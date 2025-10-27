Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Идеальный способ познакомиться с настоящим Петербургом: атмосферные дворы и парадные, высотные пейзажи с крышами до горизонта.



Крыша — визитная карточка города, и здесь вас ждёт всё в рамках закона, с комфортом и неповторимой атмосферой. Отлично подойдёт для тех, кто ищет романтику и нестандартные виды на город. За одну увлекательную прогулку Петербург станет чуть ближе! 5 9 отзывов

Сначала заглянем в парадные старых доходных домов, пройдём через знаменитые петербургские дворы-колодцы. Дома на маршруте — бывший особняк Каншина, дом Елисеевых, дом Иоффа и ещё несколько архитектурных звёзд. В каждом вы захотите сделать эффектный кадр для семейного альбома. После этого поднимемся на официальную, полностью оборудованную крышу. На площадку можно приводить детей любого возраста — есть где побегать и где отдохнуть. Гид выдаст бинокль, подскажет лучшие ракурсы и поделится историями о шпилях и куполах: Казанском, Исаакиевском, Смольном, Спасе на Крови, Петропавловской крепости, а вдали блеснёт «Лахта-центр». Формат дружеский и понятный: наши харизматичные гиды не любят сухих лекций, только живой разговор, немного тайн и маленький подарок напоследок — карта уютных и вкусных уголков Петербурга. Важная информация: ▪︎ Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек! ▪︎ Панорамная площадка на системе крыш Лофт-проект Этажи официально разрешена к посещению с детьми от 0+; ▪︎ Каждая группа проходит этот маршрут в своём темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин; ▪︎ После экскурсии можно остаться на панорамной крыше и приобрести прохладительные напитки; ▪︎ Не забывайте про удобную для ходьбы пешком обувь! ▪︎ Подарите эту экскурсию своим друзьям — просто напишите нам, и мы всё-всё организуем; ▪︎ Прогулка должна быть радостной и полезной для всех её участников. Если кто-то из гостей нетрезв, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ▪︎ Парадная купеческого особняка

▪︎ Закрытые проходные дворы и дворы-колодцы

▪︎ Дом-пряник

▪︎ Парадная дома Игнатьева

▪︎ Парадная доходного дома Блокка

▪︎ Парадная дома архитектора Хренова

▪︎ Двор «Котик» на Пяти углах

▪︎ Дом с курдонером, где жил Довлатов

▪︎ Вид на город с высоты - от шпиля Петропавловки до Лахты

Где начинаем и завершаем? Начало: Загородный проспект, 2 Завершение: Панорамная площадка на системе крыш лофт-проект Этажи, Лиговский проспект, 74 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.

▪︎ Панорамная площадка на системе крыш Лофт-проект Этажи официально разрешена к посещению с детьми от 0+

▪︎ Каждая группа проходит этот маршрут в своём темпе - в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин

▪︎ После экскурсии можно остаться на панорамной крыше и приобрести прохладительные напитки

▪︎ Не забывайте про удобную для ходьбы пешком обувь

▪︎ Подарите эту экскурсию своим друзьям - просто напишите нам, и мы всё-всё организуем

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.