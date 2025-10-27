Идеальный способ познакомиться с настоящим Петербургом: атмосферные дворы и парадные, высотные пейзажи с крышами до горизонта.
Крыша — визитная карточка города, и здесь вас ждёт всё в рамках закона, с комфортом и неповторимой атмосферой. Отлично подойдёт для тех, кто ищет романтику и нестандартные виды на город. За одну увлекательную прогулку Петербург станет чуть ближе!
Описание экскурсииСначала заглянем в парадные старых доходных домов, пройдём через знаменитые петербургские дворы-колодцы. Дома на маршруте — бывший особняк Каншина, дом Елисеевых, дом Иоффа и ещё несколько архитектурных звёзд. В каждом вы захотите сделать эффектный кадр для семейного альбома. После этого поднимемся на официальную, полностью оборудованную крышу. На площадку можно приводить детей любого возраста — есть где побегать и где отдохнуть. Гид выдаст бинокль, подскажет лучшие ракурсы и поделится историями о шпилях и куполах: Казанском, Исаакиевском, Смольном, Спасе на Крови, Петропавловской крепости, а вдали блеснёт «Лахта-центр». Формат дружеский и понятный: наши харизматичные гиды не любят сухих лекций, только живой разговор, немного тайн и маленький подарок напоследок — карта уютных и вкусных уголков Петербурга. Важная информация: ▪︎ Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек! ▪︎ Панорамная площадка на системе крыш Лофт-проект Этажи официально разрешена к посещению с детьми от 0+; ▪︎ Каждая группа проходит этот маршрут в своём темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин; ▪︎ После экскурсии можно остаться на панорамной крыше и приобрести прохладительные напитки; ▪︎ Не забывайте про удобную для ходьбы пешком обувь! ▪︎ Подарите эту экскурсию своим друзьям — просто напишите нам, и мы всё-всё организуем; ▪︎ Прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей нетрезв, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ Парадная купеческого особняка
- ▪︎ Закрытые проходные дворы и дворы-колодцы
- ▪︎ Дом-пряник
- ▪︎ Парадная дома Игнатьева
- ▪︎ Парадная доходного дома Блокка
- ▪︎ Парадная дома архитектора Хренова
- ▪︎ Двор «Котик» на Пяти углах
- ▪︎ Дом с курдонером, где жил Довлатов
- ▪︎ Вид на город с высоты - от шпиля Петропавловки до Лахты
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на панорамную площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, 2
Завершение: Панорамная площадка на системе крыш лофт-проект Этажи, Лиговский проспект, 74
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- ▪︎ Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек
- ▪︎ Панорамная площадка на системе крыш Лофт-проект Этажи официально разрешена к посещению с детьми от 0+
- ▪︎ Каждая группа проходит этот маршрут в своём темпе - в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин
- ▪︎ После экскурсии можно остаться на панорамной крыше и приобрести прохладительные напитки
- ▪︎ Не забывайте про удобную для ходьбы пешком обувь
- ▪︎ Подарите эту экскурсию своим друзьям - просто напишите нам, и мы всё-всё организуем
- ▪︎ Прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей нетрезв, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Особенно впечатлила коммуналка с комнатой, где жил Сергей Довлатов, а также дворы колодцы. Благодарим экскурсовода Елену за интересную подачу информации.
Е
Екатерина
22 окт 2025
Наш гид была Виктория. 21 октября мы взяли экскурсию комбо 4в1. Экскурсия прошла на одном дыхание. Рекомендую, что б почувствовать чуть другой Санкт Петербург
h
hi+79129
5 сен 2025
Д
Дарья
30 авг 2025
Хочется сказать спасибо за вчерашнюю экскурсию с прекрасным гидом Марией! Прогулка была чрезвычайно живой и увлекательной. Временами казалось,что время сместилось и мы оказывались в дореволюционном Петербурге. В следующий свой приезд в Питер обязательно повторим прогулку!
М
Михаил
25 авг 2025
Отличная экскурсия! Интересный эрудированный экскурсовод Иван. Посетили много не очевидных для приезжих локаций. Было интересно и детям и взрослым. Не пожалели. Рекомендую.
И
Илона
8 авг 2025
06/08 была на экскурсии. Масса эмоций)) Прекрасный гид, Дмитрий. Очень живо, энергично и очень интересно рассказывал о каждой локации. Спасибо за эти эмоции и воспоминания.
А
Антон
8 авг 2025
Это была великолепная экскурсия!!!
Гид Ольга самый замечательный из всех гидов!!! Интересные факты, отличные локации, динамичная программа, грамотная и доброжелательная Ольга - все сложилось!
Были прекрасные парадные, уникальные дворики, коммуналки тоже понравились. Ребенок (10 лет) из всей программы посещения СПБ выделил именно эту экскурсию как самую лучшую.
Рекомендую всем, цена/качество соответствует!!!
О
Олег
30 июл 2025
Всё.
Е
Елизавета
14 июл 2025
Отличная экскурсия, Дмитрий — очень приятный рассказчик, было увлекательно, время пролетело незаметно. Конечная точка удивила разнообразием😂 Особенно понравилось посещение коммунальной квартиры, видно, что место сохранено и местами воссоздано с величайшим вниманием к деталям.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
