Петербург считается родиной руфинга в России, и поделимся легендами о городских крышах.

А ещё поможем сделать классные фото:) Для этого предложим подняться ещё выше и дадим бинокли — такого вы точно не видели.

Организационные детали

  • Советуем выбирать удобную обувь и просим отказаться от каблуков
  • Прогулка не подойдёт маломобильным людям и детям до 12 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 4000 ₽ за чел., минимальная цена — 8000 ₽

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 11:00, 15:00, 17:00 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Восстания, д. 1Б, у входа в кафе «Пирожковая»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 11:00, 15:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2747 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
Юлиана
Юлиана
14 сен 2025
Очень красивые виды с крыши 😍
Очень красивые виды с крыши 😍Очень красивые виды с крыши 😍Очень красивые виды с крыши 😍Очень красивые виды с крыши 😍
Е
Евгений
26 авг 2025
Очень организованно. С погодой повезло. Экскурсовод была на высоте)
Анастасия
Анастасия
10 авг 2025
Прекрасная прогулка, красивый закат и по времени самое то, не успеваешь глобально промерзнуть. Красота и небо Питера 💜 спасибо
Прекрасная прогулка, красивый закат и по времени самое то, не успеваешь глобально промерзнуть. Красота и небо Питера 💜 спасибоПрекрасная прогулка, красивый закат и по времени самое то, не успеваешь глобально промерзнуть. Красота и небо Питера 💜 спасибоПрекрасная прогулка, красивый закат и по времени самое то, не успеваешь глобально промерзнуть. Красота и небо Питера 💜 спасибо
Мефодий
Мефодий
23 июл 2025
Какой был красивый закат, пришли больше за видами, показалось, что часа мало 😀
Ребятам респект за безопасность и организацию!!!
Какой был красивый закат, пришли больше за видами, показалось, что часа мало 😀Какой был красивый закат, пришли больше за видами, показалось, что часа мало 😀Какой был красивый закат, пришли больше за видами, показалось, что часа мало 😀
Кирилл
Кирилл
23 июл 2025
Отличная экскурсия!
Не согласен с отзывом ниже, места очень много, есть что посмотреть, гид отличный, сделали красивые фото!
Мы тоже были до этого на других турах по крышам, но этот очень понравился)
Увидели не только Невский проспект, но и все достопримечательности с крыш города)
Придем еще!
Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
К
Катя
26 июн 2025
Два раза ходила по разным экскурсиям по крышам Питера и от этой прогулки ожидала того же, особенно после того, как Дмитрий рассказывал что вы «лучшие в городе», а получилось что мы прошлись по одной только крыше. Есть чувство незавершенности и неудовлетворения от прогулки. К Дмитрию вопросов нет, все отлично, вопросы именно к маршруту, которого не было
Влад
Влад
Ответ организатора:
Катя, спасибо за отзыв!
Очень жаль, что вы посчитали легальную и безопасную крышу не интересным маршрутом):
В отличие от других площадок, у
читать дальше

нас открывается вид на все достопримечательности нашего города, также пребывание на крыше является полностью согласованным и безопасным.
До бронирования тура можно ознакомиться с фотографиями маршрута и отзывами наших гостей:)
Удачи

Мария
Мария
30 апр 2025
Ребята, спасибо гиду Александру за экскурсию!
Нам еще также очень повезло с погодой, было красиво и очень безопасно!
Спасибо за фоточки 😎
Ребята, спасибо гиду Александру за экскурсию!Ребята, спасибо гиду Александру за экскурсию!Ребята, спасибо гиду Александру за экскурсию!Ребята, спасибо гиду Александру за экскурсию!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Приключения в Петербурге: романтика крыш и скрытых дворов и парадных
Пешая
2 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Приключения в Петербурге: романтика крыш и скрытых дворов и парадных
Начало: Загородный проспект, 2
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1450 ₽ за человека
Петербург с высоты: крыши, парадные и дворы домов с историей
Пешая
2 часа
-
15%
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Петербург с высоты: крыши, парадные и дворы домов с историей
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. «Владимирская»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1795.20 ₽2112 ₽ за человека
Нетривиальный Петербург: квест по крышам, дворам, мостам и паркам
На автобусе
3 часа
-
10%
37 отзывов
Квест
до 10 чел.
Нетривиальный Петербург: квест по крышам, дворам, мостам и паркам
Собрать четыре элемента города воедино, чтобы открыть его Пятый элемент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 18 000 ₽20 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге